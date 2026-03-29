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Chi vuol essere Milionario il Torneo anticipazioni e novità della puntata

Chi vuol essere Milionario il Torneo anticipazioni e novità della puntata

Il torneo di Chi vuol essere Milionario torna in prima serata

Domenica 29 marzo, su Canale 5, torna in prima serata Gerry Scotti con Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. Il game show, registrato negli studi Mediaset di Cologno Monzese, propone una nuova sfida tra campioni selezionati.

La serata inizia nell’access prime time con La Ruota della Fortuna, sempre guidata da Scotti e affiancata da Samira Lui, per poi entrare nel vivo con il quiz più iconico della TV italiana. L’episodio segue la puntata del 22 marzo, che ha visto protagonisti Leyla, Enrico e Jean Luis nella corsa al milione. Il format punta a consolidare l’appuntamento domenicale di Mediaset e a intercettare il pubblico familiare che cerca intrattenimento e cultura generale in prima serata.

In sintesi:

  • Nuova puntata del torneo di Chi vuol essere Milionario domenica 29 marzo su Canale 5.
  • Conduzione di Gerry Scotti, serata aperta da La Ruota della Fortuna con Samira Lui.
  • Dieci concorrenti in gara, domande a tempo e percorso verso il premio da un milione.
  • Replica e streaming disponibili su Mediaset Infinity dopo la messa in onda.

Struttura del torneo, concorrenti e posta in gioco

Il torneo di Chi vuol essere Milionario conserva l’impianto classico del format, aggiornato per valorizzare ritmo e competitività. In apertura, dieci concorrenti si sfidano al centro dello studio in una fase di selezione a tempo, dove contano riflessi, conoscenza enciclopedica e freddezza.

Le domande coprono storia, attualità, scienza, spettacolo e cultura pop, con un tempo limitato che aumenta la pressione psicologica e riduce il margine d’errore. Solo i profili più preparati e lucidi accedono alla scalata finale verso il milione di euro, con decisioni spesso al limite tra prudenza e rischio calcolato.

Nella puntata del 22 marzo, al rush conclusivo erano arrivati Leyla, Enrico e Jean Luis. Leyla, 38 anni, ricercatrice pisana con dottorato in letteratura medievale e trascorsi accademici tra Stati Uniti, Svizzera, Germania, Irlanda e Regno Unito, è diventata simbolo delle contraddizioni del sistema universitario italiano: rientrata nel Paese, si è ritrovata disoccupata, come il compagno Alessandro, ricercatore in fisica teorica.

In studio ha impressionato per lucidità e calma, fermandosi però alla domanda da 1 milione per non rischiare i 300mila euro già conquistati. Brillanti anche Enrico e Jean Luis, che hanno dominato le manche iniziali, chiudendo rispettivamente primo e secondo in classifica e guadagnando un posto nella corsa al milione nel prosieguo del torneo.

Orari, piattaforme e impatto futuro del game show

La nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo andrà in onda domenica 29 marzo su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. Il programma sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere le scalate al milione e i passaggi chiave della sfida tra campioni.

La formula combinata tra access prime time e prime time rafforza l’identità di Gerry Scotti come volto di riferimento dei quiz Mediaset e consolida un presidio strategico nella domenica sera generalista, in un contesto di concorrenza crescente tra piattaforme e TV lineare.

FAQ

Quando va in onda Chi vuol essere Milionario – Il Torneo?

Va in onda domenica 29 marzo su Canale 5, con inizio programmato intorno alle 21.30, subito dopo La Ruota della Fortuna.

Come funziona il torneo di Chi vuol essere Milionario?

Funziona con dieci concorrenti iniziali, sfida di selezione a tempo e successiva scalata al milione, basata su domande progressive di difficoltà crescente.

Dove posso rivedere le puntate del torneo di Gerry Scotti?

È possibile rivederle in streaming gratuito e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove le puntate restano disponibili dopo la messa in onda.

Chi è Leyla, protagonista della scorsa puntata del torneo?

È una ricercatrice pisana di 38 anni, con dottorato in letteratura medievale, esperienze accademiche internazionali e 300mila euro vinti fermandosi alla domanda da un milione.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva?

È stata ricostruita attingendo e rielaborando congiuntamente le informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it dalla nostra Redazione.

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