Home / SPETTACOLI & CINEMA / Federica Pellegrini replica alle critiche sullo sfogo per la gravidanza

Federica Pellegrini, polemica social sull’“ultima cena” prima del parto

La gravidanza di Federica Pellegrini, al nono mese, è al centro di un acceso dibattito social. L’ex campionessa olimpica e il marito Matteo Giunta, in attesa della seconda figlia a Verona, hanno condiviso su Instagram quella che hanno definito l’“ultima cena” di coppia prima del parto.

Le parole sulla maternità non programmata e sulle difficoltà di gestione di due bambine hanno scatenato critiche, accuse di vittimismo e commenti sul loro tenore di vita.

La nuotatrice, bersaglio degli hater, ha risposto rivendicando il diritto di esprimere paure e fragilità, accusando parte del pubblico di fermarsi a titoli semplificati e “acchiappa like” senza leggere i contenuti completi delle interviste.

In sintesi:

Federica Pellegrini e Matteo Giunta attendono la seconda figlia, gravidanza non inizialmente programmata.

e attendono la seconda figlia, gravidanza non inizialmente programmata. Un post sull’“ultima cena” romantica scatena critiche e commenti aggressivi sui social.

Gli utenti attaccano la coppia su gravidanza “non voluta” e vita agiata.

Pellegrini replica denunciando letture superficiali e titoli “acchiappa like”.

Dal post sull’“ultima cena” alla bufera social contro la coppia

Dopo la nascita di Matilde, Federica Pellegrini aveva spiegato che un secondo figlio non rientrava nei piani: *«Cercavamo di stare attenti. Se solo penso che dovrò gestire due bambine»*.

Con l’avvicinarsi del parto, la campionessa ha pubblicato su Instagram alcune foto di una cena fuori con il marito Matteo Giunta, accompagnandole con la didascalia: *«L’ultima cena»*.

Nello stesso post ha aggiunto:

«Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo. Scrivere ‘l’ultima cena’ fa brutto ma poi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così».

Un messaggio di autoironia e realismo sulle rinunce della vita di coppia con due figlie piccole è stato però letto da molti come eccessivo autocompiacimento. Nei commenti sono comparsi attacchi diretti: *«Farete quello che fanno tutti i genitori»*, fino a critiche sul loro benessere economico e sul fatto che, nel 2026, esistano “metodi” per evitare gravidanze non desiderate.

La replica di Pellegrini e il nodo dell’odio online

Di fronte alla “pioggia di critiche”, Federica Pellegrini ha scelto di intervenire direttamente. In una storia social ha puntualizzato: «Secondo me bisognerebbe leggere bene e con una discreta comprensione del testo le varie interviste evitando di soffermarsi sempre e solo sui titoli acchiappa like… ma ovviamente poi ognuno vive come vuole».

La risposta mette al centro un tema cruciale: la distanza tra narrazione mediatica e vissuto reale dei personaggi pubblici. Da un lato, la sincera ammissione di timori su una maternità non pianificata e sulla gestione familiare; dall’altro, una parte di pubblico che interpreta ogni frase come privilegio ostentato.

La vicenda mostra come anche figure sportive autorevoli, abituate alla pressione agonistica, restino esposte alla vulnerabilità dell’odio online, soprattutto quando affrontano temi intimi come maternità, organizzazione familiare e equilibrio di coppia.

FAQ

Federica Pellegrini ha confermato la seconda gravidanza non programmata?

Sì, Federica Pellegrini ha dichiarato che la seconda gravidanza non era inizialmente prevista, spiegando che lei e Matteo Giunta “cercavano di stare attenti”.

Cosa intendeva Pellegrini con il post sull’“ultima cena” prima del parto?

Sì, il post indicava l’ultima cena romantica senza figlie per alcuni mesi, sottolineando con ironia le rinunce temporanee della vita di coppia.

Perché il post di Federica Pellegrini ha generato tante critiche?

Sì, molte critiche nascono dall’interpretazione del suo messaggio come vittimismo di una coppia agiata, in contrasto con chi fatica economicamente.

Come ha reagito Federica Pellegrini agli attacchi degli hater?

Sì, ha invitato a leggere con attenzione interviste e contenuti, criticando i titoli “acchiappa like” e le interpretazioni superficiali dei suoi messaggi.

Da quali fonti sono state ricavate e rielaborate queste informazioni?

Sì, l’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.