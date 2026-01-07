Sadie Sink confessa il primo bacio sul set di Stranger Things e svela l’imbarazzo dietro le quinte

Crescere sul set di Stranger Things

Sadie Sink racconta a W Magazine come l’ingresso in Stranger Things a 14 anni abbia coinciso con la propria formazione personale e artistica, trasformando il set in una palestra di vita.

Dal debutto nella seconda stagione nei panni di Max Mayfield, l’attrice ha attraversato le tappe tipiche dell’adolescenza sotto i riflettori, con dinamiche professionali e private che si sono intrecciate quotidianamente.

La crescita in public view l’ha costretta a navigare aspettative, ansie e primi traguardi con disciplina, costruendo identità e mestiere davanti alla troupe e al pubblico globale.

Il primo bacio con Caleb McLaughlin

Il primo bacio di Sadie Sink è avvenuto in scena, con Caleb McLaughlin nei panni di Lucas, durante le riprese di Stranger Things.

L’attrice lo definisce «molto imbarazzante», sottolineando il disagio di vivere quel momento davanti alla madre e alla troupe, elemento che amplifica la vulnerabilità tipica dell’adolescenza.

A distanza di tempo, lo ricolloca come un ricordo «dolce», coerente con la relazione tra Max e Lucas nella serie, simbolo di un passaggio personale gestito in contesto professionale.

Le prime volte tra red carpet e tacchi

La serie ha coinciso anche con altre “prime volte”: Sadie Sink indossa i tacchi per la prima volta a 15 anni, durante la promozione dello show.

Racconta nervosismo per scarpe e trucco, temendo di apparire più grande della sua età in contesti pubblici e fotografici.

Resiste a un rossetto rosa, giudicato “troppo”, ribadendo la volontà di mantenere un’immagine aderente alla sua età e ai propri confini.

Equilibrio tra vita privata e carriera

Sul set di Stranger Things, la linea tra esperienza personale e lavoro si assottiglia, imponendo a Sadie Sink di definire limiti chiari.

Le “prime volte” affrontate in pubblico rivelano la necessità di proteggere identità e benessere, pur rispettando esigenze narrative e promozionali.

Ne emerge una gestione consapevole dell’immagine, costruita con gradualità, autonomia e scelte misurate rispetto all’esposizione.

