Zeudi Di Palma rompe il silenzio in diretta social e affonda i fan ossessivi, lo sfogo infiamma il web

Zeudi Di Palma sbotta in una diretta social contro alcune fanatiche: “Folli! Non sono la vostra fidanzata, non state bene con la testa”

Lo sfogo in diretta

Nel corso di una diretta su Twitch, l’ex gieffina Zeudi Di Palma ha interrotto il silenzio verso una parte del proprio fandom definita “fanatica” e “ossessiva”. La vincitrice morale del Grande Fratello 18, oggi seguitissima dall’Europa al Sud America, ha messo in chiaro che il reality è “finito e chiuso” e che la sua vita non è un’estensione del programma. Le ha accusate di vivere ancora dentro la dinamica da casa più spiata d’Italia, pretendendo di controllare ogni scelta privata.

Al centro del suo sfogo ci sono quelle follower convinte di avere con lei un rapporto para-sentimentale, al punto da percepirla come una partner immaginaria. Zeudi ha respinto con fermezza questa distorsione, spiegando che non accetterà mai simili proiezioni. Più aumenta il controllo, ha avvertito, più lei sarà costretta a “chiudersi a riccio” e a ridurre la condivisione di contenuti personali.

L’influencer e ex Miss originaria di Napoli ha sottolineato di voler mostrare la propria quotidianità, gli affetti e le amicizie, ma solo in un clima sano, senza viaggi mentali, scoop inventati e persecuzioni verso chi le sta vicino.

Fan tossiche e confini personali

Zeudi ha evidenziato come la gelosia patologica non sia tollerata neppure nelle sue relazioni reali, figuriamoci in quelle digitali con sconosciute. A chi si sente autorizzata a giudicare spostamenti, viaggi o amicizie, ha risposto che nessuno può imporle limiti o condizioni emotive. La sua idea di rapporto è basata sulla fiducia, non sul controllo.

Ha ricordato inoltre che il fanbase nato ai tempi di Canale 5 comprende anche persone che, per mesi, hanno monitorato ogni inquadratura, riflesso, foto e storia social, arrivando a tormentare amici e conoscenti per presunti indizi sentimentali. Un livello di parasocialità che molte follower “sane”, intervenute in chat, hanno definito inquietante.

Alcune fan storiche hanno ammesso pubblicamente che guardare qualcuno in streaming quasi 24 ore su 24 non può essere considerato normale. Hanno invitato il fandom ad accettare che l’ex concorrente del GF non ha bisogno di guardie del corpo digitali: chi non condivide le sue decisioni è libero di smettere di seguirla, senza scivolare in ricatti emotivi o campagne d’odio.

Il rapporto con la community

Dopo il reality, Zeudi ha partecipato a eventi, serate anche all’estero e incontri con i fan, dove alcune supporter l’hanno supportata sul piano organizzativo e professionale. Con queste persone si è creato un legame misto, lavorativo e umano, inevitabilmente più stretto. Da qui sarebbero nati confronti interni al fandom, con accuse di favoritismi e sospetti continui.

La giovane ha chiarito che nessun personaggio pubblico può dedicare lo stesso tempo a ogni singolo utente: è naturale instaurare rapporti più approfonditi con chi collabora, offre competenze o si dimostra equilibrato. Chi è in grado di vivere il fandom in modo maturo lo comprende; chi non lo è, scivola in confronti infantili del tipo “con lei sì, con me no”.

Numerose fan hanno però rassicurato Zeudi: pur condannando gli atteggiamenti estremi, hanno ribadito di volerla seguire rispettando i suoi confini. Hanno riconosciuto che nessun fandom è perfetto e che l’unica vera risposta alla tossicità è ignorare chi tenta di controllare la vita privata altrui, continuando a sostenere il percorso pubblico dell’ex gieffina.

FAQ

D: Perché Zeudi Di Palma ha fatto questa diretta così dura?

R: Per mettere un limite chiaro a una parte di fan che ha superato i confini del tifo, scivolando in ossessioni e gelosie immotivate.

D: Che cosa critica Zeudi del proprio fandom?

R: Critica il parasocialismo estremo: persone che credono di avere un rapporto privilegiato o sentimentale con lei e pretendono di controllarne la vita.

D: Zeudi smetterà di fare incontri con i fan?

R: No, ma ha spiegato che non vuole la presenza di persone che dimostrano comportamenti fanatici o invadenti.

D: Perché alcune fan sono gelose di altre?

R: Perché alcune collaborano con lei in ambito organizzativo o lavorativo e, di conseguenza, hanno un contatto più frequente, che viene percepito come “preferenza”.

D: Cosa pensa Zeudi dei rapporti online con i follower?

R: Li considera possibili e positivi solo se sani, senza pretese di esclusività, controllo o proiezioni sentimentali.

D: Qual è il ruolo del Grande Fratello in questa situazione?

R: L’esposizione continua nel reality ha alimentato un legame unilaterale molto forte, che alcune persone non hanno mai “chiuso” dopo la fine del programma.

D: Che cosa chiedono le fan più mature alla community?

R: Di accettare che Zeudi non ha bisogno di essere difesa da tutto e tutti, e che ognuno è libero di smettere di seguirla senza scenate.

D: Qual è la fonte giornalistica citata sull’episodio?

R: La ricostruzione dello sfogo arriva da un articolo di cronaca online firmato da Anthony Festa e pubblicato dal portale d’informazione Nexilia.