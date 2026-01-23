Sanremo svela la nuova classifica social: gli artisti con più follower e le sorprese inattese prima del Festival

Sanremo 2026, chi sono gli artisti con più follower a un mese dal Festival?

Instagram, il regno dei big mainstream

A un mese dal via, la mappa social dei big di Sanremo 2026 è dominata su Instagram da numeri da superstar. In vetta c’è saldamente Fedez con 13,3 milioni di follower, seguito da Elettra Lamborghini (6,9 milioni) e da J-Ax con 2,7 milioni, trio che concentra da solo una fetta gigantesca dell’audience digitale del Festival.

La fascia tra 1 e 2 milioni è occupata da profili consolidati del pop italiano: Luchè (1,5 milioni), Arisa (1,3 milioni) e Michele Bravi (1,1 milioni). Subito sotto il milione si muovono nomi ad alto potenziale streaming come Levante, Tommaso Paradiso, Serena Brancale e Aka 7even, tutti oltre le 680 mila persone raggiunte.

Nel segmento medio spiccano Ermal Meta, Francesco Renga, Enrico Nigiotti, Nayt, Sal Da Vinci, LDA e Mara Sattei, tutti tra i 400 e i 620 mila follower, zoccolo duro per engagement e fanbase fidelizzata. Sotto quota 300 mila si collocano profili storici come Malika Ayane, Marco Masini e Raf, ma anche realtà più di nicchia come Bambole di Pezza, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Maria Antonietta e Colombre, che puntano più sulla qualità dell’interazione che sulla massa numerica.

TikTok, la corsa dei giovani (e non solo)

Sulla piattaforma chiave per il pubblico under 30, l’ago della bilancia resta ancora Fedez, che con 6,2 milioni di follower stacca nettamente tutti gli altri, mentre Elettra Lamborghini consolida il suo profilo da star globale con 3,2 milioni. Il terzo gradino del podio è ancora di J-Ax (quasi 658 mila), a conferma di una forza trasversale tra generazioni.

Nel blocco tra 500 e 700 mila follower dominano artisti nati o esplosi nell’ecosistema digitale: Aka 7even, Sal Da Vinci, Luchè, Michele Bravi e LDA. A ruota seguono Levante, Serena Brancale, Samurai Jay, Enrico Nigiotti, Leo Gassmann, Mara Sattei e Sayf, tutti sopra o intorno alla soglia dei 130 mila, indice di contenuti pensati per il linguaggio nativo della piattaforma.

Tra i profili storici, Arisa, Ermal Meta, Francesco Renga, Marco Masini, Fulminacci, Chiello, Bambole di Pezza e Ditonellapiaga mantengono presenze solide ma meno esplosive. Malika Ayane, Raf, Maria Antonietta e Colombre restano su numeri ridotti, mentre Dargen D’Amico e Patty Pravo non dispongono di un account ufficiale, scelta che li sottrae alla corsa virale pur mantenendo un forte peso offline.

Facebook, la roccaforte del pubblico adulto

Sul fronte Facebook, meno centrale per la Gen Z ma ancora decisivo per la platea televisiva, il testa a testa è tra grandi nomi consolidati. Guida ancora Fedez con 2,4 milioni di follower, seguito da J-Ax (2,1 milioni) e da Elettra Lamborghini (1,3 milioni). Numeri che certificano una capacità di presidiare tutto l’ecosistema social, non solo le piattaforme più giovani.

Subito dietro spiccano Francesco Renga (quasi 942 mila), Arisa (734 mila) e Sal Da Vinci (665 mila), molto forti presso un pubblico adulto e fidelizzato. Nella fascia 300–450 mila troviamo Ermal Meta, Marco Masini, Raf, Levante, Michele Bravi, Malika Ayane e Luchè, ponte ideale tra ascolti tradizionali e streaming.

Più indietro ma ben riconoscibili restano Patty Pravo, Serena Brancale, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso e Dargen D’Amico, mentre Maria Antonietta, Fulminacci, Bambole di Pezza, Leo Gassmann, Samurai Jay e Ditonellapiaga presidiano nicchie più ristrette. Molti dei nuovi nomi in gara – tra cui LDA, Aka 7even, Eddie Brock, Colombre, Tredici Pietro, Chiello, Sayf e Nayt – rinunciano invece a una pagina ufficiale, segnale di una strategia che privilegia altre piattaforme.

FAQ

D: Chi è l’artista di Sanremo 2026 con più follower complessivi sui social?

R: Fedez, che guida nettamente su Instagram, TikTok e Facebook.

D: Quale artista supera i 10 milioni di follower su Instagram?

R: Solo Fedez, con 13,3 milioni di follower.

D: Chi è la donna più seguita tra i big in gara?

R: Elettra Lamborghini, sia su Instagram sia su TikTok e Facebook.

D: Quali big non hanno un profilo ufficiale su TikTok?

R: Tra i principali, Dargen D’Amico e Patty Pravo risultano senza pagina ufficiale.

D: Chi domina Facebook tra gli artisti di Sanremo 2026?

R: Ancora Fedez, seguito da J-Ax ed Elettra Lamborghini.

D: Quali artisti puntano più su TikTok rispetto a Facebook?

R: Profili come Aka 7even, LDA, Samurai Jay e Sayf risultano molto più forti su TikTok e talvolta assenti da Facebook.

D: I follower social anticipano il risultato del Festival?

R: Non necessariamente: indicano popolarità e potenziale di streaming, ma non garantiscono la vittoria in gara.

D: Da dove provengono i dati citati sui follower degli artisti?

R: I numeri riportati derivano dal monitoraggio delle pagine ufficiali aggiornato al 23 gennaio 2026, secondo la ricostruzione giornalistica ispirata all’articolo originale pubblicato dalla testata che ha analizzato i profili social dei big di Sanremo 2026.