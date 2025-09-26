Fifa presenta la nuova blockchain: innovazioni e utilizzi nel mondo del calcio digitale

Fifa blockchain: il calcio entra nel web3

Fifa compie un significativo passo nel mondo del Web3, consolidando la propria presenza nel mercato in rapida espansione di NFT e fan token. Con l’obiettivo di aumentare l’interazione e l’engagement dei tifosi, la Federazione Internazionale ha lanciato una piattaforma digitale dedicata che raccoglie e valorizza i momenti più iconici del calcio mondiale. Questo ambiente digitale unico permette non solo la collezione di token non fungibili ufficiali, ma anche l’accesso a esperienze esclusive quali maglie autografate, biglietti e contenuti personalizzati, trasformando i fan in protagonisti attivi dell’ecosistema calcistico globale. La piattaforma, sviluppata in collaborazione con Modex, rappresenta un’evoluzione strategica nell’offerta digitale della Fifa, combinando tecnologia blockchain e sport per aprire nuovi scenari di coinvolgimento e monetizzazione.

Dal 2022, Fifa Collect ha rappresentato la “casa del calcio” nell’ambito Web3, ospitando gli NFT ufficiali collegati ai momenti topici delle competizioni mondiali, sia maschili sia femminili, dalla Coppa del Mondo ai futuri eventi di rilievo. Le collezioni digitali includono gol, giocate e highlights, offrendo agli appassionati un’esperienza immersiva e la possibilità di ottenere ricompense tangibili. In questo modo, la Fifa rende accessibile e collezionabile l’essenza del calcio attraverso un formato innovativo, che accresce la dimensione relazionale tra club e tifosi, amplificando l’appeal e la fidelizzazione.

Questa iniziativa testimonia come il calcio, tradizionalmente legato a sensazioni ed emozioni fisiche, stia abbracciando con decisione il mondo delle tecnologie decentralizzate. L’adozione dei fan token e degli NFT ufficiali non solo rafforza l’identità delle squadre e la passione dei sostenitori, ma crea nuove opportunità commerciali e di marketing in un contesto digitale in evoluzione. Il progetto Fifa Blockchain si pone dunque come un modello avanzato di fan engagement, capace di coniugare la tradizione sportiva con l’innovazione tecnologica, segnando un punto di svolta nel rapporto tra sport, tecnologia e comunità globale.

Migrazione da Fifa Collect a Fifa Blockchain

La transizione da Fifa Collect a Fifa Blockchain rappresenta un passaggio cruciale verso un ecosistema decentralizzato più efficiente e versatile. Questo upgrade è finalizzato a migliorare le prestazioni della piattaforma, incrementare le funzionalità disponibili e aumentare la scalabilità, consentendo una gestione più agile e sicura dei token digitali. A differenza di Fifa Collect, sviluppata su Algorand, la nuova infrastruttura si baserà su una blockchain proprietaria compatibile con l’Ethereum Virtual Machine (EVM), che favorisce l’interoperabilità con wallet esterni come MetaMask e altri portafogli compatibili con WalletConnect.

Di conseguenza, i wallet precedentemente supportati su Algorand – tra cui Pera, Defly, Aikon, Lute, AWallet ed Exodus – cesseranno di essere operativi all’interno dell’ecosistema Fifa, richiedendo un adeguamento da parte degli utenti. Chi ha già acquisito NFT all’interno di Fifa Collect non subirà alcuna perdita: i collezionabili verranno migrati automaticamente nella nuova piattaforma, mantenendo intatta l’esperienza d’uso e i dati delle collezioni. Per agevolare questo processo, la Federazione ha predisposto una comunicazione dettagliata che guiderà i possessori di NFT attraverso ogni fase della migrazione.

È importante sottolineare che coloro che hanno esportato i propri NFT fuori dalla piattaforma dovranno reinserirli entro una scadenza fissata al 20 maggio per garantire l’inclusione nella migrazione. Inoltre, dopo il passaggio a Fifa Blockchain, non sarà più possibile utilizzare il saldo USDC accumulato sulla vecchia piattaforma, segnalando una revisione delle modalità di gestione della moneta digitale integrata nel nuovo sistema. Questo spostamento strategico consente alla Fifa di consolidare il controllo sulla propria infrastruttura Web3, offrendo una piattaforma più integrata e performante, capace di sostenere l’espansione delle applicazioni legate all’universo del calcio digitale.

Il passaggio da Algorand a Ethereum e nuove opportunità

La migrazione da Algorand a un’infrastruttura basata su Ethereum Virtual Machine segna una svolta tecnologica fondamentale per Fifa Blockchain. Adottando questo standard di compatibilità, la piattaforma acquisisce un livello superiore di scalabilità, sicurezza e interoperabilità con una vasta gamma di applicazioni decentralizzate e wallet esterni. Questo cambiamento consente alla Fifa di gestire direttamente le commissioni di transazione, aumentare la flessibilità nello sviluppo di nuove funzionalità e favorire collaborazioni strategiche con altri progetti Web3, incrementando così la capacità di innovazione e crescita.

La scelta dell’ecosistema Ethereum apre inoltre nuove possibilità di business e modelli di engagement digitale. Un esempio concreto è rappresentato da Fifa Rivals, un videogame arcade per dispositivi mobili sviluppato in partnership con Mythical Games, che propone modalità PvP e la creazione di squadre virtuali basate su calciatori digitali ufficialmente licenziati. Questa iniziativa free-to-play integra perfettamente la blockchain Mythos, offrendo un marketplace decentralizzato per l’acquisto, la vendita e lo scambio di carte giocatore, fornendo così un’esperienza immersiva e interattiva che rafforza il legame tra tifosi e calcio digitale.

L’adozione di Ethereum Virtual Machine favorisce l’ingresso della Fifa in un network globale di sviluppatori e utenti, estendendo notevolmente la portata della piattaforma e permettendo di sperimentare nuovi servizi digitali legati ai momenti sportivi, ai contenuti esclusivi e alle interazioni dirette con i fan. Grazie a questa infrastruttura più dinamica e versatile, la federazione internazionale consolida la propria posizione nel panorama Web3, creando un ecosistema che unisce la solidità tecnologica a un’offerta ricca e personalizzabile per le nuove generazioni di appassionati.