Instagram: l’email di reset password è una truffa, ecco come riconoscerla e proteggere l’account

Segnali per riconoscere le false email di reset

Email che imitano Instagram sfruttano oggetto e testo credibili: “Abbiamo ricevuto una richiesta di reset della tua password”. L’indirizzo mittente appare legittimo, come security@mail.instagram.com, e contiene loghi di Meta e Instagram per simulare autenticità. Verifica sempre header, dominio reale e incongruenze grammaticali o di impaginazione.

Diffida di pulsanti come “Reset” o link accorciati: il click reindirizza a pagine di phishing che replicano l’interfaccia ufficiale. Controlla l’URL: domini strani, sottodomini lunghi o http non cifrato indicano frode. Se il sito chiede subito la password attuale o di impostarne una nuova, interrompi.

Segnali tecnici: mancanza di tuo nome utente, richieste urgenti (“azione immediata”), errori di localizzazione linguistica, indirizzi di risposta diversi dal mittente. Allegati o form che esigono dati sensibili sono un campanello d’allarme.

Confronta la mail con le notifiche nell’app Instagram: se non c’è una richiesta di reset registrata, è probabile che sia truffa. Non fidarti di comunicazioni inattese, specie dopo notizie su presunte “violazioni di dati” o su “vendite nel dark web” che i criminali usano come leva psicologica.

Controlla la cronologia degli accessi nelle impostazioni di sicurezza dell’app e attiva avvisi di login: incongruenze tra orari, dispositivi e posizioni geografiche indicano possibile tentativo di compromissione.

Come funziona la truffa del finto reset password

La catena inizia con un’email che replica un avviso ufficiale di Instagram, completo di logo Meta e mittente verosimile come security@mail.instagram.com. Il messaggio comunica una presunta richiesta di reset e propone un pulsante “Reset”. L’obiettivo è spingere all’azione rapida sfruttando urgenza e credibilità visiva.

Il clic porta a una pagina di phishing che clona grafica e flussi dell’account. L’URL è spesso un dominio ingannevole o un sottodominio lungo; la pagina chiede di inserire la password attuale o di crearne una nuova, simulando il percorso di recupero. Anche il tasto “Invio” e le schermate di conferma sono imitazioni curate.

Le credenziali inserite vengono inviate ai truffatori in tempo reale. Con l’accesso, i criminali possono cambiare password, rimuovere metodi di recupero e abilitare autenticazioni controllate, escludendo il legittimo proprietario. Nel frattempo sfruttano il profilo per inviare link malevoli ai contatti e ampliare la campagna.

Le password raccolte confluiscono in archivi rivenduti nel dark web, alimentando ulteriori attacchi e furti d’identità. La campagna è resa più efficace dall’eco di presunte fughe di dati su larga scala, usata come giustificazione per l’ondata di messaggi. Una volta compromesso l’account, il ripristino diventa complesso e spesso richiede procedure di verifica documentale.

Cosa fare per proteggere l’account Instagram

Abilita subito l’autenticazione a due fattori su Instagram usando app di autenticazione e disattiva gli SMS quando possibile. Aggiorna una password unica, lunga e complessa, diversa dagli altri servizi, e salva tutto in un password manager affidabile.

Verifica email e numero nelle impostazioni di sicurezza e aggiungi contatti di recupero. Controlla regolarmente la sezione “Attività di accesso”: disconnetti dispositivi sospetti e revoca app di terze parti non necessarie.

Quando ricevi richieste di reset, non cliccare link nelle email: apri l’app Instagram o il sito digitando l’URL manualmente e verifica nella sezione “Email da Instagram”. Se non risulta alcuna comunicazione ufficiale, segnala come phishing e cancella.

In caso di compromissione: cambia subito la password, disconnetti tutte le sessioni, riattiva la 2FA, ripristina metodi di recupero e rivedi i permessi delle app collegate. Avvisa i contatti di ignorare eventuali messaggi sospetti inviati dal tuo profilo.

Mantieni aggiornati sistema operativo, browser e app Meta. Diffida di offerte di “verifica” o “sblocco account” via DM o email: l’assistenza non chiede mai credenziali . Se sospetti una violazione di dati, cambia la password anche su servizi dove potresti averla riutilizzata e attiva avvisi di sicurezza su email principale.

