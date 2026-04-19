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Ascolti tv sabato chi domina tra Canzonissima Amici In altre parole

Ascolti tv sabato chi domina tra Canzonissima Amici In altre parole

Ascolti tv del 18 aprile: Mediaset domina, Rai1 salva il preserale

Nella giornata di sabato 18 aprile, la sfida degli ascolti tv tra Rai e Mediaset si è decisa in tre fasce chiave: preserale, access prime time e prima serata.
In preserale ha prevalso Rai1 con L’Eredità di Marco Liorni, mentre in prima serata e nell’access prime time è stata Canale5 a guidare la classifica grazie ad Amici di Maria De Filippi e a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti.
Il confronto diretto con Canzonissima e Affari Tuoi mostra uno spostamento del pubblico verso l’intrattenimento Mediaset, confermando l’appeal dei format storici rivisitati e dei talent show nel prime time del weekend.

In sintesi:

  • Amici domina la prima serata su Canale5 con oltre 3 milioni di spettatori.
  • Canzonissima su Rai1 si ferma a 2,283 milioni, vince Leo Gassmann.
  • Nell’access prime time La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi.
  • In preserale L’Eredità stacca nettamente Avanti un Altro! Story.

Prima serata, access e preserale: numeri e gerarchie degli ascolti

La prima serata vede il successo netto di Amici su Canale5: 3.009.000 spettatori e il 22,4% di share, contro i 2.283.000 spettatori e il 17,9% di Canzonissima su Rai1.
Completa il podio In Altre Parole di Massimo Gramellini su La7, con 1.302.000 spettatori (7,4%) nella prima parte e 670.000 (4,9%) nella seconda.
Seguono, fuori podio, il film Don Camillo e l’onorevole Peppone su Rete4 (1.002.000, 6,5%), Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo su Italia1 (748.000, 4,6%), Accordi & Disaccordi sul Nove (579.000, 3,9%), The Rookie su Rai2 (613.000, 3,8%), Il capo perfetto su Rai3 (546.000, 3,5%) e 4 Ristoranti su Tv8 (329.000, 2%).

Nell’access prime time (20:30–21:30) il testa a testa premia La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale5, a 4.075.000 spettatori e 23,0% di share, davanti ad Affari Tuoi su Rai1 con 3.935.000 e il 22,4%.
Terzo posto per N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 (1.065.000, 6,1%), quindi La Confessione su Rai3 (830.000, 4,8% e 766.000, 4,3%), 4 di Sera Weekend su Rete4 (729.000, 4,3% e 684.000, 3,8%), TG2 Post su Rai2 (552.000, 3,1%), Fratelli di Crozza sul Nove (443.000, 2,6%) e Foodish su Tv8 (306.000, 2,0%).

Nel preserale (18–20) Rai1 resta leader: L’Eredità chiude a 3.236.000 spettatori (25,2%), con L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2.212.000 (20,8%).
Su Canale5 Avanti un Altro! Story raccoglie 1.901.000 spettatori (16,1%), mentre Avanti il Primo! Story si ferma a 1.552.000 (16,0%).
Completano il quadro TGR su Rai3 (1.709.000, 13,0%), la soap La Promessa su Rete4 (827.000, 5,7%), Blob su Rai3 (718.000, 4,7%), Hawaii Five-0 su Italia1 (565.000, 3,9%), i due episodi di F.B.I. su Rai2 (371.000, 3,2% e 522.000, 3,6%), Dribbling (280.000, 3,0%) e TGSport Sera (218.000, 2,6%), Little Big Italy sul Nove (281.000, 2,4%), Studio Aperto Mag su Italia1 (364.000, 3,3%), Eden – Missione Pianeta su La7 (159.000, 1,8% e 189.000, 1,6%) e RDS Showcase su Tv8 (142.000, 1,3%).

Da segnalare, in ambito musicale, la quinta puntata di Canzonissima vinta da Leo Gassmann con “Un senso” di Vasco Rossi.
Le altre esibizioni, tutte seconde a pari merito, hanno visto protagonisti Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Fausto Leali, Malika Ayane, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Arisa, Vittorio Grigolo, i Jalisse e Riccardo Cocciante, con reinterpretazioni dei classici di Renato Zero, Rino Gaetano, Domenico Modugno, Matia Bazar, Massimo Ranieri, Gino Paoli e Francesco De Gregori.
Nel talent Amici, l’eliminata è stata la ballerina Kiara, uscita al ballottaggio contro i cantanti Lorenzo e Riccardo.

Come cambiano gli equilibri tra Rai e Mediaset nel weekend

I numeri di sabato 18 aprile indicano uno scenario in cui Rai1 consolida il ruolo di presidio sul preserale con L’Eredità, ma cede terreno nella fascia più redditizia, quella serale, dove l’accoppiata AmiciLa Ruota della Fortuna rafforza la leadership di Canale5.
La performance di In Altre Parole su La7 conferma l’esistenza di una nicchia qualificata per l’approfondimento, mentre film e factual sugli altri canali mantengono quote di share più frammentate.
Se questi trend dovessero consolidarsi, il sabato sera potrebbe diventare sempre più territorio Mediaset sul fronte dell’intrattenimento, spingendo Rai a ripensare la strategia di Canzonissima e dell’access per competere con format ad alta fidelizzazione.

FAQ

Chi ha vinto la prima serata di sabato 18 aprile?

Ha vinto Canale5 con Amici, che ha totalizzato 3.009.000 spettatori e il 22,4% di share, superando Canzonissima.

Quale programma ha guidato l’access prime time del 18 aprile?

Ha primeggiato La Ruota della Fortuna su Canale5, con 4.075.000 spettatori e il 23,0% di share, battendo Affari Tuoi.

Chi ha vinto la quinta puntata di Canzonissima?

Ha vinto Leo Gassmann interpretando “Un senso” di Vasco Rossi, davanti agli altri concorrenti classificati secondi a pari merito.

Chi è stato eliminato da Amici nella puntata del 18 aprile?

È stata eliminata la ballerina Kiara, sconfitta nel ballottaggio finale contro i cantanti Lorenzo e Riccardo.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati di ascolto citati?

I dati derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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