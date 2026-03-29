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Francesca Fialdini svela ospiti e novità della nuova puntata

Francesca Fialdini svela ospiti e novità della nuova puntata

Da noi… A ruota libera del 29 marzo: ospiti, temi, orari

Il 29 marzo, nel pomeriggio di Rai1, subito dopo Domenica In, torna Da noi… A ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Il talk, in diretta dagli studi Rai di Roma, ospita volti noti dello spettacolo italiano, pronti a raccontare vita privata, carriera e nuovi progetti.
Al centro della puntata le storie e le emozioni di artisti che hanno segnato televisione, cinema e musica, tra ricordi, sfide personali e successi professionali.
L’obiettivo è offrire un racconto intimo ma rigoroso, capace di coniugare intrattenimento e approfondimento, consolidando la fascia pomeridiana domenicale del servizio pubblico.

In sintesi:

  • Il 29 marzo torna su Rai1 Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini.
  • Ospite centrale l’attore Paolo Conticini, tra teatro, tv e cinema.
  • Spazio alla musica con Francesco Renga e i suoi successi sanremesi e recenti.
  • La puntata è visibile in diretta e on demand su RaiPlay.

Ospiti, contenuti e collegamento con il palinsesto Rai

La nuova puntata si apre con Paolo Conticini, volto trasversale tra cinema, teatro e televisione. L’attore ripercorrerà le tappe principali della sua carriera, soffermandosi sulla recente esperienza nel musical Tootsie, diretto da Massimo Romeo Piparo e interpretato accanto a Enzo Iacchetti, adattamento teatrale del celebre film con Dustin Hoffman.
Conticini racconterà anche il suo successo televisivo con il programma Cash or Trash – Chi offre di più?, in onda ogni sera sul canale Nove, dove ha consolidato una nuova popolarità presso il pubblico generalista.
La musica sarà rappresentata da Francesco Renga, che ripercorrerà la vittoria al Festival di Sanremo con Angelo e i progetti più recenti, tra cui il best of Il meglio di me, che lo ha riportato sul palco dell’Ariston. Il format di Da noi… A ruota libera si inserisce strategicamente come prosecuzione naturale di Domenica In di Mara Venier, mantenendo continuità di pubblico e tono narrativo nel pomeriggio di Rai1.

Dove vedere il programma e quale ruolo ha per Rai1

Da noi… A ruota libera è trasmesso in diretta su Rai1 e in simultanea streaming su RaiPlay, dove ogni puntata resta disponibile on demand insieme alle precedenti della stagione.
Questa fruizione multipiattaforma consente a Rai di intercettare sia il pubblico televisivo tradizionale sia gli utenti digitali, rafforzando la presenza del brand nel pomeriggio festivo.
La combinazione di interviste confidenziali, memoria televisiva e promozione di nuovi progetti rende il programma un tassello rilevante nell’offerta domenicale del servizio pubblico, con uno storytelling coerente con i valori di qualità editoriale e affidabilità informativa.

FAQ

Quando va in onda Da noi… A ruota libera il 29 marzo?

Va in onda domenica 29 marzo nel pomeriggio di Rai1, subito dopo la conclusione di Domenica In.

Chi sono gli ospiti principali della puntata del 29 marzo?

Sono annunciati l’attore Paolo Conticini e il cantautore Francesco Renga, protagonisti di interviste approfondite su carriera e vita privata.

Dove posso rivedere Da noi… A ruota libera in streaming?

È disponibile integralmente su RaiPlay, sia in live streaming durante la messa in onda, sia successivamente in modalità on demand.

Che cosa racconterà Paolo Conticini nella puntata?

Parlerà della sua lunga carriera tra cinema, teatro e tv, del musical Tootsie e del successo in Cash or Trash.

Qual è la fonte delle informazioni su questa puntata televisiva?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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