Home / FINTECH / Contratti luce e gas illegittimi, decreto bollette rafforza tutele consumatori

Stop al telemarketing aggressivo su luce e gas: cosa cambia per i consumatori

Il nuovo Decreto Bollette vieta le telefonate e i messaggi promozionali finalizzati alla proposta o conclusione di contratti di luce e gas da parte delle attività di telemarketing. La stretta riguarda in tutta Italia le comunicazioni non richieste e prive di consenso esplicito, in risposta all’aumento di pratiche commerciali aggressive nel mercato energetico. Restano consentiti solo i contatti avviati direttamente dal consumatore, ad esempio tramite sito o app del fornitore, e quelli verso clienti già attivi che abbiano autorizzato chiaramente le offerte commerciali. Il provvedimento, operativo dal 2026, mira a ridurre le chiamate indesiderate e a rafforzare le tutele previste dall’Arera, offrendo anche strumenti rapidi per annullare i contratti illegittimi e ottenere tutela stragiudiziale.

In sintesi:

Stop alle telefonate e ai messaggi promozionali non richiesti su contratti di luce e gas.

Consentiti solo contatti richiesti dal cliente o con consenso esplicito documentato.

I contratti conclusi tramite chiamate irregolari e con numeri non identificati sono nulli.

Previsti reclami al fornitore e conciliazioni tramite Arera e Altroconsumo.

Nuove regole su contratti, numeri identificati e tutele previste dal Decreto Bollette

Il Decreto Bollette introduce un principio chiaro: senza richiesta del consumatore o consenso esplicito preventivo, nessun contratto di energia elettrica o gas può essere promosso tramite telemarketing. Le aziende dovranno usare numeri telefonici chiaramente riconducibili al soggetto che chiama, con intestazione certa e verificabile. Le chiamate provenienti da numeri non identificati o non riferibili a un’azienda specifica non potranno generare contratti validi.

I contratti conclusi in violazione di queste norme sono dichiarati nulli e non producono effetti per il consumatore. Come ricorda Altroconsumo, gli utenti potranno presentare un reclamo formale al proprio operatore facendo valere la nullità del contratto e chiedendo il ripristino delle condizioni precedenti o la permanenza col vecchio fornitore. In caso di mancata soluzione, il passo successivo è il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare il servizio di conciliazione gestito dall’Arera e quello promosso da Altroconsumo, entrambi online e gratuiti per l’utente.

Impatto sul mercato energetico e prospettive per consumatori e operatori

La stretta sul telemarketing energetico costringerà gli operatori di luce e gas a puntare su canali più trasparenti: siti ufficiali, app, sportelli fisici e campagne informative documentate. Ci si attende una riduzione drastica delle attivazioni “a sorpresa” e dei cambi fornitore non richiesti, con maggiore tracciabilità dei consensi.

Per i consumatori, il nuovo quadro normativo apre la strada a offerte più chiare e comparabili, mentre le aziende dovranno investire in reputazione, assistenza e qualità contrattuale. Le future verifiche dell’Arera e delle associazioni come Altroconsumo saranno decisive per consolidare queste tutele nel tempo.

FAQ

Cosa vieta il Decreto Bollette sul telemarketing di luce e gas?

Il decreto vieta telefonate e messaggi promozionali non richiesti finalizzati alla proposta o conclusione di contratti di luce e gas tramite telemarketing.

In quali casi le chiamate commerciali restano ancora consentite?

Restano consentite quando il consumatore chiede lui stesso il contatto o è già cliente e ha dato consenso esplicito documentato.

Come faccio ad annullare un contratto attivato con chiamata irregolare?

È possibile reclamare subito al fornitore, richiedendo la nullità del contratto e il ripristino del precedente fornitore.

Cosa succede se il fornitore non risponde al mio reclamo?

È possibile avviare la conciliazione presso Arera o tramite Altroconsumo, servizi online gratuiti e riconosciuti ufficialmente.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul Decreto Bollette?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.