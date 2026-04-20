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Stefano De Martino sorprende Fazio con una confessione intima inaspettata

Stefano De Martino sorprende Fazio con una confessione intima inaspettata

Stefano De Martino, confessioni intime e nuovi progetti televisivi

Il 19 aprile, a Che Tempo Che Fa, il conduttore Stefano De Martino ha raccontato episodi privati e professionali. Davanti a Fabio Fazio, il volto di Affari Tuoi e futuro direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricordato i suoi inizi, parlato di proposte audaci del pubblico e dell’“amore in macchina” da giovane. Sul fronte lavorativo ha spiegato perché il game show di Rai 1 traslocherà da Roma a Milano, rivelando aspetti logistici e scelte strategiche della rete. Le sue parole delineano il profilo di un conduttore in forte ascesa, abile a usare ironia e autoironia per rafforzare l’empatia con il pubblico, ma anche consapevole delle responsabilità legate ai nuovi impegni in prima serata.

In sintesi:

  • Stefano De Martino ospite da Fabio Fazio svela aneddoti privati e professionali.
  • Racconti ironici sui rapporti in auto da ragazzo e sulle avances del pubblico.
  • Affari Tuoi si trasferisce da Roma a Milano per motivi produttivi.
  • Confermata la centralità di De Martino nei piani Rai verso Sanremo.

Dalle confidenze personali al ruolo centrale nei palinsesti Rai

Nel dialogo con Fabio Fazio, Stefano De Martino definisce il teatro come la sua “palestra” principale: il pubblico paga biglietto e parcheggio, ricorda, e “quando te li trovi davanti devi fare qualcosa”. L’approccio è quello di un professionista che conosce bene dinamiche di sala e televisione.

Quando Fazio gli accenna a presunte proposte imbarazzanti ricevute da donne mature, De Martino scherza: “Mai ricevute, hai letto male”, finché una spettatrice urla dal pubblico “io” e lui replica ironico: “Signora, se la tenga per dopo. Andiamo via assieme”.

L’aneddoto più “hot” arriva con il ricordo dell’“amore in macchina”. “A teatro io parlavo anche dell’amore in macchina, che è una cosa che più o meno abbiamo sperimentato tutti”, racconta, prendendo bonariamente in giro Fazio: “Tu avrai cominciato in calesse forse”. Poi ammette: per anni, vivendo con i genitori, ha avuto rapporti solo in auto, a bordo di una Fiat Uno. Durante una tournée teatrale, una spettatrice gli disse: “Tu saresti l’unico uomo con cui tradirei mio marito”, episodio che il conduttore ricorda come esempio di confidenza eccessiva ma anche di forte coinvolgimento del pubblico.

Il trasferimento di Affari Tuoi e le prossime mosse di De Martino

Nell’intervista, Stefano De Martino affronta anche il futuro di Affari Tuoi, ormai punto fermo della fascia dell’access prime time di Rai 1. Il programma lascerà gli studi di Roma per approdare a Milano, scelta che risponde a logiche produttive e organizzative della rete, interessata ad accentrare in Lombardia una quota crescente delle sue grandi produzioni di intrattenimento.

Il trasloco conferma la fiducia dell’azienda nel conduttore, destinato a un ruolo sempre più strategico anche in vista della direzione artistica del Festival di Sanremo. La combinazione tra popolarità, capacità di gestire il pubblico dal vivo e immagine “pulita” ma ironica rende De Martino uno dei volti su cui la Rai punta per intercettare sia target tradizionali sia audience più giovane.

Le sue dichiarazioni a Che Tempo Che Fa mostrano un equilibrio tra confessione personale e controllo del racconto pubblico: l’ironia sulle esperienze intime serve a umanizzarlo senza scivolare nell’eccesso, in linea con gli standard del servizio pubblico.

Prospettive future tra Sanremo, prime serate e immagine pubblica

Le confidenze di Stefano De Martino non sono solo colore: anticipano un posizionamento preciso nel sistema televisivo italiano. Il passaggio di Affari Tuoi a Milano, unito alla prospettiva di guidare Sanremo, suggerisce una progressiva centralizzazione dei suoi progetti nella stessa area produttiva, con possibili nuove prime serate, format originali e una crescente esposizione mediatica.

Per la Rai, la sua figura può diventare un asset strategico nel rinnovamento dell’intrattenimento generalista, mentre per il pubblico l’evoluzione del personaggio, dal ballerino al conduttore istituzionale, rappresenta uno dei casi di trasformazione più osservati degli ultimi anni.

FAQ

Chi è Stefano De Martino oggi in Rai?

Attualmente Stefano De Martino è il conduttore di Affari Tuoi su Rai 1 ed è indicato come futuro direttore artistico del Festival di Sanremo.

Perché Affari Tuoi si trasferisce da Roma a Milano?

Il trasferimento a Milano risponde a esigenze produttive e organizzative della Rai, interessata a concentrare grandi format di intrattenimento negli studi lombardi per ottimizzare costi e risorse.

Cosa ha raccontato De Martino sull’amore in macchina?

De Martino ha ricordato di aver avuto per anni rapporti in auto, su una Fiat Uno, vivendo con i genitori, usando l’aneddoto a teatro per creare empatia col pubblico.

Che ruolo ha avuto il teatro nella carriera di Stefano De Martino?

Il teatro è stato definito da De Martino la sua “più grande palestra”, luogo dove ha imparato a gestire pubblico pagante, tempi comici e improvvisazione, competenze poi trasferite in televisione.

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