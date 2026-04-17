Pete Hegseth confonde Pulp Fiction con la Bibbia in discorso al Pentagono

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Premio giovani comunicatori Icch 2026, al via la nona edizione nazionale

Il Premio giovani comunicatori Icch 2026 torna in Italia come contest nazionale dedicato a studenti universitari e giovani professionisti tra 18 e 35 anni.

L’iniziativa, promossa da Agol – Associazione giovani opinion leader e dall’International Corporate Communication Hub (Icch), si svolgerà nel 2026 con il coinvolgimento di grandi aziende e principali atenei italiani.

A Roma, il 17 aprile, è stata confermata la nona edizione, che punta a rafforzare il collegamento tra formazione accademica, comunicazione d’impresa e public affairs.

Il premio nasce per valorizzare il talento under 35, favorire il dialogo intergenerazionale e offrire accesso concreto al mondo del lavoro grazie a stage, borse di studio, premi economici e contatti diretti con top manager.

Il focus 2026 sarà su progetti sviluppati a partire da brief aziendali strutturati, pensati per simulare vere sfide professionali nella comunicazione contemporanea.

In sintesi:

Nel 2026 torna il Premio giovani comunicatori Icch , dedicato a studenti e professionisti under 35.

, dedicato a studenti e professionisti under 35. Due categorie in gara, stessi brief ma criteri di valutazione differenziati per profilo.

Stage, borse di studio, premi in denaro e confronto diretto con top manager.

Partner: Amgen, Enel, Geely, Juventus, Unipol e principali università italiane.

Struttura del contest, categorie, competenze richieste e partner coinvolti

Lanciato nel 2015, il Premio di Agol e Icch ha già registrato oltre 1.500 iscritti e 80 vincitori, diventando una piattaforma di ingresso nel mercato della comunicazione.

I partecipanti lavorano su brief reali forniti dalle aziende partner, sviluppando progetti di comunicazione, advocacy e public affairs valutati da professionisti e accademici.

Pierangelo Fabiano, segretario generale Icch, sottolinea che il contest “pone la meritocrazia al centro” e offre alle aziende un canale diretto per individuare nuovi talenti.

L’edizione 2026 introduce linee guida più strutturate per la redazione dei brief, con obiettivi, target, metriche e deliverable chiaramente definiti.

Secondo Stefania Romenti, prorettrice alla didattica e professoressa di strategic communication alla IULM, *“questo premio è molto più di un riconoscimento: è un’occasione per allenare le competenze che fanno davvero la differenza nella comunicazione di oggi”*.

Le due categorie – Studenti under 25 e Giovani professionisti under 35 – lavorano sugli stessi brief, ma con criteri valutativi calibrati: creatività e visione strategica per gli studenti, fattibilità operativa, gestione risorse e misurabilità dei risultati per i professionisti.

Le aree di gara includono brand activation, advocacy & public affairs, sport communication, media relations & digital PR, health education and awareness.

Accanto ai premi principali sono previsti riconoscimenti speciali, tra cui Premio alla carriera e Premio storyteller, per valorizzare eccellenze e nuovi linguaggi narrativi.

Impatto sul mercato del lavoro e prospettive future del premio Icch

Il Premio giovani comunicatori Icch consolida un ecosistema che unisce imprese, accademia, istituzioni e associazioni di categoria.

Tra i brief owner dell’edizione 2026 figurano Amgen, Enel, Geely, Juventus e Unipol, con progetti focalizzati su innovazione, sostenibilità, sport business e salute.

Sul fronte accademico, partecipano tra gli altri Università Lumsa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università della Calabria e IULM, rafforzando il legame tra didattica e pratica professionale.

Il contest è sostenuto da UNA – Aziende della Comunicazione Unite e dal Consiglio nazionale dei giovani, e gode del patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Università e della Ricerca, di Regione Lombardia e Comune di Milano, oltre alla media partnership di Adnkronos.

In prospettiva, il premio punta a diventare una piattaforma permanente di scouting per le funzioni comunicazione, marketing e public affairs, con progetti sempre più data-driven e integrati tra offline e digitale.

FAQ

Chi può partecipare al Premio giovani comunicatori Icch 2026?

Possono partecipare studenti universitari under 25 e giovani professionisti della comunicazione under 35, residenti in Italia, con progetti sviluppati sui brief ufficiali.

Quali sono i principali vantaggi per i vincitori del premio?

I vincitori ottengono stage in aziende partner, borse di studio per master, premi in denaro e accesso diretto a top manager del settore.

Come vengono valutati i progetti presentati dai partecipanti?

I progetti sono valutati da una giuria di professionisti e accademici su creatività, strategia, fattibilità, coerenza con il brief e misurabilità dei risultati.

Quali ambiti di comunicazione coprono i brief di gara 2026?

I brief riguardano brand activation, advocacy e public affairs, sport communication, media relations, digital PR, health education and awareness.

Quali sono le fonti utilizzate per la redazione di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.