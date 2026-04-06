Home / SPETTACOLI & CINEMA / Francesca Fagnani rilancia Belve con interviste taglienti e rivelazioni inédite

Belve torna su Rai2: data, novità e cosa aspettarsi

La nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, torna in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay martedì 7 aprile. Il talk d’interviste, ormai cult televisivo, riporta al centro personaggi dello spettacolo, del costume e della cronaca, coinvolti in un confronto senza filtri.

La formula resta quella che ha reso il programma un caso mediatico: domande dirette, spesso spiazzanti, e un set essenziale che punta tutto sulla tensione narrativa tra intervistatore e intervistato. Il ritorno di Belve risponde alla forte domanda del pubblico per contenuti di approfondimento non convenzionali, capaci di esplorare luci e ombre dei protagonisti della scena pubblica italiana.

In sintesi:

Ritorna Belve in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay .

in prima serata su e in streaming su . Francesca Fagnani intervista volti di spettacolo, costume e cronaca con domande dirette.

intervista volti di spettacolo, costume e cronaca con domande dirette. Debuttano i provini di “Belve” con persone comuni sul celebre sgabello.

Torna “Belve crime”, focus sui protagonisti di casi di cronaca nera.

Nuovi provini, Belve crime e struttura della nuova stagione

La novità più rilevante della stagione è l’introduzione in palinsesto dei provini di Belve. Persone comuni, e non solo personaggi noti, siederanno sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani, accettando il confronto serrato tipico del format.

Questa scelta apre il programma a nuove narrazioni: non solo biografie celebri, ma frammenti di vita quotidiana, ambizioni, fragilità e contraddizioni di chi normalmente resta fuori dai riflettori. L’obiettivo editoriale è ampliare lo sguardo sul Paese, mantenendo il tono pungente e la cifra autoriale del programma.

A fine puntata torna anche Belve crime, segmento che vede la giornalista incontrare colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. Attraverso interviste asciutte e prive di compiacimenti, il focus è sull’esplorazione del lato oscuro dell’animo umano, cercando di capire motivazioni, contesti e ricadute sociali dei fatti di cronaca.

Come da tradizione, ogni episodio si chiude con la sigla finale che raccoglie i fuori onda degli ospiti: un materiale prezioso per restituire esitazioni, ironie e sguardi che non emergono nella parte formale dell’intervista, offrendo così al pubblico una lettura più completa dei personaggi.

Impatto culturale e possibili sviluppi futuri di Belve

Il ritorno di Belve in una collocazione strategica come la prima serata su Rai2 conferma il ruolo del programma nel dibattito pubblico italiano. L’apertura ai provini con persone comuni potrebbe trasformare il format in un osservatorio privilegiato del sentire sociale, offrendo alla rete materiale editoriale riutilizzabile su piattaforme digitali e social.

L’evoluzione di Belve crime, inoltre, intercetta l’interesse crescente per la cronaca nera trattata con taglio analitico e non sensazionalistico. Se la risposta del pubblico resterà alta, è plausibile un ulteriore sviluppo crossmediale del brand, tra podcast, speciali tematici e contenuti on demand dedicati alle interviste integrali.

FAQ

Quando va in onda la nuova stagione di Belve su Rai2?

La nuova stagione di Belve va in onda martedì 7 aprile in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay.

Chi conduce Belve e qual è il format delle interviste?

Belve è condotto da Francesca Fagnani. Le interviste sono dirette, spesso irriverenti, con domande incalzanti rivolte a personaggi dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Cosa sono i nuovi provini di Belve introdotti in questa stagione?

I provini mostrano persone comuni sedute sullo sgabello di Belve, intervistate da Francesca Fagnani, ampliando il racconto oltre i soli personaggi famosi.

In cosa consiste la sezione Belve crime del programma?

Belve crime propone interviste a colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini, esplorando in modo analitico il lato oscuro dell’animo umano e della cronaca nera.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo su Belve?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.