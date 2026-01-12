Galaxy S27 Ultra rivoluziona la fotocamera principale con sensori avanzati e prestazioni da professionista

Novità sui sensori principali

Galaxy S27 Ultra potrebbe introdurre un salto generazionale sul sensore principale, secondo le informazioni diffuse dal leaker Ice Universe. Il dispositivo sarebbe equipaggiato con un inedito ISOCELL S5KHP6, erede diretto dell’HP2 ma con un pacchetto tecnologico più avanzato e orientato a migliorare velocità di elaborazione e qualità d’uscita. Le dimensioni dovrebbero restare su formato 1/1,3″, elemento che suggerisce compatibilità strutturale con gli attuali moduli senza rinunciare a un upgrade mirato.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

La risoluzione non è stata confermata, ma l’asticella resterebbe nell’area dei 200 MP, coerente con l’approccio recente di Samsung ai sensori ad alta densità. L’attenzione è puntata su pipeline più rapida per il processamento, con possibile impatto su autofocus, latenza dello scatto e gestione del noise in condizioni di scarsa illuminazione. Si parla anche di nuove funzionalità non dettagliate, indizio di ottimizzazioni lato HDR e demosaic, ancora in fase di verifica.

Il contesto è quello di una gamma che, negli ultimi cicli, ha introdotto variazioni incrementali: l’adozione dell’ISOCELL S5KHP6 segnerebbe una discontinuità pragmatica, mettendo al centro consistenza dello scatto e throughput, più che il solo numero di pixel. Tutte le indicazioni restano ufficiose e in attesa di conferme.

Migliorie per ultra‑grandangolo e teleobiettivo

L’attenzione si sposta su ultra‑grandangolo e zoom, ambiti fermi da anni nell’ecosistema Samsung e candidati a un refresh con Galaxy S27 Ultra. Le indiscrezioni indicano interventi sull’ottica secondaria, con un ultra‑wide aggiornato per pulizia ai bordi e migliore gestione delle aberrazioni, oltre a una resa notturna più stabile grazie a sensori e algoritmi rivisti. Si tratta di ipotesi coerenti con il ciclo evolutivo recente, ma senza specifiche ufficiali sui pixel o sull’apertura.

Per il modulo con fattore di ingrandimento 5x, si parla di un sensore più ampio, scelta che punta a incrementare raccolta di luce e rapporto segnale/rumore, riducendo il ricorso a tempi lunghi e a denoise aggressivo. Un’area fotosensibile maggiore migliorerebbe micro‑contrasto e texture, con vantaggi tangibili su ritratti e soggetti distanti, specie in interni. Le prestazioni AF potrebbero beneficiarne per stabilità di aggancio e continuità nel tracking.

Non emergono conferme sul tipo di ottica periscopica o sullo schema OIS, ma il pacchetto suggerito mira a coerenza cromatica tra i moduli e a transizioni più fluide nel passaggio tra focali. Tutte le informazioni restano non ufficiali e vanno considerate provvisorie in attesa di riscontri.

Funzioni video e cambiamenti nella dotazione

Le anticipazioni indicano la possibile introduzione della registrazione in 8K a 60 fps, un salto che richiederebbe pipeline di elaborazione più rapida e buffer di output potenziati. L’obiettivo sarebbe garantire maggiore fluidità e gamma dinamica stabile, con riduzione del rolling shutter in scene ad alta movimentazione. Restano da verificare bitrate e profili colore, elementi cruciali per l’impiego professionale.

Tra le novità valutate figura una fotocamera frontale con sensore quadrato, soluzione che potrebbe ottimizzare il crop per video verticali e allineare il field of view senza penalizzazioni sulla risoluzione. L’ipotesi si accompagna a miglioramenti nel tracciamento del volto e nella stabilizzazione digitale, coerenti con un uso intensivo in streaming e videoconferenza. I dettagli tecnici non sono stati condivisi e restano ipotesi.

Un altro fronte aperto riguarda la possibile rimozione della S Pen integrata. La scelta, se confermata, libererebbe volume interno a favore di moduli camera e dissipazione, ma segnerebbe un cambio di posizionamento per il dispositivo. L’informazione è priva di conferme ufficiali e va trattata con cautela, così come l’intero pacchetto di indiscrezioni in attesa di riscontri.

FAQ

Il dispositivo supporterà video 8K a 60 fps?

Le indiscrezioni lo indicano come obiettivo, ma non ci sono conferme ufficiali.

Quali benefici comporterebbe l’8K/60?

Maggiore fluidità, migliore gestione del movimento e potenziale riduzione del rolling shutter.

È prevista una nuova selfie‑cam con sensore quadrato?

Si parla di un layout quadrato per ottimizzare il crop nei contenuti verticali, senza dettagli definitivi.

La S Pen verrà rimossa?

L’ipotesi è sul tavolo; l’eventuale eliminazione libererebbe spazio interno, ma manca ogni conferma.

Ci saranno profili video avanzati?

Non menzionati: bitrate, profili colore e log restano da chiarire.

Le novità video impatteranno sulla dissipazione?

Un incremento di throughput potrebbe richiedere soluzioni termiche più efficaci.

Qual è la fonte principale delle indiscrezioni?

Le informazioni sono attribuite al leaker Ice Universe, riportate come non ufficiali.