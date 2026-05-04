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Francesca Manzini svela il legame col principe del Qatar e il futuro

Francesca Manzini svela il legame col principe del Qatar e il futuro

Francesca Manzini, dal Grande Fratello Vip all’emiro del Qatar: cosa ha raccontato

Nella Casa del Grande Fratello Vip, la 36enne imitatrice e conduttrice Francesca Manzini ha svelato di aver lavorato, tra il 2015 e il 2017, per l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Il racconto è emerso durante una conversazione con i coinquilini, incuriositi dal suo passato professionale extra televisivo.

Manzini ha spiegato di essere stata assistente e account manager per il principe, seguendo fusioni aziendali, marketing e rapporti con partner e investitori internazionali.

Ha definito quell’esperienza il proprio “piano B” rispetto alla carriera nello spettacolo, sottolineando la forte instabilità del lavoro in tv.

La rivelazione aggiunge un tassello inedito al profilo di una concorrente già nota per poliedricità e versatilità, aprendo uno spaccato sulle strategie con cui i professionisti dell’intrattenimento cercano di garantirsi tutele economiche e professionali.

In sintesi:

  • Francesca Manzini ha lavorato due anni per l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.
  • Si occupava di fusioni, marketing, relazioni con aziende e investitori come account manager.
  • Definisce questo impiego il suo “piano B” rispetto alla carriera televisiva.
  • Ribadisce l’instabilità del lavoro in tv e l’importanza di alternative solide.

Dall’emiro del Qatar al reality: cosa faceva davvero Francesca Manzini

Raccontando la propria esperienza, Francesca Manzini ha precisato di aver iniziato a collaborare con il principe del Qatar a 24 anni.

Ho lavorato per lui dal 2015 al 2017. Ho fatto l’assistente e l’account manager all’emiro”, ha spiegato ai coinquilini.

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Nel dettaglio, si occupava di attività tipiche dell’alta consulenza aziendale: *“parliamo di fusioni, marketing, gestivo cose, tutta una serie di cose… Gestisco fusioni di aziende, finanziamenti, mi occupo di procacciamento d’affari”*.

L’esperienza con Tamim bin Hamad Al Thani si inserisce in un percorso meno noto al pubblico generalista, ma coerente con la rete di contatti che Manzini rivendica di avere nel mondo del business.

La gieffina ha chiarito che questa attività parallela rappresenta una tutela professionale: *“È un piano B, qualora il piano A non dovesse essere fisso, non mi dovessero chiamare spesso”*.

Un approccio che riflette una consapevolezza lucida sui cicli del lavoro televisivo e sulla necessità di diversificare le fonti di reddito, soprattutto per i volti dello spettacolo.

L’instabilità del lavoro in tv e il valore di un “piano B” strutturato

Nel corso delle giornate al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha più volte insistito sulla precarietà del settore televisivo.

*“Non è un lavoro facile. Non puoi sapere prima quanto e come lavorerai”*, ha ricordato, ripercorrendo una carriera che spazia da radio e comicità a programmi come Striscia la Notizia, dove ha condotto con Gerry Scotti e realizzato imitazioni in deepfake, inclusa quella di Ilary Blasi.

In questo contesto, il ruolo di consulente e procacciatrice d’affari per clienti facoltosi diventa un esempio concreto di diversificazione: non un semplice “lavoretto” collaterale, ma un secondo pilastro professionale, costruito su competenze relazionali e gestionali.

Il caso Manzini evidenzia un trend crescente tra i protagonisti dell’intrattenimento: affiancare al successo mediatico competenze trasversali spendibili nel mondo corporate, per ridurre il rischio di carriere dipendenti solo dagli ascolti e dalla volatilità dei palinsesti.

FAQ

Chi è Francesca Manzini e perché è diventata nota al pubblico?

Francesca Manzini è un’imitatrice, conduttrice e comica romana, emersa tra radio e tv. È diventata popolare con Striscia la Notizia e la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Che ruolo ha avuto Francesca Manzini per l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani?

Ha lavorato circa due anni come assistente e account manager, seguendo fusioni aziendali, marketing, finanziamenti e rapporti con partner strategici internazionali per l’emiro del Qatar.

Perché Francesca Manzini parla di “piano B” rispetto alla tv?

Lo fa perché, secondo lei, la tv è un settore discontinuo. Avere competenze in ambito aziendale e di procacciamento d’affari le garantisce entrate alternative e maggiore sicurezza economica.

Quali sono i lavori televisivi più importanti di Francesca Manzini?

Ha lavorato in radio, in programmi comici e a Striscia la Notizia, dove ha condotto con Gerry Scotti e realizzato celebri imitazioni con tecnologia deepfake.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su Francesca Manzini?

La notizia è stata elaborata in modo giornalistico a partire da una ricostruzione congiunta di contenuti e dispacci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.

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