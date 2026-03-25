Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli, quanto vale il patrimonio e chi sono gli eredi

Eredità di Gino Paoli, cosa sappiamo oggi su patrimonio e destinatari

La morte di Gino Paoli, avvenuta a 91 anni nella sua villa di Genova, apre il tema della successione di un patrimonio ingente. Secondo stime giornalistiche, l’eredità arriverebbe a circa 25 milioni di euro, tra diritti musicali, immobili e vitalizio parlamentare.

L’asse, oggi gestito dalla società di famiglia Senza Fine Srl, dovrebbe andare alla moglie Paola Penzo e ai figli, in attesa di verificare l’eventuale presenza di un testamento.

I funerali sono fissati in forma privata a Genova il 26 marzo, mentre le ceneri saranno disperse in mare davanti al lungomare di Boccadasse, luogo simbolico nella vita del cantautore.

In sintesi:

Patrimonio stimato di Gino Paoli intorno ai 25 milioni di euro.

intorno ai 25 milioni di euro. Cuore dell’eredità: diritti musicali e villa affacciata sul mare di Genova .

. Possibili eredi: moglie Paola Penzo , figli e nipoti del cantautore.

, figli e nipoti del cantautore. Funerali privati a Genova, ceneri disperse davanti a Boccadasse.

Patrimonio tra diritti d’autore, immobili e vitalizio parlamentare

Le prime ricostruzioni, riportate dal Messaggero, quantificano il patrimonio di Gino Paoli in circa 25 milioni di euro. Il nucleo principale è rappresentato dai diritti d’autore di brani che hanno segnato la musica italiana, da Sapore di sale a Il cielo in una stanza, oltre alle canzoni scritte per altri interpreti.

Secondo Repubblica, il solo catalogo musicale garantirebbe royalties per circa 450mila euro l’anno, un flusso stabile che rende strategica la futura gestione editoriale.

A questo si aggiungono gli immobili, in particolare la storica villa sulle alture tra Nervi e Quinto, nel cosiddetto Quartiere Azzurro di Genova, dove il cantautore viveva e lavorava, oltre ad eventuali altre proprietà intestate alla famiglia.

La gestione patrimoniale fa capo da anni alla società di famiglia Senza Fine Srl, chiamata ora a un passaggio delicato di governance. Nel computo rientra anche il vitalizio legato all’attività parlamentare svolta da Gino Paoli come deputato indipendente nelle liste del PCI tra il 1987 e il 1997: l’assegno netto, secondo le stime, ammonterebbe a circa 2.140 euro mensili, trasmissibili secondo le regole previste per i superstiti aventi diritto.

Gli eredi, il futuro del catalogo e l’ultimo saluto a Genova

L’eredità dovrebbe essere ripartita tra la moglie Paola Penzo e i figli. Dal primo matrimonio con Anna Fabbri era nato Giovanni, primogenito scomparso nel 2025, padre di Olivia, nipote molto legata al cantautore.

Dalla relazione con Stefania Sandrelli è nata Amanda, a sua volta madre di Rocco e Francisco, avuti dall’attore peruviano Blas Roca-Rey. A completare il quadro familiare ci sono gli altri tre figli del cantautore, Nicolò (46 anni) e Tommaso (34 anni); il testo originale cita “altri tre figli” ma ne indica esplicitamente solo due, confermando un nucleo comunque ampio e coinvolto nella futura gestione del lascito.

In assenza di informazioni ufficiali su un testamento, si applicheranno le regole della successione legittima, con un’attenzione particolare al controllo del catalogo musicale, asset chiave sia economico sia culturale.

L’addio a Gino Paoli avverrà giovedì 26 marzo con funerali privati, senza camera ardente, nel rispetto della volontà di riservatezza dell’artista e dei familiari. Le ceneri saranno disperse in mare davanti al borgo di Boccadasse, celebrato dalla Pro Loco Maris Boccadasse con il messaggio: “I poeti come te restano immortali. Il borgo di Boccadasse, per sempre”, firmato dal presidente Cesare Pastorino.

FAQ

Quanto vale il patrimonio complessivo di Gino Paoli?

Le stime giornalistiche indicano un patrimonio di circa 25 milioni di euro, composto da diritti d’autore, immobili e vitalizio parlamentare maturato in dieci anni di attività politica.

Quanto rendono ogni anno i diritti musicali di Gino Paoli?

Le valutazioni riportate da Repubblica parlano di circa 450mila euro l’anno di royalties, grazie allo sfruttamento continuato del catalogo discografico e autoriale.

Chi erediterà i diritti d’autore delle canzoni di Gino Paoli?

Con ogni probabilità i diritti passeranno a moglie Paola Penzo, figli e nipoti, che subentreranno nella gestione tramite la società di famiglia Senza Fine Srl.

Dove si terranno funerali e dispersione delle ceneri di Gino Paoli?

I funerali si svolgeranno in forma privata a Genova il 26 marzo; le ceneri saranno disperse in mare davanti al lungomare di Boccadasse.

Da quali fonti provengono le informazioni sull’eredità di Gino Paoli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.