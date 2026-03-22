Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sabrina Ferilli protagonista a Che Tempo Che Fa su NOVE con Ficarra Picone

Che Tempo Che Fa del 22 marzo 2026: ospiti, temi, orari

Stasera, domenica 22 marzo 2026, dalle 19:30 in diretta su NOVE e in streaming su discovery+, va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. In studio, accanto alle presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, arriveranno protagonisti di politica europea, cinema, satira e musica. Al centro, l’intervista alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e le conversazioni con Sabrina Ferilli, il duo Ficarra & Picone, Pif, Giusy Buscemi e il rapper Tredici Pietro. L’obiettivo editoriale della serata è intrecciare attualità, cultura pop, nuova produzione cinematografica e discussione civile su temi europei, ambientali e sanitari, con un format riconoscibile e ad alto coinvolgimento per il pubblico generalista e digitale.

In sintesi:

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa il 22 marzo 2026 su NOVE e discovery+.

il 22 marzo 2026 su e discovery+. In studio Roberta Metsola , Sabrina Ferilli , Ficarra & Picone , Pif , Giusy Buscemi , Tredici Pietro .

, , , , , . Focus su politica europea, nuovo cinema italiano, clima, informazione e salute pubblica.

Chiusura con Che Tempo Che Fa – il Tavolo e un ampio parterre di ospiti.

Ospiti, temi e contenuti della puntata sul NOVE

La presenza di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, orienta la puntata verso i principali dossier dell’Unione: sicurezza, elezioni europee, guerra alle porte dell’Europa e politiche migratorie. L’intervista offrirà chiavi di lettura istituzionali in un contesto televisivo accessibile al grande pubblico.

Sul versante spettacolo, Ficarra & Picone ripercorreranno oltre trent’anni di carriera tra tv, teatro e cinema, dai successi come Il 7 e l’8, L’ora legale, Il primo Natale fino a La stranezza di Roberto Andò, caso di box office e di critica.

Spazio al nuovo cinema italiano con Pif e Giusy Buscemi, protagonisti di …che Dio perdona a tutti, in sala dal 2 aprile, e con Sabrina Ferilli, fra le interpreti di Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni. Il talk unirà lancio dei film, commento di costume e riflessioni sul rapporto tra generazioni, scuola e memoria collettiva.

Il segmento di approfondimento vedrà in studio Roberto Saviano, il climatologo Luca Mercalli, gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato Nello Scavo e il virologo Roberto Burioni. Verranno affrontati scenari geopolitici, emergenza climatica, qualità dell’informazione e aggiornamenti scientifici, con l’obiettivo di incrociare divulgazione e analisi verificata.

Il Tavolo e il ruolo strategico del format di Fazio

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – il Tavolo consolida il mix tra leggerezza e racconto sociale. Al fianco di Tredici Pietro, reduce dal Festival di Sanremo 2026 con Uomo Che Cade, siederanno il telecronista Guido Meda, volto di Pechino Express – L’Estremo Oriente, e icone nazionalpopolari come Orietta Berti, Nino Frassica, Paolo Rossi, Ubaldo Pantani, Mara Venier, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Francesco Mandelli, Enzo Iacchetti, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casella.

Questo parterre multigenerazionale conferma la funzione del programma come spazio di transizione tra tv lineare e consumo digitale on demand: un ambiente riconoscibile in cui la promozione di film, serie e format convive con il presidio dell’attualità e con la costruzione di fiducia nel racconto mediatico.

FAQ

A che ora inizia Che Tempo Che Fa il 22 marzo 2026?

La puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 22 marzo 2026 inizia alle ore 19:30 in diretta.

Su quale canale va in onda Che Tempo Che Fa il 22 marzo?

La trasmissione è in onda su NOVE in chiaro e in streaming sulla piattaforma discovery+ per gli utenti registrati.

Quali sono gli ospiti principali della puntata del 22 marzo?

Gli ospiti principali sono Roberta Metsola, Sabrina Ferilli, Ficarra & Picone, Pif, Giusy Buscemi e Tredici Pietro.

Quando esce al cinema il film …che Dio perdona a tutti?

Il film …che Dio perdona a tutti con Pif e Giusy Buscemi esce nelle sale italiane il 2 aprile 2026.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Che Tempo Che Fa?

L’articolo è elaborato sulla base di una rielaborazione redazionale di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.