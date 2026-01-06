Garlasco, nuove rivelazioni shock riaccendono il caso: Stasi incastrato? Indizi inediti cambiano tutto

Nuovi indizi e testimoni

Zona Bianca rilancia elementi inediti sul delitto di Garlasco. In studio, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe riferisce di aver raccolto due testimonianze dirette, già verbalizzate dagli inquirenti come persone informate sui fatti. I racconti collocherebbero alcune figure in aree dove non avrebbero dovuto trovarsi nella finestra temporale tra le 9:30 e le 10 del 13 agosto 2007, davanti alla villetta di via Pascoli. Uno dei contributi riecheggia quanto sostenuto nel 2007 dall’operaio Marco Demontis Muschitta, che disse di aver visto una bicicletta con una ragazza a bordo nei pressi dell’abitazione, versione poi ritrattata. Secondo De Giuseppe, quella scena sarebbe stata notata anche da un altro testimone, che confermerebbe il passaggio della bici nella zona. I due soggetti ascoltati non risultano indagati. Le nuove indicazioni, se riscontrate, potrebbero ridefinire la mappa dei movimenti nelle ore del delitto di Chiara Poggi e offrire un supporto alle verifiche su presenze e alibi finora considerati marginali o incoerenti con gli atti.

Riapertura delle indagini

Dal marzo 2025 la Procura di Pavia ha riattivato il fascicolo sul delitto di Garlasco, iscrivendo Andrea Sempio nel registro degli indagati con l’ipotesi di concorso in omicidio. La decisione nasce dall’emersione di elementi ritenuti meritevoli di nuovi accertamenti, compresi i riscontri su orari e spostamenti nell’area di via Pascoli tra le 9:30 e le 10 del 13 agosto 2007. Gli inquirenti stanno valutando l’allineamento tra le dichiarazioni più recenti e gli atti storici, con attenzione ai possibili conflitti tra alibi, tracciati dei movimenti e avvistamenti riferiti. Le acquisizioni televisive e giornalistiche, come quelle illustrate a Zona Bianca, sono state trasmesse agli investigatori e potranno essere oggetto di verifica formale. Il caso, chiuso in via definitiva per Alberto Stasi con una condanna a 16 anni, viene ora riesaminato su un distinto binario probatorio, circoscritto a nuovi soggetti e circostanze. La riapertura, secondo fonti giudiziarie, non rimette in discussione il giudicato, ma punta a chiarire eventuali concorsi, omissioni o incongruenze rimaste senza risposta all’epoca delle prime indagini, anche alla luce di contributi che potrebbero ridefinire la cronologia critica del mattino dell’omicidio di Chiara Poggi.

Ipotesi di incastro di Stasi

Nella trasmissione Zona Bianca è stata rilanciata la tesi secondo cui Alberto Stasi sarebbe stato “incastrato”, con riferimenti a presunte pressioni investigative iniziali e alla successiva emersione di una traccia di Dna sui pedali della bicicletta. A delineare il quadro è l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe, che collega i nuovi racconti alla ricostruzione degli orari e alla presenza di soggetti nell’area di via Pascoli tra le 9:30 e le 10 del 13 agosto 2007. Le dichiarazioni, già sottoposte agli inquirenti come persone informate sui fatti, vengono proposte come tasselli utili a verificare eventuali anomalie nelle prime attività di indagine e nella gestione delle evidenze. Il richiamo alla bicicletta e alla traccia genetica viene indicato come snodo critico, insieme alla rievocazione dell’avvistamento citato nel 2007 da Marco Demontis Muschitta e poi ritrattato. La Procura di Pavia, che ha riaperto il filone su nuovi profili, valuta ora la coerenza di questi elementi con gli atti già cristallizzati, senza toccare il giudicato. L’attenzione resta sui possibili concorsi e sulle incongruenze di contesto che, se confermate, potrebbero ridisegnare la sequenza dei movimenti e la catena di custodia di reperti chiave.

FAQ