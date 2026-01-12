Luisa Ranieri svela La Preside, la vicenda reale dietro la fiction che nessuno ti ha raccontato

Napoli, quartiere periferico segnato dal degrado e dallo spaccio, fa da cornice all’Istituto Anna Maria Ortese, scuola simbolo di assenteismo e scarsità di risorse. Qui arriva Eugenia Liguori (47 anni), al suo primo incarico da preside, determinata a trasformare un luogo allo sbando in un presidio di riscatto sociale. La sua regola è semplice: quando tutto è al peggio, immaginare il meglio diventa un dovere.

Nel caos organizzato dell’Ortese, l’unico alleato immediato è Vittorio, docente di italiano appena arrivato dal Nord, che condivide metodo e visione della dirigente. La scuola diventa campo di battaglia e laboratorio civile: corridoi consumati, aule spoglie, cortili attraversati da paure e speranze. Le lezioni si alternano a mediazioni con famiglie, recuperi mirati, rientri protetti. L’obiettivo non è solo insegnare, ma trattenere, motivare, proteggere.

Ispirazione reale e figura di Eugenia Canfora

La serie prende spunto dall’esperienza di Eugenia Canfora, dirigente scolastica di Caivano, che ha trasformato un istituto superiore in un presidio educativo contro dispersione e illegalità. La sua azione, riconosciuta con il titolo di Commendatore della Repubblica, ha reso la scuola un argine concreto ai clan e un luogo di opportunità per i giovani.

Il regista Luca Miniero sottolinea come il racconto adotti una messa in scena dinamica, seguendo la preside “a mano” per restituirne ritmo, determinazione e urgenza. Al centro ci sono i ragazzi: ogni recupero è tempo guadagnato sui banchi, ogni assenza un rischio da invertire con tenacia quotidiana.

L’innesco narrativo nasce nel 2019 quando Luisa Ranieri, insieme a Luca Zingaretti, vede il documentario di Domenico Iannacone, “Figli Miei”, sull’eroismo di una scuola in un’area difficile del Napoletano. Da lì l’idea di portare in fiction una leadership educativa radicale, capace di visione e pragmatismo, che riaccende il patto tra istituzione e comunità.

FAQ

Chi ha ispirato la fiction? La dirigente scolastica Eugenia Canfora di Caivano .

La dirigente scolastica di . Perché la sua storia è rilevante? Ha ridotto la dispersione scolastica e contrastato l’influenza dei clan tramite la scuola.

Ha ridotto la dispersione scolastica e contrastato l’influenza dei clan tramite la scuola. Qual è il riconoscimento ottenuto? Nomina a Commendatore della Repubblica per meriti educativi e civili.

Nomina a per meriti educativi e civili. Qual è la fonte che ha acceso il progetto? Il documentario “ Figli Miei ” di Domenico Iannacone (fonte giornalistica: Rai e produzione del documentario).

Il documentario “ ” di (fonte giornalistica: e produzione del documentario). Come è resa la regia? Linguaggio a macchina a mano per seguire ritmo e pressione della preside sul campo.

Linguaggio a macchina a mano per seguire ritmo e pressione della preside sul campo. Cosa mette al centro la narrazione? Il recupero degli studenti come priorità quotidiana e misurabile.

Il recupero degli studenti come priorità quotidiana e misurabile. Qual è il messaggio educativo? La scuola come strumento di riscatto sociale e sicurezza per il territorio.

Cast, produzione e messa in onda

Protagonista è Luisa Ranieri, che interpreta la preside Eugenia Liguori con un cambio d’immagine deciso, bionda e con frangia, per restituire carattere e tenacia del personaggio. Accanto a lei Alessandro Tedeschi nel ruolo di Vittorio, docente di italiano proveniente dal Nord, unico alleato nella scuola dell’Ortese. Il contesto napoletano è parte integrante del racconto, con un cast corale di studenti e famiglie che alimenta autenticità e ritmo.

La serie è diretta da Luca Miniero e nasce da un’idea maturata dopo la visione del documentario di Domenico Iannacone, “Figli Miei”. La produzione è firmata Bibi Film di Angelo Barbagallo e Zocotoco di Luca Zingaretti, che cura anche il soggetto, con direzione creativa di Riccardo Ciancarelli. L’impianto registico privilegia la macchina a mano per seguire urgenze, conflitti e micro-vittorie quotidiane tra corridoi e aule.

La messa in onda è prevista in prima serata su Rai 1, in quattro appuntamenti a partire da lunedì 12 gennaio. Programmazione seriale, target generalista e slot di massimo impatto per intercettare pubblico familiare e dibattito sociale. Distribuzione e promozione puntano su tematiche civili e sul traino del volto di Ranieri, con Napoli e l’Ortese come scenari narrativi centrali.

FAQ