Home / SPETTACOLI & CINEMA / Rai 2 celebra Gino Paoli con scaletta completa, ospiti e brani

Per sempre Gino su Rai 2: come la Rai rende omaggio a Paoli

A pochi giorni dalla morte di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo 2026 a 91 anni, Rai 2 dedica questa sera, domenica 29 marzo 2026 dalle 21:00, la serata speciale Per sempre Gino.

Un omaggio televisivo realizzato a Roma che ripercorre, con musica dal vivo, testimonianze e materiali d’archivio, la vita e la carriera del cantautore genovese.

L’intento è raccontare perché la sua opera, cardine della scuola genovese e della canzone d’autore italiana, continui a incidere su cultura popolare, televisione e memoria collettiva.

In sintesi:

Rai 2 dedica a Gino Paoli la serata evento Per sempre Gino dalle 21:00.

la serata evento dalle 21:00. Pierluigi Diaco guida il racconto con ospiti, testimonianze e ricordi in studio.

guida il racconto con ospiti, testimonianze e ricordi in studio. Artisti e attori reinterpretano i grandi successi e i primi brani registrati alla SIAE.

Immagini d’archivio inedite ricostruiscono settant’anni di storia della musica italiana.

Omaggi, ospiti e repertorio: la struttura della serata evento

Il racconto televisivo sarà condotto da Pierluigi Diaco, chiamato a tessere un mosaico biografico che intreccia dimensione privata, impegno civile e influenza artistica di Gino Paoli.

In studio interverranno figure storiche del giornalismo e dello spettacolo come Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani.

Un contributo più esplicitamente politico e sociale arriverà da Fausto Bertinotti, che collocherà la parabola del cantautore nel clima culturale dell’Italia del dopoguerra, tra canzone impegnata e mutamenti del costume.

La parte musicale vedrà le canzoni di Paoli affidate a interpreti di generazioni diverse: Francesco Baccini con Quattro amici, Simone Cristicchi con Ti lascio una canzone, Serena Autieri con Una lunga storia d’amore, Nino Buonocore con Averti addosso, Chiara Galiazzo con Senza fine e Alberto Bertoli con La gatta.

In studio anche Dario Ballantini, storico imitatore del cantautore a Striscia la Notizia, che proporrà Un altro amore, sottolineando il legame tra Paoli e la cultura televisiva italiana.

Spazio infine alla recitazione: Milena Vukotic interpreterà i testi delle prime due canzoni depositate alla SIAE nel 1961, Io vivo nella luna e Volevo averti per me, leggendo dagli spartiti originali.

Claudia Gerini canterà Che cosa c’è, mentre Lina Sastri darà voce a 67 parole d’amore.

Sergio Castellitto interpreterà uno dei brani simbolo del repertorio di Paoli, enfatizzando la forza narrativa dei suoi testi più celebri.

Il tutto sarà intrecciato con immagini d’archivio dagli anni Sessanta a oggi: apparizioni televisive, concerti, interviste e materiali rari che offriranno un quadro cronologico rigoroso, utile anche a chi si avvicina per la prima volta alla sua opera.

La serata punta così a restituire un ritratto completo di uno dei protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana, andando oltre la semplice commemorazione.

L’eredità di Gino Paoli tra memoria televisiva e nuove generazioni

La scelta di Rai 2 di costruire un racconto multipiattaforma – tra musica live, letture, memoria storica e repertorio – indica la volontà di fissare il lascito di Gino Paoli non solo nel ricordo nostalgico, ma in una narrazione accessibile alle nuove generazioni.

La combinazione di interpreti pop, attori e storici crea un ponte tra il pubblico che lo seguiva dagli anni Sessanta e chi oggi lo scopre tramite televisione e streaming.

Questa operazione editoriale, se sostenuta da repliche e disponibilità on demand, potrà trasformare Per sempre Gino in un riferimento stabile per chi studia o semplicemente ama la canzone d’autore italiana, consolidando la centralità della figura di Paoli nel patrimonio culturale nazionale.

FAQ

Quando va in onda Per sempre Gino su Rai 2?

La serata evento Per sempre Gino va in onda domenica 29 marzo 2026 su Rai 2 a partire dalle ore 21:00.

Chi conduce la serata evento dedicata a Gino Paoli?

La conduzione è affidata a Pierluigi Diaco, che guida il racconto tra testimonianze, repertorio e omaggi musicali in diretta dagli studi Rai.

Quali canzoni di Gino Paoli saranno reinterpretate durante la trasmissione?

Saranno eseguiti brani come Quattro amici, Ti lascio una canzone, Una lunga storia d’amore, Averti addosso, Senza fine e La gatta.

Chi interpreta i primi brani depositati da Gino Paoli alla SIAE?

Milena Vukotic legge e interpreta i testi di Io vivo nella luna e Volevo averti per me, a partire dagli spartiti originali del 1961.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Gino Paoli?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di contenuti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.