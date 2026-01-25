Enrica Bonaccorti rompe il silenzio sul tumore che non regredisce e svela cosa cambierà davvero nella sua vita

Enrica Bonaccorti: “Il tumore non si è ridotto, non posso operarmi”

La battaglia contro la malattia

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la conduttrice e autrice Enrica Bonaccorti ha raccontato con lucidità l’evoluzione del suo tumore al pancreas, spiegando che la massa, dopo il primo ciclo di chemioterapia, non si è ridotta e al momento non è operabile. Ha descritto una quotidianità fatta di alti e bassi, con giornate in cui le energie sembrano tornare e altre segnate dalla fatica, ma senza rinunciare alla televisione e al confronto con il pubblico.

Ha confessato di provare imbarazzo per l’attenzione ricevuta, ricordando come spesso chi si ammala venga messo da parte o perda il lavoro, mentre lei continua a essere invitata e sostenuta. Il percorso terapeutico proseguirà seguendo un protocollo preciso, con nuovi esami programmati tra tre mesi, nella speranza che le condizioni possano cambiare e rendere possibile l’intervento chirurgico.

Con ironia, ha condiviso anche un episodio domestico: la rimprovero della figlia dopo averla sorpresa con un pezzetto di cioccolato bianco, un piccolo “sgarro” alla dieta imposta dalla malattia, che rivela quanto il controllo sul cibo sia diventato parte integrante della cura.

Il buio della diagnosi e la forza degli affetti

Ripercorrendo il momento della diagnosi, la giornalista ha ricordato il pensiero corso subito a Eleonora Giorgi, a sua volta colpita da un tumore al pancreas, figura che ha sempre stimato e che le ha fatto intuire da subito la gravità del quadro clinico. In quei giorni iniziali si è preparata mentalmente al peggio, immaginando di avere davanti solo pochi mesi di vita e scegliendo l’isolamento come difesa emotiva.

Per quattro mesi ha vissuto come in un letargo: niente telefonate, serrande abbassate, nessun desiderio di confronto con il mondo esterno. Il corpo immobile, la mente sospesa nell’attesa degli esami e dei referti, quasi a voler congelare il tempo. Il cambiamento è arrivato lentamente, grazie all’affetto delle persone che non hanno smesso di cercarla e sostenerla, dai familiari ai colleghi fino al pubblico televisivo.

Il calore e la vicinanza ricevuti l’hanno spinta a raccontare pubblicamente la sua storia, trasformando la malattia in un racconto condiviso, non per spettacolarizzare il dolore, ma per rompere il tabù che spesso circonda il tumore al pancreas e chi ne è colpito.

Testamento, funerale e voglia di vivere

Con estrema franchezza, Enrica Bonaccorti ha rivelato di aver già predisposto il testamento e pianificato il proprio funerale, una scelta che considera un atto di responsabilità verso i suoi cari più che una resa. La preparazione pratica del “dopo” le ha permesso di alleggerire ansie e paure, lasciando meno spazio all’ignoto e più alla gestione concreta del presente.

Nonostante questa lucidità quasi spietata, ha sottolineato di aver ritrovato una forte voglia di vivere, proprio mentre metteva ordine nelle questioni più delicate. A farle cambiare prospettiva è stato l’amore ricevuto: messaggi, lettere, incontri casuali, abbracci inaspettati che le hanno ricordato il legame profondo con il pubblico e con chi la segue da decenni.

Oggi continua la chemio con determinazione, accettando la fragilità senza rinunciare all’ironia e al lavoro. Il racconto del suo percorso, tra ospedali e studi televisivi, è diventato un modo per dare voce a chi vive condizioni simili e spesso non ha lo stesso spazio mediatico per parlarne.

FAQ

D: Qual è la patologia di cui soffre Enrica Bonaccorti?

R: Si tratta di un tumore al pancreas che, allo stato attuale, non risulta operabile.

D: Perché il tumore non può essere operato al momento?

R: La massa non si è ridotta dopo il primo ciclo di chemio ed è considerata troppo grande per l’intervento.

D: Che tipo di terapia sta seguendo?

R: Sta proseguendo con la chemioterapia all’interno di un protocollo stabilito, con controlli periodici.

D: Quando sono previsti i prossimi esami clinici?

R: Sono programmati tra circa tre mesi, per verificare l’eventuale riduzione del tumore.

D: Come ha reagito inizialmente alla diagnosi?

R: Ha vissuto mesi di ritiro totale, evitando telefonate e contatti, in una sorta di letargo emotivo.

D: Qual è stato il ruolo degli affetti nel suo percorso?

R: L’amore di familiari, amici e pubblico le ha restituito la voglia di vivere e di raccontarsi.

D: Ha davvero pianificato funerale e testamento?

R: Sì, lo ha fatto per senso di responsabilità e per alleggerire il peso sulle persone a lei vicine.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di queste dichiarazioni?

R: Le informazioni sono state riprese e rielaborate da un articolo pubblicato dal sito di intrattenimento Biccy.it.