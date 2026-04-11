michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Contratti luce e gas illegittimi, decreto bollette rafforza tutele consumatori

Contratti luce e gas illegittimi, decreto bollette rafforza tutele consumatori

Stop al telemarketing aggressivo su luce e gas: cosa cambia per i consumatori

Il nuovo Decreto Bollette vieta le telefonate e i messaggi promozionali finalizzati alla proposta o conclusione di contratti di luce e gas da parte delle attività di telemarketing. La stretta riguarda in tutta Italia le comunicazioni non richieste e prive di consenso esplicito, in risposta all’aumento di pratiche commerciali aggressive nel mercato energetico. Restano consentiti solo i contatti avviati direttamente dal consumatore, ad esempio tramite sito o app del fornitore, e quelli verso clienti già attivi che abbiano autorizzato chiaramente le offerte commerciali. Il provvedimento, operativo dal 2026, mira a ridurre le chiamate indesiderate e a rafforzare le tutele previste dall’Arera, offrendo anche strumenti rapidi per annullare i contratti illegittimi e ottenere tutela stragiudiziale.

In sintesi:

  • Stop alle telefonate e ai messaggi promozionali non richiesti su contratti di luce e gas.
  • Consentiti solo contatti richiesti dal cliente o con consenso esplicito documentato.
  • I contratti conclusi tramite chiamate irregolari e con numeri non identificati sono nulli.
  • Previsti reclami al fornitore e conciliazioni tramite Arera e Altroconsumo.

Nuove regole su contratti, numeri identificati e tutele previste dal Decreto Bollette

Il Decreto Bollette introduce un principio chiaro: senza richiesta del consumatore o consenso esplicito preventivo, nessun contratto di energia elettrica o gas può essere promosso tramite telemarketing. Le aziende dovranno usare numeri telefonici chiaramente riconducibili al soggetto che chiama, con intestazione certa e verificabile. Le chiamate provenienti da numeri non identificati o non riferibili a un’azienda specifica non potranno generare contratti validi.

I contratti conclusi in violazione di queste norme sono dichiarati nulli e non producono effetti per il consumatore. Come ricorda Altroconsumo, gli utenti potranno presentare un reclamo formale al proprio operatore facendo valere la nullità del contratto e chiedendo il ripristino delle condizioni precedenti o la permanenza col vecchio fornitore. In caso di mancata soluzione, il passo successivo è il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare il servizio di conciliazione gestito dall’Arera e quello promosso da Altroconsumo, entrambi online e gratuiti per l’utente.

Impatto sul mercato energetico e prospettive per consumatori e operatori

La stretta sul telemarketing energetico costringerà gli operatori di luce e gas a puntare su canali più trasparenti: siti ufficiali, app, sportelli fisici e campagne informative documentate. Ci si attende una riduzione drastica delle attivazioni “a sorpresa” e dei cambi fornitore non richiesti, con maggiore tracciabilità dei consensi.

Per i consumatori, il nuovo quadro normativo apre la strada a offerte più chiare e comparabili, mentre le aziende dovranno investire in reputazione, assistenza e qualità contrattuale. Le future verifiche dell’Arera e delle associazioni come Altroconsumo saranno decisive per consolidare queste tutele nel tempo.

FAQ

Cosa vieta il Decreto Bollette sul telemarketing di luce e gas?

Il decreto vieta telefonate e messaggi promozionali non richiesti finalizzati alla proposta o conclusione di contratti di luce e gas tramite telemarketing.

In quali casi le chiamate commerciali restano ancora consentite?

Restano consentite quando il consumatore chiede lui stesso il contatto o è già cliente e ha dato consenso esplicito documentato.

Come faccio ad annullare un contratto attivato con chiamata irregolare?

È possibile reclamare subito al fornitore, richiedendo la nullità del contratto e il ripristino del precedente fornitore.

Cosa succede se il fornitore non risponde al mio reclamo?

È possibile avviare la conciliazione presso Arera o tramite Altroconsumo, servizi online gratuiti e riconosciuti ufficialmente.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul Decreto Bollette?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache