Home / NEWS / Garlasco, la telefonata tra Stasi e il padre riaccende il dibattito sulla revisione del processo

Delitto di Garlasco, nuove indagini riaprono il caso Stasi

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, condotte dalla Procura di Pavia, collocano oggi Andrea Sempio al centro dell’attenzione giudiziaria, con l’ipotesi di un prossimo rinvio a giudizio. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, le contestazioni dei pm delineano un’aggressione solitaria, scaturita da un presunto rifiuto sessuale, che escluderebbe la presenza di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva.

Le nuove prospettive accusatorie ripropongono così la domanda cruciale: chi ha davvero ucciso Chiara e con quali prove definitive, in un procedimento che potrebbe riaprire scenari di revisione processuale e riscrivere uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia.

In sintesi:

Le nuove accuse contro Andrea Sempio descrivono un presunto delitto solitario a Garlasco.

descrivono un presunto delitto solitario a Garlasco. L’ipotesi dei pm escluderebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine del 2007.

dalla scena del crimine del 2007. Un eventuale rinvio a giudizio di Sempio rilancerebbe la possibilità di revisione per Stasi.

Intercettazioni tra Stasi e il padre mostrano da subito la sua rivendicata innocenza.

Intercettazioni, indagini e possibili effetti sul caso Stasi

Le contestazioni a Andrea Sempio, 38 anni, si fondano sull’ipotesi che abbia agito da solo dopo un rifiuto sessuale di Chiara Poggi. Questa ricostruzione, se confermata in aula, scardinerebbe il quadro probatorio alla base della condanna definitiva di Alberto Stasi, allora giovane studente e fidanzato della vittima.

Il programma di Rete 4 “Quarta Repubblica” ha diffuso una intercettazione telefonica tra Stasi e il padre Nicola, registrata dieci giorni dopo l’omicidio. Il dialogo mostra un figlio disperato che si definisce *“la persona sbagliata, nel luogo sbagliato, nel momento sbagliato”* e ribadisce: *“sono innocente”*.

Il padre risponde con una miscela di paura e determinazione: *“Alla fine non hai fatto niente… spenderemo un sacco di soldi ma sei innocente. Se non c’è un alibi è così”*. Le parole riflettono la consapevolezza che, in assenza di riscontri oggettivi, il “dubbio” potesse trascinare il figlio a processo, come poi avvenuto, fino alla condanna definitiva.

Revisione del processo e possibili scenari futuri

Un eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio potrebbe aprire un nuovo capitolo giudiziario. Per Alberto Stasi, già protagonista di una richiesta di revisione respinta nel 2020, si profilerebbe infatti la possibilità di un nuovo tentativo, questa volta fondato su elementi prodotti dagli stessi pm che ora contestano il delitto a un diverso indagato.

L’iter della revisione, però, è lungo e complesso: per arrivare a un verdetto di proscioglimento servono nuovi fatti o prove idonee a demolire l’impianto che portò alla condanna definitiva. Il paradosso sottolineato dagli esperti è evidente: Stasi potrebbe completare l’intera pena prima di ottenere un’eventuale sentenza di assoluzione, con il caso Garlasco destinato comunque a restare al centro del dibattito giudiziario e mediatico per molti anni, tra esigenze di verità, giustizia per Chiara Poggi e tutela delle garanzie processuali.

FAQ

Chi è oggi il principale indagato nel caso Garlasco?

Attualmente il principale indagato è Andrea Sempio, 38 anni, sul quale la Procura di Pavia ipotizza un delitto compiuto da solo.

Cosa sostengono le nuove accuse contro Andrea Sempio?

Le nuove accuse sostengono che Sempio avrebbe aggredito e ucciso Chiara Poggi da solo, dopo un presunto rifiuto sessuale della giovane.

In che modo le nuove indagini possono incidere su Alberto Stasi?

Le nuove indagini possono consentire a Alberto Stasi di chiedere una nuova revisione della condanna, basata su elementi probatori alternativi.

Cosa rivelano le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola?

Le intercettazioni mostrano uno Stasi disperato che si dichiara più volte innocente, mentre il padre riconosce le prove sfavorevoli ma ribadisce la fiducia nel figlio.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo sul delitto di Garlasco?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.