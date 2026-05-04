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Netflix rilancia Buen Camino campagna internazionale dedicata agli italiani

Netflix rilancia Buen Camino campagna internazionale dedicata agli italiani

Buen Camino di Checco Zalone arriva su Netflix e punta sugli italiani all’estero

Il film campione d’incassi Buen Camino di Checco Zalone, uscito nelle sale italiane il 25 dicembre, è ora disponibile su Netflix in 226 Paesi con doppiaggio in 14 lingue.
La piattaforma ha lanciato una campagna internazionale pensata in modo mirato per gli italiani che vivono all’estero, sfruttando l’iconico “italiano maccheronico” di Zalone.
L’obiettivo è promuovere il film – e tutta la filmografia dell’attore, da Cado dalle Nubi a Tolo Tolo – rafforzando il legame identitario con il pubblico emigrato e riposizionando il brand Zalone su scala globale.

In sintesi:

  • Buen Camino è disponibile su Netflix in 226 Paesi con 14 lingue di doppiaggio.
  • La campagna outdoor parla direttamente agli italiani che vivono all’estero.
  • Billboard in finto inglese e spagnolo richiamano il linguaggio di Checco Zalone.
  • Il film ha superato 76,5 milioni di euro al botteghino italiano.

Nei principali hub internazionali dove la comunità italiana è più presente, Netflix ha installato cartelloni pubblicitari in un inglese e spagnolo volutamente sbagliati, ricalcando il parlato del protagonista di Buen Camino.
A New York campeggia il claim: “If sei italian and you’re reading, probabilmenty tu live in the Big Mela… Now iu puoi watch it su Netflix. Preg very macce”.
A Londra, un altro billboard recita: “If sei italian e viv a L’ondon… Per the prim sorry. Per the second now iu puoi. I put it su Netflix”, mentre a Madrid compare la versione ibrida italo-spagnola: “Si tu eres italiano y estas legendo… Ahora tu puois! No rinraziatemis, es mio piacer”.

In Italia, il messaggio più diretto è apparso a Milano: “Guardate che se non l’avete ancora visto ora potete farlo su Netflix. Ovviamente nel loftino, taaaaac! Va come vi risolvo i problems”.
Sui social la campagna è stata sintetizzata dalla caption: “Alla fine l’importante è farsi capire”, enfatizzando l’idea di una lingua imperfetta ma immediatamente riconoscibile per gli italiani nel mondo.
L’operazione, semplice ma ad alta memorabilità, consolida il posizionamento di Checco Zalone come volto globale della commedia italiana contemporanea.

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I numeri record di Buen Camino e la ricezione critica divisa

Buen Camino ha debuttato il 25 dicembre nelle sale italiane con un incasso di 5.614.751 euro nelle prime 24 ore.
È il miglior risultato di sempre in Italia nel giorno di Natale, superando il precedente record di Natale a New York con Massimo Boldi e Christian De Sica, fermo a 3.045.296 euro nel 2006.
Nel complesso, il film ha raggiunto circa 76,5 milioni di euro al box office, con oltre 9,5 milioni di biglietti staccati, confermando la forza commerciale del brand Zalone indipendentemente dalle oscillazioni del giudizio critico.

La critica si è infatti divisa.
Alcuni recensori hanno sottolineato un progresso nella regia rispetto a Tolo Tolo e una narrazione più compatta, considerandolo una commedia popolare capace di affrontare temi come paternità e responsabilità senza perdere ritmo.
Altri lo ritengono invece meno graffiante rispetto ai precedenti successi di Checco Zalone, con un “italiano medio” più addolcito e una comicità giudicata solo a tratti davvero efficace, accusando il film di essere rassicurante e poco coraggioso.

Al centro del dibattito restano alcune battute ritenute fuori luogo e la percezione di una satira meno urticante rispetto agli esordi dell’attore.
Nonostante ciò, il successo al botteghino e la distribuzione globale su Netflix trasformano Buen Camino in un test significativo su quanto la comicità di Zalone – ancorata a riferimenti culturali italiani – possa risultare esportabile in contesti linguistici e sociali diversi.
La campagna per gli italiani all’estero, in questo quadro, diventa un ponte identitario e un laboratorio di marketing linguistico.

Perché la strategia Netflix su Buen Camino può fare scuola

La scelta di parlare agli italiani nel mondo, più che al pubblico locale dei singoli Paesi, rivela una strategia precisa: attivare una community già predisposta, che riconosce nel linguaggio di Checco Zalone un segno identitario.
È una forma di “micro-targeting culturale” che sfrutta nostalgia, appartenenza e autoironia per amplificare l’engagement organico, soprattutto sui social.
Se l’operazione avrà risultati positivi in termini di views e retention, è plausibile che Netflix la replichi per altri titoli molto radicati nel proprio Paese d’origine, trasformando le comunità di expat nel primo vettore di internazionalizzazione dei contenuti.

FAQ

Quando è uscito Buen Camino al cinema in Italia?

Il film è uscito nelle sale italiane il 25 dicembre, giornata in cui ha registrato l’incasso natalizio più alto di sempre in Italia.

Quanto ha incassato complessivamente Buen Camino al botteghino?

Il film ha incassato complessivamente circa 76,5 milioni di euro, con oltre 9,5 milioni di biglietti venduti nelle sale italiane.

In quanti Paesi del mondo è disponibile Buen Camino su Netflix?

Buen Camino è disponibile su Netflix in 226 Paesi ed è stato localizzato complessivamente in 14 lingue diverse, tra doppiaggi e sottotitoli.

Perché la campagna Netflix è focalizzata sugli italiani all’estero?

La campagna parla agli italiani all’estero per sfruttare lingua, nostalgia e riconoscibilità del personaggio di Checco Zalone, massimizzando coinvolgimento ed effetto virale.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione giornalistica su Buen Camino?

L’analisi è stata elaborata dalla nostra Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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