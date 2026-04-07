Home / NEWS / Garlasco al centro del dibattito televisivo, nuove rivelazioni annunciano una possibile svolta nel caso

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco e il ruolo di Andrea Sempio

Chi: il caso di Garlasco coinvolge oggi soprattutto Andrea Sempio, unico indagato, e Alberto Stasi, detenuto.

Che cosa: la Procura ha ricevuto tutte le consulenze tecniche e valuta le prossime mosse, inclusa un’eventuale revisione del processo.

Dove: l’inchiesta ruota attorno all’omicidio avvenuto a Garlasco, in provincia di Pavia.

Quando: la fase attuale coincide con la chiusura delle indagini e con il recente approfondimento televisivo de Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti.

Perché: restano contrasti tra le parti e interrogativi aperti sulla ricostruzione definitiva dei fatti, con possibili ricadute giudiziarie per tutti i protagonisti.

In sintesi:

Tutte le consulenze tecniche richieste dalla Procura sono state depositate

sono state depositate Andrea Sempio è allo stato l’unico indagato nella nuova fase d’indagine

è allo stato l’unico indagato nella nuova fase d’indagine Resta centrale la posizione di Alberto Stasi , detenuto da anni

, detenuto da anni Si ipotizza una possibile revisione del processo sull’omicidio di Garlasco

Indagine verso la chiusura e scenari sulla posizione di Stasi

Nel corso di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha ricostruito l’attuale quadro investigativo sul delitto di Garlasco, sottolineando come le consulenze tecniche disposte dalla Procura siano ormai tutte agli atti. Questo passaggio segna l’avvicinarsi della chiusura formale dell’indagine, con Andrea Sempio attualmente indicato come unico indagato.

Il confronto tra parti civili, difese e inquirenti resta acceso: i nuovi elementi prodotti dagli esperti potrebbero consolidare la nuova pista investigativa oppure rivelarsi insufficienti a scardinare in via definitiva l’impianto che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Al centro c’è l’eventualità di una revisione del processo, percorso giuridico complesso che richiede prove nuove, decisive e non valutate nei precedenti gradi di giudizio.

La trasmissione ha dato spazio anche ai dubbi ancora irrisolti: dinamica del delitto, cronologia dei movimenti, compatibilità di orari e condotte dei soggetti coinvolti, in un quadro che resta giuridicamente delicato e mediaticamente molto esposto.

Possibili impatti futuri sull’inchiesta e sul sistema giudiziario

L’eventuale emersione di elementi idonei a sostenere una revisione della condanna di Alberto Stasi avrebbe ricadute rilevanti, non solo sul destino giudiziario dei singoli protagonisti ma anche sulla percezione di affidabilità delle indagini nei casi di forte esposizione mediatica.

L’evoluzione della posizione di Andrea Sempio, alla luce delle consulenze depositate, potrà costituire un banco di prova per la capacità del sistema di correggere eventuali errori, gestendo al contempo il peso dell’opinione pubblica e l’attenzione di programmi come Lo Stato delle Cose, che continueranno a monitorare la vicenda.

FAQ

Chi è oggi l’unico indagato nella nuova inchiesta su Garlasco?

Attualmente l’unico indagato risulta essere Andrea Sempio, la cui posizione è oggetto delle ultime valutazioni della Procura.

Cosa ha evidenziato Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose?

Giletti ha evidenziato che tutte le consulenze tecniche richieste dalla Procura sono state depositate, aprendo alla fase decisionale finale.

La condanna di Alberto Stasi può essere revisionata?

Potenzialmente sì, ma solo se emergeranno prove nuove, decisive e mai valutate prima, idonee a giustificare la revisione.

Qual è il ruolo delle consulenze tecniche in questa fase?

Le consulenze tecniche sono determinanti: orientano la Procura sulle contestazioni, sulla posizione di Sempio e sull’eventuale revisione per Stasi.

Da quali fonti è stata tratta e rielaborata questa ricostruzione?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.