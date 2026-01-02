Garlasco, rivelazioni scioccanti: emergono gravi errori nelle trascrizioni che ribaltano il caso Sempio

Errori nelle trascrizioni chiave

Garlasco, nuovo capitolo nel caso Chiara Poggi: emergono anomalie nelle trascrizioni delle intercettazioni che hanno segnato la prima inchiesta. Documenti ambientali decisivi, attribuiti ad Andrea Sempio tra fine 2016 e inizio 2017, risultano riportati in modo impreciso o parziale. Alcuni passaggi non sarebbero stati trascritti affatto, altri sarebbero stati alterati nella forma, con riflessi sul senso complessivo delle conversazioni. La conferma arriva dal riesame delle registrazioni in cui Sempio commenta l’interrogatorio: frasi chiave sulla percezione dell’atteggiamento degli inquirenti e sulla natura delle domande ricevute non coincidono con quanto messo agli atti all’epoca.

Il nodo principale riguarda la resa testuale di dialoghi ambientali in cui Sempio riferisce che gli investigatori gli avrebbero posto quesiti “che io ho capito perché me le facevano” e che, a suo dire, sarebbero stati “abbastanza dalla parte mia”. In una versione diffusa all’epoca, quei passaggi erano interrotti da “(incomprensibile)” o rielaborati con struttura diversa, attenuando il significato delle ammissioni e la valutazione soggettiva del clima dell’interrogatorio. Il confronto tra audio e trascritti rivela scarti semantici: la costruzione “non gli ho dato una risposta perfetta” risulta spezzata, mentre il riferimento alla “nostra parte” viene reso con sfumature che ne riducono l’impatto interpretativo.

A ciò si aggiungono omissioni nella ricostruzione di un dialogo con il padre, in cui emergono cenni a “domande inerenti a quello… sul…”, collegati alle attività di Sempio in casa Poggi (“giocavamo nelle due sale, giù e sopra”). Questi dettagli, oggi recuperati, delineano un quadro più definito sulla linea interrogativa degli inquirenti e sulla consapevolezza di Sempio. La presenza di lacune testuali e tagli in punti chiave non appare marginale: incide sulla lettura investigativa del contesto e sull’interpretazione delle intenzioni attribuite agli investigatori, con ripercussioni sulla valutazione dell’attendibilità delle fonti e sulla ricostruzione cronologica degli eventi.

Il quadro che emerge, quindi, è quello di una catena documentale vulnerabile: errori di trascrizione, omissioni e riformulazioni parziali hanno potenzialmente modificato la percezione del contenuto delle conversazioni. Il nuovo set di trascrizioni, più aderente agli audio, evidenzia come alcune affermazioni di Sempio – in particolare la percezione di un approccio “dalla mia” da parte degli inquirenti e la consapevolezza del perché di certe domande – fossero già presenti, ma non valorizzate o non riportate fedelmente nella prima fase d’indagine.

Intercettazione 84: cosa è stato travisato

L’intercettazione 84 rappresenta il punto più evidente delle distorsioni emerse. La registrazione originale restituisce un dialogo in cui Andrea Sempio commenta l’interrogatorio sostenendo di aver compreso il senso delle domande e descrivendo gli inquirenti come “abbastanza dalla parte mia”. Nella trascrizione d’epoca, segmenti cruciali risultano marcati come “(incomprensibile)” o riformulati, alterando il peso delle affermazioni e depotenziando l’indicazione di un clima percepito come non conflittuale. Il passaggio “non gli ho dato una risposta perfetta” è stato spezzato e ricollocato in modo da attenuare la correlazione tra domanda e consapevolezza del rispondente.

Il confronto con il file audio evidenzia che la frase “A parte che erano dalla nostra, perché mi han fatto alcune domande, che io ho capito perché me le facevano” è stata compressa e parzialmente resa con costruzioni meno nette. Questo intervento testuale ha spostato l’interpretazione dal riconoscimento esplicito di un orientamento percepito (“dalla nostra parte”) a una constatazione più generica e neutra. Si tratta di uno scarto semantico decisivo, perché incide sul quadro motivazionale attribuito agli inquirenti e sulla lettura dello stato d’animo di Sempio dopo l’atto istruttorio.

Ulteriori omissioni riguardano il dialogo tra Sempio e il padre. Nella registrazione si fa riferimento a “domande inerenti a quello… sul…”, con un aggancio al tema della presenza in casa Poggi e alle attività svolte (“giocavamo nelle due sale, giù e sopra”). Nella versione trascritta tali elementi risultano tronchi o non riportati, con l’effetto di smussare le indicazioni sul perimetro investigativo affrontato in sede di interrogatorio. La riduzione di questi dettagli ha impedito di cogliere il nesso tra la linea di approfondimento degli inquirenti e la ricostruzione delle abitudini domestiche menzionate da Sempio.

