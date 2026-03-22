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Garlasco, nuova perizia ribalta il delitto: Chiara Poggi avrebbe lottato a lungo con l’assassino

Garlasco, nuova perizia ribalta il delitto: Chiara Poggi avrebbe lottato a lungo con l’assassino

Omicidio di Chiara Poggi, nuova perizia riapre scenari sull’aggressione

Chi: la vittima è Chiara Poggi, 26 anni, uccisa a Garlasco. Cosa: la nuova consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indicherebbe una violenta colluttazione e un tentativo di difesa.
Dove: nella villetta di via Pascoli, tra piano terra e scale. Quando: l’omicidio avvenne il 13 agosto 2007, la perizia è stata appena depositata. Perché è rilevante: la ricostruzione multi-fase dell’aggressione potrebbe ridefinire dinamica, ruoli e valore delle tracce biologiche, in particolare il dna trovato sotto le unghie della vittima.

In sintesi:

  • La perizia di Cristina Cattaneo evidenzia segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi.
  • L’aggressione sarebbe avvenuta in più fasi tra piano terra e scale interne.
  • Lividi, ecchimosi e abrasioni suggeriscono un attivo tentativo di difesa della vittima.
  • Il dna sotto le unghie potrebbe assumere ora un valore probatorio decisivo.

La nuova ricostruzione medico-legale dell’aggressione a Chiara Poggi

Secondo quanto anticipato dal Tg1, nella consulenza depositata da Cristina Cattaneo emergerebbe che Chiara Poggi non subì un’aggressione fulminea, ma una sequenza di attacchi distribuiti tra il piano terra della villetta di via Pascoli e la rampa di scale interne.
L’assalitore l’avrebbe colpita, probabilmente con un oggetto compatibile con un martello, in più momenti, interrompendo e riprendendo l’azione, fino all’ultimo scalino, dove si sarebbe fermato a osservare il corpo ormai esanime.

La perizia non evidenzierebbe solo le lesioni riconducibili all’arma del delitto, ma anche ecchimosi, lividi e abrasioni su braccia e gambe, tipiche di una colluttazione protratta. Questi segni indicherebbero che Chiara cercò non solo di pararsi i colpi, ma di respingere fisicamente l’aggressore, impegnandolo in uno scontro ravvicinato. In questo contesto assumono un nuovo peso interpretativo le tracce di dna ritrovate sotto le unghie della 26enne, compatibili con un possibile graffio o afferramento durante il tentativo di difesa.

Possibili conseguenze processuali e nuovi interrogativi investigativi

La ricostruzione proposta da Cristina Cattaneo apre scenari rilevanti sul piano processuale e investigativo. Una dinamica dilatata nel tempo, con momenti distinti di aggressione e resistenza, potrebbe incidere sulla valutazione di compatibilità tra lesioni, tempi, movimenti interni alla villetta e condotte attribuite all’assassino.
Se confermata in sede giudiziaria, la lettura di una colluttazione intensa rafforzerebbe l’importanza del dna under-nail come possibile impronta diretta dell’aggressore, imponendo una rivalutazione complessiva degli indizi biologici e delle precedenti perizie sul caso Garlasco.

FAQ

Cosa sostiene la nuova perizia di Cristina Cattaneo sul caso Chiara Poggi?

La perizia sostiene che Chiara Poggi abbia ingaggiato una violenta colluttazione, con aggressione in più fasi tra piano terra e scale.

Perché sono importanti ecchimosi e abrasioni su braccia e gambe di Chiara Poggi?

Sono importanti perché indicano un tentativo attivo di difesa, con afferramenti, respinte e possibile contatto diretto con l’aggressore.

Che ruolo può avere il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi?

Il dna può assumere un ruolo centrale come possibile traccia diretta dell’assalitore, collegando fisicamente la vittima a chi l’ha aggredita.

La dinamica su più fasi cambia l’interpretazione dell’omicidio di Garlasco?

Sì, cambia perché suggerisce un’azione non istantanea ma prolungata, richiedendo di riconsiderare tempi, movimenti e compatibilità con le versioni fornite.

Qual è l’origine delle informazioni utilizzate per questo articolo sul caso Poggi?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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