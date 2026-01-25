Domenica In scossa da Teo Mammucari, gelo in studio dopo la richiesta segreta che sorprende Mara Venier

Domenica In, Teo Mammucari interrompe Mara Venier: la richiesta “segreta”

Una domenica tra Sanremo e leggenda

Nel pomeriggio di Rai1, la puntata del 25 gennaio 2026 ha trasformato il salotto di Domenica In in un piccolo Festival, con un parterre di icone: da Iva Zanicchi ai Dik Dik, passando per Mal e altre voci simbolo della musica italiana. Il clima era quello del grande revival, tra ricordi di Sanremo, aneddoti di archivio e canzoni che hanno segnato intere generazioni.

La conduzione di Mara Venier ha puntato su un impasto di talk, musica live e momenti corali, il format che sta ridisegnando la domenica pomeriggio del servizio pubblico. Il focus sanremese, tra clip storiche e commenti in studio, ha ripercorso alcune tra le edizioni più amate, con continui rimandi al presente televisivo.

La narrazione sembrava muoversi sui binari della nostalgia rassicurante, finché l’ingresso di Teo Mammucari ha rotto gli schemi, spostando il tono del programma verso la comicità irriverente e l’imprevedibilità da varietà classico, ma con linguaggio contemporaneo.

La “richiesta segreta” in diretta

L’arrivo di Teo Mammucari, annunciato da un cartellone dedicato, ha portato subito ritmo: battute sui golfisti, gag su Mal e i Dik Dik, riferimenti a “Tutti pazzi per Sanremo” e un continuo gioco meta-televisivo sul Festival. Il vero colpo di scena è arrivato quando il comico ha raccontato di una presunta frustrazione della stessa Mara Venier: “non mi fanno mai cantare”.

In scena compare un foglietto, affidato prima a Iva Zanicchi, che scherza sui problemi di vista, poi letto da Pierdavide Carone: “Teo, soffro, voglio cantare. Mara”. La conduttrice liquida il tutto bollando Mammucari come “bugiardo”, innescando il gioco comico tra fake confessione e finta imbarazzo.

La “richiesta segreta” diventa così pretesto narrativo per spostare l’attenzione dalla memoria sanremese all’azione live: non più solo parlare di musica, ma farla, trasformando la scaletta in show improvvisato e virale-ready.

Duetto inatteso e effetto social

Scartata l’ipotesi di far cantare Mara Venier, Teo Mammucari punta su Iva Zanicchi, che ironizza su afonia e “pastiglie magiche” tra colpi di tosse teatrali. Il comico prende il controllo del momento: “comando io adesso”, ricreando il rito dell’annuncio sanremese. La conduttrice lo asseconda, lanciando in stile Festival “Non amarmi” di Baldi, Bigazzi e Falagiani, con la band guidata dal Maestro Stefano Magnanensi.

Il duetto, difficile vocalmente e carico di pathos, sorprende: la Zanicchi, tra un “farabutto, mi tremano le calzette” e applausi in studio, riconosce il talento canoro di Mammucari. Lui capitalizza il momento: “ho cantato con Iva”, rivendicando scherzosamente una sorta di debutto sanremese, mentre la Venier consegna simbolicamente premio e bouquet.

In un’edizione di Domenica In spesso criticata per ritmo e identità, questa incursione ha offerto quella dose di caos controllato e imprevedibilità televisiva perfetta per clip social, rilanci su Google Discover e viralità su piattaforme streaming e on demand.

