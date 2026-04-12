Home / NEWS / Garlasco, nuovi dettagli sui messaggi tra Sempio e Poggi nel computer di Chiara Poggi

Pc di Chiara Poggi, cosa rivelano davvero i messaggi su Andrea Sempio

Gli ultimi accertamenti informatici sul computer di Chiara Poggi, svolti dagli esperti nominati dalla procura di Pavia, hanno restituito nuove tracce di messaggi datati 2006 legati ad Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco.

Le comunicazioni emerse riguardano però esclusivamente scambi tra Sempio e Marco Poggi, fratello della vittima, e la sua cerchia di amici storici.

Le verifiche, concluse nei giorni scorsi, confermano l’assenza di qualsiasi chat o interazione digitale diretta tra Chiara e Sempio, nonostante la ricerca mirata effettuata all’interno dei file e delle conversazioni archiviate sul pc di famiglia.

Il materiale acquisito, pur rilevante per mappare le relazioni sociali attorno alla giovane, non offre al momento elementi in grado di modificare l’impianto probatorio noto sul caso.

In sintesi:

Nessuna chat o messaggio diretto tra Chiara Poggi e Andrea Sempio emerge dal pc.

e emerge dal pc. I file mostrano solo rapporti di amicizia tra Sempio e Marco Poggi , con scambi del 2006.

, con scambi del 2006. I messaggi riguardano esami di guida e appuntamenti, senza rilievo investigativo diretto.

Gli accertamenti digitali servono a ricostruire il contesto relazionale intorno alla vittima.

Messaggi del 2006, ricerche mirate e limiti probatori degli accertamenti

Gli specialisti informatici hanno effettuato una ricerca selettiva sul computer di Chiara Poggi utilizzando il cognome “Sempio” come parola chiave, scandagliando documenti, chat e file di archivio.

Le tracce individuate risalgono tutte al 2006 e descrivono un ambiente di amicizie gravitante attorno a Marco Poggi, dove compaiono riferimenti a Sempio all’interno di conversazioni con contatti come Freddi, De Asibetti e Capra.

Nel pc sono stati rinvenuti in particolare due messaggi riconducibili direttamente ad Andrea Sempio, entrambi indirizzati a Marco.

Nel primo, datato 25 maggio 2006, Sempio scrive: “Avevi pure il dubbio che non lo passavo? Comunque l’ho passato con due errori e dalla prossima settimana si inizieranno le guide”, riferendosi al superamento dell’esame di guida.

Nel secondo, del 2 agosto 2006, il testo riporta: “Freddi mi ha detto che all’esame è tra i primi, quindi vado là verso le 9. Al massimo ci vediamo lì”.

Si tratta di contenuti ordinari, collegati alla vita quotidiana e all’organizzazione di impegni personali, privi di collegamenti diretti con il delitto.

Perché le tracce digitali restano centrali nel caso Garlasco

Secondo quanto evidenziato dai consulenti informatici Porta e Occhetti, non è emersa alcuna interazione digitale tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

Le analisi confermano soltanto l’esistenza di un rapporto di amicizia tra Sempio e Marco Poggi, inserito in una rete di relazioni giovanili tipica di un piccolo centro come Garlasco.

Pur non producendo una “prova regina”, questi accertamenti concorrono a definire con maggior precisione il contesto relazionale che circondava la vittima, obiettivo cruciale nelle indagini sui cold case e nei possibili futuri sviluppi processuali.

Ogni frammento digitale – anche un messaggio apparentemente banale – viene oggi valutato in chiave cronologica, comportamentale e relazionale, in vista di eventuali nuove consulenze o riletture degli atti già acquisiti.

FAQ

Cosa hanno trovato gli inquirenti nel pc di Chiara Poggi?

Gli inquirenti hanno trovato riferimenti ad Andrea Sempio solo in messaggi con Marco Poggi e amici, senza alcuna chat diretta con Chiara.

Esistono prove digitali di contatti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio?

No, le analisi informatiche confermano l’assenza totale di chat, email o messaggi diretti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio.

I messaggi di Sempio del 2006 hanno valore investigativo?

Sì, ma in modo indiretto: confermano solo rapporti di amicizia con Marco Poggi, senza contenuti riconducibili al delitto di Garlasco.

Perché gli investigatori insistono sulle analisi informatiche nel caso Garlasco?

Perché le tracce digitali consentono di ricostruire tempi, reti di relazioni e abitudini, elementi chiave nelle verifiche su vecchi casi complessi.

Qual è la fonte delle informazioni su pc, messaggi e analisi forensi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.