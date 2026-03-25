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Francesca Fagnani ferma Belve Crime e spiega i motivi dello stop all’intervista di Stefania Cappa

Belve Crime, perché è sfumata l’intervista a Stefania Cappa

La giornalista Francesca Fagnani avrebbe rifiutato la richiesta economica avanzata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, per partecipare allo spin-off Belve Crime.
Secondo ricostruzioni giornalistiche, Cappa avrebbe chiesto un compenso di circa 15mila euro per raccontare il proprio punto di vista sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007 in provincia di Pavia.

La trattativa non sarebbe andata in porto e l’intervista non verrà registrata. La nuova stagione di Belve Crime, prodotta per Rai2, è attesa ad aprile e punta a un parterre misto di personaggi noti e persone comuni coinvolte in grandi casi di cronaca nera italiana.

In sintesi:

  • Stefania Cappa non parteciperà alla nuova stagione di Belve Crime.
  • Cappa avrebbe chiesto circa 15mila euro per l’intervista sul caso Garlasco.
  • Francesca Fagnani e la produzione avrebbero respinto la richiesta economica.
  • Belve e Belve Crime tornano su Rai2 da aprile con nuovi ospiti.

Il caso Garlasco, le richieste di cachet e il format Belve Crime

Il nome di Stefania Cappa resta legato al caso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.
Lei e la sorella gemella Paola Cappa non sono mai state indagate, ma vengono spesso citate nel racconto mediatico del delitto.

Nel 2025, in un messaggio diffuso da Le Iene, Paola aveva dichiarato: “Guarda io non ho mai aperto bocca, però arriverà il giorno che la apro. Voglio essere pagata fior di milioni… però dirò tutto, tutto, tutto, tutto”.
In questa cornice si inserisce la richiesta di 15mila euro attribuita a Stefania per partecipare a Belve Crime, cifra considerata troppo alta dalla produzione.

Belve Crime nasce come estensione del talk Belve, dove Francesca Fagnani intervista figure legate a casi di cronaca nera, riprendendo in chiave attuale lo stile di approfondimento reso celebre da Franca Leosini con Storie Maledette. Il focus è sulla dimensione umana, psicologica e sociale dei protagonisti, anche “minori”, delle grandi inchieste giudiziarie italiane.

La nuova stagione tra cronaca nera, personaggi famosi e pubblico televisivo

Ad aprile Belve tornerà su Rai2 con la consueta domanda d’esordio, “lei che belva si sente?”, e con una lista di ospiti pensata per intercettare pubblico generalista e utenti digitali.

Secondo anticipazioni de l’Espresso, tra i nomi in valutazione per Belve Crime e per il talk principale figurerebbe Raffaele Sollecito, legato al caso dell’omicidio di Meredith Kercher.
Tra gli ospiti indicati dalle indiscrezioni compaiono anche Zeudi Di Palma, Tony Pitony – divenuto fenomeno pop dopo Sanremo 2026 e il successo nella serata cover con Ditonellapiaga – e Amanda Lear.

L’esclusione di Stefania Cappa offre uno spaccato significativo sul delicato equilibrio tra diritto di cronaca, compensi televisivi e narrazione dei casi di nera: un tema destinato a restare centrale nel rapporto tra media, vittime e familiari.

FAQ

Chi è Stefania Cappa e perché è collegata a Chiara Poggi?

Stefania Cappa è la cugina di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco del 13 agosto 2007, caso centrale della cronaca nera italiana.

Perché Stefania Cappa non parteciperà a Belve Crime?

Non parteciperà perché, secondo le ricostruzioni giornalistiche, avrebbe chiesto circa 15mila euro di cachet, cifra ritenuta eccessiva dalla produzione del programma.

Quando torna in onda Belve e su quale rete televisiva?

Belve e lo spin-off Belve Crime torneranno in onda ad aprile su Rai2, all’interno del palinsesto di prima serata dell’emittente pubblica.

Qual è il format di Belve Crime rispetto a Storie Maledette?

Belve Crime approfondisce persone legate a casi di cronaca nera, con interviste frontali che richiamano lo stile narrativo e psicologico di Storie Maledette di Franca Leosini.

Quali sono le fonti giornalistiche utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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