La successiva conversazione con un amico, in cui Sempio definisce gli investigatori “abbastanza dalla nostra parte, tra virgolette” e suggerisce che “c’hanno voglia di finirla in fretta”, è stata trattata in modo disomogeneo nelle carte originarie: i riferimenti all’atteggiamento degli operatori risultano attenuati o privati del contesto temporale (“il giorno dopo”), rendendo più difficile valutare la coerenza delle percezioni espresse a ridosso dell’interrogatorio. Anche qui, l’assenza di un riporto fedele altera il significato pragmatico della conversazione e la sua rilevanza probatoria.

La somma di tagli, riformulazioni e marcature di inintellegibilità ha prodotto una rappresentazione impoverita del contenuto della intercettazione 84. Ripristinare l’ordine, la continuità e le sfumature del parlato consente di recuperare l’esatta portata delle dichiarazioni: la consapevolezza del perché delle domande, l’indizio di un approccio non ostile degli inquirenti e la puntualizzazione delle attività in casa Poggi. Elementi che, se correttamente trascritti, incidono sulla lettura degli atti e sull’interpretazione della postura difensiva e narrativa di Andrea Sempio.

Reazioni e implicazioni investigative

Il riesame delle registrazioni ha innescato reazioni immediate sul piano investigativo e mediatico. La correzione degli errori nelle trascrizioni che riguardano Andrea Sempio impone una valutazione aggiornata della catena documentale: la ricostruzione dei dialoghi, ora più aderente agli audio, può incidere sulla lettura degli atti e sulle inferenze tratte nella prima fase d’indagine. Il punto centrale è la riattribuzione di senso a passaggi in cui Sempio percepisce gli inquirenti “abbastanza dalla parte mia” e dimostra di aver compreso il perché delle domande. Queste sfumature, inizialmente attenuate, rientrano nel perimetro degli elementi qualificanti per la contestualizzazione dell’interrogatorio e dell’atteggiamento delle parti.

Dal punto di vista operativo, la riemersione di contenuti troncati o segnalati come “(incomprensibile)” apre a due direttrici: verifica dell’affidabilità delle trascrizioni precedenti e ricomposizione cronologica dei dialoghi utili all’inchiesta. Il riferimento alle attività in casa Poggi (“giocavamo nelle due sale, giù e sopra”) e la coerenza tra le conversazioni con il padre e con l’amico, il giorno successivo, rafforzano il valore contestuale delle parole di Sempio. La loro inclusione integrale rende più nitido il quadro di ciò che è stato chiesto e di come è stato percepito, riducendo le zone d’ombra generate da omissioni e riformulazioni.

Sul piano procedurale, l’impatto è duplice: riconsiderazione della pertinenza probatoria dei brani recuperati e controllo incrociato dei criteri con cui furono marcati i tratti “incomprensibili”. In questo scenario, risulta decisiva l’adozione di protocolli di trascrizione più rigorosi, con validazione a doppio ascolto e indicazioni puntuali su pause, sovrapposizioni e variazioni di tono che possano influire sulla semantica del parlato. La revisione punta a restituire le nuance linguistiche che distinguono un’impressione generica da un giudizio sul contegno investigativo.

Le implicazioni toccano anche la narrazione pubblica del caso Garlasco. La percezione di domande “che io ho capito perché me le facevano” e l’idea che gli operatori fossero “dalla nostra parte” spostano il baricentro interpretativo: non mutano i fatti, ma ne ritarano la cornice. Per gli atti già esaminati, questo può significare un ribilanciamento delle valutazioni sulla credibilità delle fonti, sulla rilevanza dei colloqui ambientali e sull’uso processuale di estratti non contestualizzati. Per le indagini ancora aperte a integrazioni, la linea è la correzione del dato testuale per assicurare che deduzioni e inferenze poggino su trascrizioni complete e fedeli.

In prospettiva, la ricalibrazione delle conversazioni attribuite a Andrea Sempio sollecita un approccio più conservativo nell’interpretazione di frasi isolate e una maggiore attenzione alla continuità discorsiva. L’accuratezza del verbatim diventa elemento dirimente per valutare l’eventuale esistenza di bias redazionali e per preservare la funzione probatoria degli audio. La restituzione integrale dei passaggi chiave, inclusi i riferimenti alla presenza in casa Poggi, rappresenta un tassello indispensabile per riconsolidare la credibilità del fascicolo e tracciare una linea metodologica più stringente per le verifiche future.

