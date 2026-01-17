Julien Lieb conquista Laura Pausini: la scelta sorprende, ecco chi è la voce dietro la cover di Mengoni

Chi è Julien Lieb

Julien Lieb, all’anagrafe Julien Liebermann, è un cantante francese nato a Pau nei Pirenei Atlantici, capace di trasformare fragilità personali in cifra artistica riconoscibile. Cresciuto in un contesto familiare segnato dalla passione per la musica, ha affrontato fin da piccolo una severa balbuzie, trovando nel canto lo strumento per sbloccare la voce e l’espressività. La perdita del padre a 14 anni ha inciso profondamente sul suo percorso, orientando la sua sensibilità interpretativa.

Nella formazione di Lieb pesano i classici: l’intensità di Jacques Brel, l’eleganza di Charles Aznavour e la teatralità di Freddie Mercury, riferimenti che ne hanno affinato la cura per il fraseggio e la drammaturgia vocale. Un periodo di depressione e burnout ha rischiato di interrompere la traiettoria, ma musica, scrittura e una ritrovata dimensione affettiva ne hanno riacceso la spinta creativa.

Il suo profilo pubblico nasce da un equilibrio tra tecnica e emotività, con un approccio performativo centrato sull’interpretazione più che sul virtuosismo. Questa identità, maturata tra studio e resilienza personale, ha reso Julien Lieb una nuova voce della scena francofona, riconoscibile per timbro caldo, controllo dinamico e capacità di raccontare il dolore trasformandolo in racconto universale.

FAQ

  • Chi è Julien Lieb? Cantante francese nato a Pau, all’anagrafe Julien Liebermann.
  • Quali difficoltà ha superato? Una severa balbuzie infantile e il lutto per la morte del padre a 14 anni.
  • Quali sono le sue influenze? Jacques Brel, Charles Aznavour e Freddie Mercury.
  • Come ha superato il burnout? Attraverso musica, scrittura e un percorso personale di rinascita emotiva.
  • Qual è il suo tratto distintivo? Un’interpretazione intensa, centrata su timbro e storytelling.
  • Dove è cresciuto artisticamente? In un ambiente familiare legato alla musica, affinando tecnica e sensibilità.
  • Fonte giornalistica citata? Sintesi basata sull’articolo di riferimento fornito dall’utente come fonte.

Dalla Star Academy al successo

Nel biennio 2023-2024 Julien Lieb entra all’11ª edizione di Star Academy, iniziando quasi per scommessa e imponendosi per intensità interpretativa e controllo vocale. La rilettura di “Non, je ne regrette rien” di Édith Piaf diventa il suo biglietto da visita, convincendo pubblico e giuria con una presenza scenica misurata e un’emotività calibrata. Pur chiudendo al secondo posto, la visibilità ottenuta accelera l’ingresso nel mercato discografico.

Subito dopo il talent firma con Twin Music e pubblica il singolo d’esordio “Encore une fois”, che scala le classifiche digitali in 24 ore, consolidando il posizionamento come nuova voce della scena francese. Segue “Le Jeu”, conferma di solidità autorale e continuità commerciale, con una strategia di rilascio orientata alla crescita organica e alla costruzione di un’identità riconoscibile.

Il percorso culmina con il primo album “Naufragé” e il premio NRJ Music Awards 2025 come “Rivelazione maschile francofona”, certificando il passaggio da promessa televisiva ad artista affermato. Un’evoluzione rapida, sostenuta da credibilità live e cura interpretativa, che prepara il terreno alle successive collaborazioni di profilo internazionale.

FAQ

  • Quando ha partecipato a Star Academy? Tra il 2023 e il 2024, nell’11ª edizione.
  • Qual è stata l’interpretazione simbolo? “Non, je ne regrette rien” di Édith Piaf.
  • Che risultato ha ottenuto? Si è classificato secondo.
  • Con quale etichetta ha firmato? Con Twin Music.
  • Quali singoli ha pubblicato? “Encore une fois” e “Le Jeu”.
  • Qual è il suo primo album? “Naufragé”.
  • Quale riconoscimento ha ricevuto? NRJ Music Awards 2025, Rivelazione maschile francofona (fonte: articolo di riferimento fornito dall’utente).

La collaborazione con Laura Pausini

Il 2026 si apre con l’incontro tra la voce di Laura Pausini e quella di Julien Lieb in “La Dernière Chanson”, versione italo-francese di “Due vite” di Marco Mengoni, vincitrice a Sanremo 2023. L’operazione non è una semplice traduzione: costruisce un dialogo bilingue che valorizza timbri e sensibilità differenti, unendo scuola cantautorale italiana e tradizione della chanson.

Il brano è accompagnato da un videoclip firmato da Gaetano Morbioli, che enfatizza il registro intimista della rilettura con una regia essenziale e focus sulla performance vocale. Per Lieb la collaborazione è un “onore assoluto”, un passaggio di testimone simbolico che ne certifica la credibilità oltre i confini francesi e consolida il posizionamento internazionale.

La presentazione live è fissata per il 17 gennaio sul palco di Star Academy a Parigi, luogo in cui la sua ascesa è iniziata: una chiusura del cerchio che trasforma il talent in vetrina internazionale. L’inedita coppia punta a intercettare pubblici diversi, sfruttando la doppia lingua per massimizzare rotazioni radio e streaming nei mercati francofoni e italiani, con potenziale estensione in Europa.

FAQ

  • Qual è il brano della collaborazione? “La Dernière Chanson”, rilettura di “Due vite”.
  • Chi sono gli artisti coinvolti? Laura Pausini e Julien Lieb.
  • Quando avviene l’esibizione live? Il 17 gennaio a Star Academy, Parigi.
  • Chi ha diretto il videoclip? Gaetano Morbioli.
  • Qual è l’obiettivo del progetto? Unire pubblico francofono e italiano con una versione bilingue.
  • Che valore ha per Lieb? Un riconoscimento internazionale e un “onore assoluto”.
  • Fonte giornalistica citata? Sintesi basata sull’articolo di riferimento fornito dall’utente come fonte.

