michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Filippo Franceschini muore in vacanza in Messico il surfista stroncato da un malore nel sonno

Filippo Franceschini muore in vacanza in Messico il surfista stroncato da un malore nel sonno

Surfista italiano muore in Messico durante una vacanza da Tenerife

Filippo Franceschini, 48 anni, originario di Senigallia e residente a Tenerife, è morto improvvisamente in Messico durante una vacanza dedicata a surf e kitesurf. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto nel sonno tra giovedì sera e i giorni successivi, ma la data esatta non è ancora stata accertata.

L’uomo, appassionato del mare, aveva costruito alle Canarie una nuova vita professionale e sportiva, mantenendo però uno stretto legame affettivo con la comunità marchigiana. La notizia ha profondamente scosso Senigallia e l’ambiente dei surfisti italiani. La madre è partita per il Messico per seguire di persona le procedure per il rimpatrio della salma e fare chiarezza sulle circostanze della morte.

In sintesi:

  • Morto in Messico il surfista italiano Filippo Franceschini, 48 anni, originario di Senigallia.
  • Residente a Tenerife, era in vacanza tra onde e kitesurf quando è avvenuto il decesso.
  • Ipotesi principale: malore nel sonno; data esatta della morte non ancora definita.
  • La madre è in viaggio in Messico per rimpatrio e adempimenti burocratici.

Malore nel sonno e indagini sulle circostanze del decesso

Secondo quanto riferito dal Corriere Adriatico, la causa più probabile della morte di Filippo Franceschini sarebbe un improvviso malore nel sonno, che non gli avrebbe lasciato scampo. L’ultimo segnale di vita documentato risale a giovedì sera, poco dopo le 21, ma non è ancora stata fissata una data ufficiale del decesso dalle autorità messicane.

Le informazioni giunte in Italia sono al momento frammentarie e in continuo aggiornamento. Saranno gli accertamenti medico-legali disposti in Messico a chiarire l’esatta dinamica dell’evento e a fornire un quadro più preciso alle autorità consolari italiane. Nel frattempo, la famiglia è concentrata sulle pratiche per il trasferimento della salma in Italia, un iter complesso che richiede il coordinamento tra uffici locali, consolato e servizi funebri internazionali.

La comunità di Senigallia, dove vivono ancora molti amici e parenti, attende notizie ufficiali e una data per l’eventuale funerale, che con ogni probabilità si terrà nella città marchigiana.

Il legame tra Senigallia, Tenerife e la comunità del surf

Filippo Franceschini era considerato un punto di riferimento per molti appassionati di surf e kitesurf tra le Marche e le Isole Canarie. A Tenerife aveva ricostruito la propria esistenza lavorando in ambiti legati al turismo e agli sport acquatici, trasformando la passione per il mare in uno stile di vita quotidiano.

Chi lo conosceva lo descrive come un “animo libero”, capace di scegliere luoghi ventosi e oceanici per inseguire le condizioni ideali di onda e vento, senza però recidere il legame con Senigallia. La sua scomparsa evidenzia, ancora una volta, quanto la mobilità internazionale dei lavoratori stagionali e degli sportivi outdoor richieda un’attenzione particolare alle tutele sanitarie e assicurative all’estero.

Nei prossimi giorni sono attesi messaggi e iniziative commemorative da parte dei surf club locali e degli amici sia in Italia sia alle Canarie, a testimonianza di una rete transnazionale costruita intorno al mare e alla cultura del surf.

FAQ

Chi era il surfista italiano morto in Messico?

Si trattava di Filippo Franceschini, 48 anni, originario di Senigallia e residente a Tenerife, appassionato di surf e kitesurf.

Dove e quando è avvenuto il decesso di Filippo Franceschini?

Il decesso è avvenuto in Messico durante una vacanza; l’ultimo contatto risale a giovedì sera, poco dopo le 21.

Qual è la causa della morte ipotizzata dalle prime fonti?

Le prime ricostruzioni indicano con prudenza un possibile malore nel sonno, in attesa degli esiti degli accertamenti ufficiali.

Cosa sta facendo la famiglia per il rimpatrio della salma?

La madre di Filippo Franceschini è volata in Messico per seguire le pratiche consolari e organizzare il rientro del feretro in Italia.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione della notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache