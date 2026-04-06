Iva Zanicchi racconta il corteggiatore avaro e sorprende il pubblico di Verissimo

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Iva Zanicchi racconta il nuovo corteggiatore e il ricordo di Fausto Pinna

Chi: la cantante 86enne Iva Zanicchi.

Cosa: rivela a Verissimo di avere un nuovo corteggiatore più giovane e ricorda il compagno scomparso Fausto Pinna.

Dove: nello studio televisivo di Canale 5, intervistata da Silvia Toffanin.

Quando: nell’ultima puntata del talk pomeridiano registrata a Milano.

Perché: per raccontare con ironia e sincerità come sta vivendo il lutto e la possibilità di un nuovo amore in età avanzata.

In sintesi:

Iva Zanicchi rivela a Verissimo di essere corteggiata da un uomo più giovane.

rivela a di essere corteggiata da un uomo più giovane. Il primo appuntamento a Milano si rivela divertente ma deludente per la “tirchieria”.

si rivela divertente ma deludente per la “tirchieria”. La cantante ricorda il compagno storico Fausto Pinna , morto nell’agosto 2024.

, morto nell’agosto 2024. I sogni notturni di Pinna la incoraggiano a non restare sola e a cercare un compagno.

Il corteggiatore più giovane, la cena a Milano e l’ironia in tv

A 86 anni, Iva Zanicchi sceglie ancora una volta la via della sincerità. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato di avere “un vecchio corteggiatore” che in realtà è più giovane di circa dieci anni.

L’uomo, rimasto anonimo, la conquista con messaggi discreti e romantici: “Mi manda dei messaggi come fosse un ragazzino di 18 anni. Mi manda i fiori con dei messaggini molto carini”, racconta l’Aquila di Ligonchio.

La reazione di Toffanin, tra stupore e divertimento, diventa parte del racconto: “Ma io non ci credo! Mi sta venendo un mancamento…”, esclama piegandosi a terra in studio.

Il primo appuntamento, in un ristorante elegante di Milano, rivela però anche qualche ombra. Zanicchi descrive la scena con taglio quasi teatrale: “Mi ha chiesto: ‘Cosa bevi? Io berrei acqua’. Io ho risposto: ‘Io berrei anche un po’ di vino’”.

Al momento dell’ordinazione, il dettaglio che la insospettisce: “Prenderei il risotto con il tartufo”. E lui: “Io senza”. Ho capito che è un tirchione”.

Il racconto si chiude con un guizzo autoironico: “Vabbè di bugie oggi ne ho dette anche troppe”, lasciando volutamente un margine di ambiguità sulla reale entità del corteggiamento.

Il vuoto di Fausto Pinna e la possibilità di un nuovo amore

Dietro il tono brillante dell’intervista, emerge la dimensione più intima di Iva Zanicchi. La cantante è sola dall’agosto 2024, quando è morto lo storico compagno Fausto Pinna, al suo fianco per quasi quarant’anni.

“Fausto è stato il più grande amore della mia vita”, afferma con voce ferma ma commossa, restituendo il senso di un legame che va oltre l’assenza fisica.

Per Zanicchi, il dialogo con Pinna continua sul piano spirituale. Racconta di sognarlo spesso e di interpretare quei sogni come un invito a non chiudersi: “Lo sogno spesso che mi dice: ‘Dai Iva, sono contento. Hai bisogno di un compagno’”.

In questa chiave, il nuovo corteggiamento assume il valore simbolico di una possibile rinascita affettiva in terza età, vissuta senza sensi di colpa ma come prosecuzione, e non tradimento, del grande amore condiviso con Pinna.

Amore, età e lutto: il messaggio di Iva Zanicchi

Il racconto di Iva Zanicchi a Verissimo va oltre il semplice aneddoto televisivo. Mostra come sia possibile, anche dopo gli 80 anni e dopo un lutto devastante, aprirsi all’idea di un nuovo compagno.

La cantante normalizza il desiderio di affetto in età avanzata, smontando tabù culturali e stereotipi sull’amore “con la pensione”. Il corteggiatore più giovane, la cena a Milano, le battute sul “tirchione” diventano così il pretesto narrativo per un messaggio più profondo: la vita affettiva non ha scadenza anagrafica.

Nel solco del ricordo di Fausto Pinna, Zanicchi rivendica il diritto di restare fedele alla memoria del passato e, insieme, di esplorare nuove possibilità di felicità, invitando implicitamente il pubblico maturo a non auto-condannarsi alla solitudine.

FAQ

Chi è il nuovo corteggiatore di Iva Zanicchi?

Il nuovo corteggiatore di Iva Zanicchi resta anonimo. L’artista ha solo rivelato che è più giovane di circa dieci anni.

Quanti anni ha oggi Iva Zanicchi?

Iva Zanicchi ha 86 anni. Nonostante l’età, continua una vivace attività televisiva e mantiene una forte esposizione pubblica.

Quando è morto Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi?

Fausto Pinna, storico compagno di Zanicchi, è scomparso nell’agosto 2024 dopo quasi quarant’anni di relazione stabile.

I sogni su Fausto Pinna influenzano le scelte sentimentali di Iva?

Sì, secondo Zanicchi i sogni in cui Pinna la incoraggia a trovare un compagno la spingono ad aprirsi a nuovi legami.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

Questo contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.