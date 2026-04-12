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Avanti un altro rinnova il quiz su Canale 5 con importanti novità

Avanti un altro rinnova il quiz su Canale 5 con importanti novità

Avanti un altro! torna su Canale 5 con nuove puntate inedite

Lo storico game show Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, torna in onda su Canale 5.
Da lunedì 13 aprile alle 19.35, nel preserale Mediaset, ripartono le puntate inedite registrate a Roma, confermando il programma come uno dei format più riconoscibili della tv italiana.
La trasmissione torna in palinsesto per rafforzare l’access prime time di Mediaset e intercettare il pubblico generalista in cerca di intrattenimento leggero, veloce e riconoscibile.

In sintesi:

  • Ritorno di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5 da lunedì 13 aprile alle 19.35.
  • Confermata la coppia storica Paolo Bonolis e Luca Laurenti alla guida del game show.
  • Nuovi personaggi nel “salottino” e una inedita “veterinaria” con animali in studio.
  • Resta centrale il gioco finale delle 21 risposte volutamente sbagliate.

Struttura del game show, cast fisso e novità di stagione

Lo schema di Avanti un altro! resta fedele al format originale ideato da Paolo Bonolis con Stefano Santucci: una fila di concorrenti si sfida tra domande imprevedibili, prove lampo e cambi di ritmo continui.

Il tono è quello tipico della coppia Bonolis–Laurenti: quiz classico contaminato da comicità surreale, improvvisazione e ironia meta-televisiva, elemento che ha reso il programma facilmente riconoscibile anche nei mercati esteri in cui è stato adattato.

Riconfermato il “salottino”, vero dispositivo narrativo del format, popolato da personaggi fissi che interpretano ruoli fortemente tipizzati. Tornano volti noti come Laura Cremaschi e Franco Pistoni, insieme ad altri protagonisti storici che hanno consolidato nel tempo l’identità del programma.

La nuova stagione introduce ulteriori figure eccentriche, pensate per aumentare la componente spettacolare e la capacità di generare clip virali social.

Tra le novità spicca una “veterinaria” che porterà in studio animali veri, creando situazioni spontanee e visivamente forti, adatte a intercettare l’attenzione dell’audience più giovane e di Discover.

Invariato il cuore del meccanismo: il gioco finale, dove il concorrente deve rispondere volutamente in modo sbagliato a 21 domande consecutive per centrare il montepremi, resta il marchio di fabbrica che distingue il format nel panorama dei game show internazionali.

L’impatto del ritorno sul preserale Mediaset e sul pubblico

Il rientro di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5 rafforza una fascia oraria chiave per la raccolta pubblicitaria e la fidelizzazione quotidiana del pubblico.

Il mix tra volti familiari, nuovi ingressi nel “salottino” e conferma del gioco finale paradossale punta a consolidare lo zoccolo duro degli spettatori abituali, ampliando al tempo stesso la platea grazie alla forte riconoscibilità social del format.

La capacità di generare momenti brevi, autonomi e facilmente condivisibili rende il programma particolarmente adatto a essere rilanciato attraverso short clip e contenuti editoriali su piattaforme digitali e feed personalizzati come Google Discover.

FAQ

Quando inizia la nuova stagione di Avanti un altro su Canale 5?

La nuova stagione di Avanti un altro! parte lunedì 13 aprile, in onda nel preserale di Canale 5 alle ore 19.35.

Chi conduce Avanti un altro nella nuova edizione 2025?

La conduzione è affidata nuovamente a Paolo Bonolis, affiancato come sempre da Luca Laurenti, coppia storica e riconoscibile del preserale Mediaset.

Cosa cambia nel salottino di Avanti un altro quest’anno?

Il “salottino” conferma personaggi come Laura Cremaschi e Franco Pistoni, introducendo nuove figure, tra cui una “veterinaria” con animali veri in studio.

Come funziona il gioco finale di Avanti un altro?

Il gioco finale prevede 21 domande consecutive a cui il concorrente deve rispondere volutamente in modo sbagliato per conquistare l’intero montepremi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Avanti un altro?

Questo contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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