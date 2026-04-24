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Garlasco, nuova svolta nel caso Chiara Poggi: i pm preparano la rivelazione delle prove

Garlasco, nuova svolta nel caso Chiara Poggi: i pm preparano la rivelazione delle prove

Nuova svolta nel caso Garlasco: cosa cambia per Sempio e Stasi

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La Procura di Pavia ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con la Procura generale di Milano per discutere la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.
Al centro del fascicolo è indagato Andrea Sempio, allora diciannovenne, vicino alla famiglia della vittima.

Il vertice tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale milanese Francesca Nanni arriva in una fase definita cruciale: le indagini sono prossime alla chiusura e potrebbero sfociare in una richiesta di rinvio a giudizio.
La nuova pista investigativa riapre di fatto il dibattito su un caso già segnato dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, e solleva il tema, altamente sensibile, di una possibile revisione processuale.

In sintesi:

  • Incontro urgente tra Procura di Pavia e Procura generale di Milano sul caso Garlasco.
  • Andrea Sempio indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi.
  • Possibile richiesta di rinvio a giudizio e valutazione su revisione del processo Stasi.
  • Eventuale revisione di competenza della Corte d’Appello di Brescia.

Il nuovo fronte investigativo e le due direttrici giudiziarie

La Procura di Pavia si prepara a chiudere formalmente il nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco, dopo mesi segnati da indiscrezioni e ricostruzioni contraddittorie.
Con l’atto di chiusura delle indagini, l’impianto accusatorio finora coperto dal segreto sarà accessibile alle parti e al pubblico dibattito.

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Secondo l’accusa, gli elementi raccolti sarebbero sufficientemente strutturati per sostenere una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio, ipotizzandone un coinvolgimento diretto nell’omicidio di Chiara Poggi quando era appena diciannovenne.
Da qui si aprono due direttrici distinte ma intrecciate: la prima riguarda l’esito del fascicolo su Sempio, che potrebbe approdare a un nuovo processo; la seconda investe il terreno, assai più delicato, della revisione della condanna già definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, oggi detenuto in esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

La presenza di un giudicato irrevocabile sul delitto del 13 agosto 2007 rappresenta il principale nodo giuridico e istituzionale: ogni nuovo sviluppo dovrà confrontarsi con i rigorosi presupposti previsti per la revisione.

Scenari futuri e impatto della possibile revisione

L’ipotesi di una revisione del processo Stasi è il passaggio più sensibile dell’intera vicenda.
La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, dovrà esprimere un parere sulla sussistenza di nuovi elementi idonei a incidere sul giudicato.

Solo in presenza di presupposti rigorosi potrà essere investita la Corte d’Appello di Brescia, competente per decidere sull’eventuale revisione della condanna definitiva.
Un eventuale via libera aprirebbe uno scenario di forte impatto sia giuridico sia mediatico: da un lato la posizione di Alberto Stasi, dall’altro l’eventuale nuovo ruolo di Andrea Sempio in un possibile futuro processo.

Le prossime decisioni delle Procure di Pavia e Milano saranno decisive per comprendere se il caso Garlasco resterà ancorato al quadro processuale attuale o se si aprirà una fase completamente nuova.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Garlasco?

Andrea Sempio è un conoscente della famiglia Poggi ed è oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta pavese.

Che cosa ha deciso la giustizia su Alberto Stasi fino a oggi?

Per l’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione, con sentenza irrevocabile.

Chi deciderà sull’eventuale revisione del processo a carico di Stasi?

L’eventuale revisione sarà di competenza della Corte d’Appello di Brescia, che interverrà solo se sussisteranno i presupposti di legge.

Qual è il ruolo della Procura generale di Milano nella nuova inchiesta?

La Procura generale di Milano deve esprimere un parere sulla possibile revisione, valutando i nuovi elementi emersi dall’indagine della Procura di Pavia.

Da quali fonti provengono le informazioni sul nuovo sviluppo del caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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