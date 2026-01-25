Gabriel Garko rompe il silenzio sulla nuova vita privata e svela la lunga battaglia contro gli attacchi di panico

Gabriel Garko, la rivelazione: “Sto con una persona da quatto anni. Ho sofferto di attacchi di panico”

Amore lontano dai riflettori

Gabriel Garko racconta di vivere da anni una relazione stabile, protetta dal rumore mediatico. Oggi condivide la quotidianità con un compagno che non appartiene al mondo dello spettacolo e con cui convive da quattro anni, lontano da social, red carpet e gossip.

L’attore spiega di aver scelto il silenzio per difendere l’equilibrio di coppia, dopo una vita in cui la sfera sentimentale era spesso pilotata da esigenze d’immagine. Per anni le storie ufficiali sono state costruite a tavolino, mentre il privato restava sotto traccia.

L’unico grande amore pubblico che definisce autentico è quello con Manuela Arcuri, tutto il resto – ammette – apparteneva a una narrazione artificiale, funzionale al successo e alle attese dell’industria televisiva e della cronaca rosa.

Coming out, panico e rinascita

La svolta arriva nel 2020, quando al Grande Fratello Vip legge in diretta una lettera e decide di smettere di fingere. Non voleva esporre la propria vita privata, ma teme che qualcuno possa farlo in modo brutale al posto suo e sceglie di anticipare lo scandalo con le proprie parole.

Ripercorrendo quel periodo, confessa di aver attraversato anni di confusione identitaria e attacchi di panico, mentre la famiglia e gli amici più stretti erano già al corrente del suo orientamento. Il peso più grande, racconta, era la distanza tra ciò che mostrava in pubblico e ciò che viveva in privato.

Si è sentito accusare di non aver “detto la verità”, ma ribadisce di aver tradito soprattutto se stesso. Per ritrovarsi intraprende un percorso di terapia, imparando a riconoscere ansia, paura e senso di colpa come effetti collaterali di una lunga repressione emotiva e professionale.

Libertà, lavoro e nuove sfide

Oggi descrive la propria vita come un cammino di riscoperta, simile a quello di un animale che mette per la prima volta le zampe sull’erba. Dopo il reality, per mesi ha evitato uscite e contatti sociali, quasi come se avesse vissuto “con lo scafandro”, protetto ma isolato.

Con il tempo, però, la vulnerabilità si è trasformata in forza. L’interprete rivendica il diritto di esprimersi senza temere il giudizio: chi approva è il benvenuto, chi non approva resta libero di voltarsi altrove. L’obiettivo, sottolinea, non è provocare, ma esistere senza maschere.

Sul fronte professionale torna protagonista su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, segnale di una carriera che riparte da ruoli più complessi e maturi, allineati con la nuova immagine pubblica e con il suo percorso personale.

FAQ

D: Da quanto tempo dura la relazione attuale di Gabriel Garko?

R: L’attore racconta di vivere una relazione stabile da quattro anni con un compagno non famoso, con cui convive.

D: Il partner di Gabriel Garko fa parte del mondo dello spettacolo?

R: No, la persona con cui vive non appartiene all’ambiente televisivo o cinematografico e resta lontana dai riflettori.

D: Quando Gabriel Garko ha scelto di fare coming out?

R: Ha deciso di esporsi pubblicamente nel 2020, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, leggendo una lettera in diretta.

D: Perché si è detto “costretto” al coming out?

R: Temeva che qualcun altro rivelasse la sua vita privata in modo aggressivo e ha preferito raccontarsi con le proprie parole.

D: Ha sofferto di attacchi di panico?

R: Sì, ha dichiarato di aver attraversato un periodo segnato da crisi di panico e smarrimento identitario, per cui è ricorso alla terapia.

D: Quale storia d’amore del passato considera autentica?

R: Definisce genuina la relazione con Manuela Arcuri, a differenza di altre storie costruite per esigenze di immagine.

D: Qual è il nuovo progetto televisivo di Gabriel Garko?

R: Torna su Canale 5 con la fiction “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, in onda in prima serata.

D: Qual è la fonte giornalistica principale di queste dichiarazioni?

R: Le affermazioni recenti di Gabriel Garko sono state raccolte in un’intervista concessa a la Repubblica, ripresa poi da vari media italiani.