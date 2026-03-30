michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Garlasco minacce di morte a Massimo Lovati ex legale di Sempio per il suo intervento televisivo

Massimo Lovati ex legale di Sempio riceve minacce di morte per il suo intervento televisivo

Minacce a Massimo Lovati, ex legale di Sempio nel caso Garlasco

Chi: l’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, oggi semplice cittadino assistito dal legale Fabrizio Gallo.
Che cosa: riceve ripetute minacce di morte telefoniche, con il richiamo alla “fine di David Rossi”.
Dove: le segnalazioni sono state presentate ai carabinieri di Vigevano, competenti per il territorio di Garlasco.

Quando: le chiamate anonime sarebbero riprese dopo le recenti apparizioni televisive di Lovati sul delitto Poggi.
Perché: l’ex legale collega le pressioni alle sue dichiarazioni su presunti video visti da Chiara Poggi e su ipotetici soggetti “da non riconoscere”.

In sintesi:

  • Massimo Lovati denuncia ripetute minacce telefoniche dopo nuove dichiarazioni sul caso Garlasco.
  • Una voce maschile italiana lo avverte di non parlare più in tv di “alcune cose”.
  • I carabinieri di Vigevano hanno aperto accertamenti e offerto una scorta, rifiutata.
  • Le perizie ufficiali escludono contenuti pedopornografici nei file del pc di Chiara Poggi.

Telefonate anonime, indagini in corso e nodi irrisolti sul movente

Ospite a Mattino Cinque, l’avvocato Fabrizio Gallo ha ricostruito la sequenza delle intimidazioni subite da Massimo Lovati. Dopo un lungo silenzio mediatico, l’ex legale di Andrea Sempio è tornato a esprimersi sul delitto di Garlasco e sulle ferite alle palpebre di Chiara Poggi, ipotizzando che potessero indicare qualcosa che la giovane “non avrebbe dovuto vedere”.

Da quel momento, riferisce Gallo, Lovati avrebbe iniziato a ricevere quotidianamente chiamate da numero anonimo. In una, una voce maschile italiana gli avrebbe intimato: “Non devi parlare più di alcune cose in tv o fai la fine di David Rossi”. Il riferimento al caso dell’ex manager del Monte dei Paschi di Siena alza, sul piano simbolico, la gravità del messaggio intimidatorio.

Lovati e il suo avvocato si sono rivolti ai carabinieri di Vigevano, che avrebbero suggerito prudenza e prospettato anche l’ipotesi di una scorta, finora rifiutata valutando la possibilità di un mitomane. Gli investigatori stanno verificando chi abbia effettivamente accesso al numero privato di Lovati, non iscritto all’albo, restringendo così il campo dei possibili autori.

Le perizie ufficiali e i dubbi che alimentano nuove domande

Il punto più delicato resta il presunto movente legato a contenuti informatici. Secondo quanto riportato da Massimo Lovati, Chiara Poggi avrebbe potuto riconoscere, in alcuni video, “personaggi veri, esistenti” coinvolti in “torture, uccisioni e pedopornografia”, materiale che “non avrebbe dovuto guardare”.

Tali affermazioni, però, si scontrano con le risultanze tecniche già acquisite nel fascicolo di Garlasco. Le perizie sui file del computer di Chiara escludono la presenza di contenuti riconducibili a pedopornografia, torture o omicidi. Al momento, dunque, le ricostruzioni di Lovati restano dichiarazioni unilaterali non confermate dagli atti forensi.

L’avvocato Fabrizio Gallo ha precisato che, se l’autore delle minacce fosse effettivamente “la persona che non vuole che determinate cose escano nelle trasmissioni”, l’identificazione potrebbe offrire nuovi elementi di lettura sul contesto che circonda il delitto. Intanto, l’attenzione resta sulla tracciabilità delle telefonate e sul ristretto numero di soggetti che conoscono il recapito privato di Lovati, elemento che, secondo la difesa, “restringe il cerchio”.

Quali scenari investigativi si aprono dopo le minacce a Lovati

Le minacce a Massimo Lovati intervengono in un momento in cui il caso Garlasco continua a generare interrogativi nell’opinione pubblica, nonostante le sentenze su Alberto Stasi. Le nuove pressioni potrebbero spingere gli inquirenti ad approfondire, sul piano tecnico, l’origine delle chiamate anonime e l’eventuale collegamento con soggetti vicini ai protagonisti processuali o mediatici della vicenda.

Sul fronte informativo, il contrasto fra le perizie ufficiali e i racconti di Lovati aprirà con ogni probabilità un ulteriore dibattito su ricostruzioni alternative e su quanto spazio dare, in tv e sui media digitali, a ipotesi non suffragate dagli atti. L’esito degli accertamenti dei carabinieri di Vigevano sarà decisivo per capire se si tratti di semplici intimidazioni isolate o del segnale di un contesto più strutturato interessato a mantenere zone d’ombra intorno al delitto Poggi.

FAQ

Chi è oggi Massimo Lovati nel contesto del caso Garlasco?

Attualmente Massimo Lovati è un ex avvocato di Andrea Sempio, non più coinvolto formalmente nel procedimento ma presente nel dibattito mediatico.

Cosa hanno accertato le perizie sul computer di Chiara Poggi?

Le perizie informatiche hanno stabilito che nei file del pc di Chiara Poggi non risultano contenuti pedopornografici, né video di torture o uccisioni.

Che ruolo hanno i carabinieri di Vigevano nelle indagini sulle minacce?

I carabinieri di Vigevano stanno valutando le telefonate anonime, hanno suggerito cautela e proposto una scorta, oltre ad analizzare la cerchia di chi conosce il numero.

Perché il riferimento alla “fine di David Rossi” è considerato grave?

Il riferimento a David Rossi evoca un caso controverso e irrisolto, configurando una minaccia implicita di morte con forte impatto intimidatorio e simbolico.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di contenuti e dispacci ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache