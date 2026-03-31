Home / SPETTACOLI & CINEMA / Sal Da Vinci replica alle parodie di Amici e divide i fan

Satira su Sal Da Vinci ad Amici, polemica social e retroscena inedito

Nella puntata serale di Amici, andata in onda a Roma nelle scorse ore, il comico-imitatore Francesco Cicchella ha proposto una parodia di Sal Da Vinci, cantante napoletano reduce dal successo di Sanremo.

Lo sketch, costruito sui tic e sulla massiccia esposizione mediatica dell’artista di “Per sempre sì”, ha scatenato l’ilarità in studio ma un’ondata di proteste sui social.

I fan hanno accusato il programma e il comico di aver “ridicolizzato” un professionista con oltre 50 anni di carriera.

Dietro le quinte, però, un retroscena smentisce la narrazione del conflitto: subito dopo l’esibizione, Da Vinci avrebbe videochiamato Cicchella per complimentarsi, dimostrando di aver colto lo spirito satirico dell’imitazione e disinnescando la polemica mediatica.

In sintesi:

Parodia di Sal Da Vinci di Francesco Cicchella ad Amici accende il dibattito.

di ad accende il dibattito. Risate in studio, ma dure critiche sui social per presunto mancato rispetto.

Fan contestano l’imitazione di un artista con 50 anni di carriera.

Videochiamata privata: Da Vinci si diverte e si complimenta con Cicchella.

La parodia di Cicchella e l’esplosione delle reazioni online

Lo show di Francesco Cicchella è iniziato con l’imitatore ancora “bloccato” nell’abito della finale di Sanremo, mentre stringeva il leoncino d’oro: *«È un mese che indosso questo vestito, non ho fatto nemmeno una doccia»*.

La gag ha colpito soprattutto i ringraziamenti infiniti attribuiti a Sal Da Vinci, trasformati in una lista parodistica: *«Questo premio è della mia città, dei miei trisavoli, del mio salumiere, del mio meccanico, della ditta di traslochi, l’urologo, la manicure»*.

Tra inginocchiamenti seriali e il brano sanremese reso in un inglese volutamente maccheronico “da Eurovision”, Cicchella ha insistito sul tormentone *«Non sto capendo niente»*.

In studio, pubblico e giuria hanno reagito con entusiasmo, culminato in un medley con Gigi D’Alessio fra “Rossetto e caffè” e “Annarè”, consolidando la dimensione da grande varietà televisivo del sabato sera.

Fuori dagli studi, però, la ricezione è stata opposta: sui social, una parte dei fan di Da Vinci ha letto la parodia come una delegittimazione della sua “vera gavetta” e dei suoi “50 anni di carriera”.

Tra i commenti: *«Sì alla satira ma non scendiamo così in basso»*, *«Che senso ha questa scenetta?»*, *«È bravo, ma ridicolizzare superando il limite non mi è piaciuto»*.

Il dietro le quinte che ribalta la narrativa dello scontro

Mentre il “tribunale dei social” si infiammava, un retroscena ha ridimensionato l’idea di frattura personale tra i due artisti.

Fonti vicine a Francesco Cicchella e Sal Da Vinci confermano che, terminata la parodia, il cantante napoletano ha avviato una videochiamata privata con il comico.

Lungi dall’essersi sentito offeso, Da Vinci avrebbe riso di gusto, complimentandosi per l’interpretazione e riconoscendo il valore tecnico della caricatura.

Il gesto, riferiscono le stesse fonti, è stato letto come un segnale di maturità artistica e consapevolezza del proprio ruolo mediatico.

Per il vincitore di Sanremo, fresco di Disco d’Oro, la parodia diventa così una forma di consacrazione: essere imitati in prime time suggella la centralità del personaggio nell’immaginario pop, al di là delle oscillazioni del consenso social.

Satira, reputazione e gestione dell’immagine nell’era social

La vicenda evidenzia un doppio piano: la polarizzazione istantanea delle piattaforme digitali e la gestione “fredda” dell’immagine da parte dei protagonisti.

Nel caso Cicchella–Da Vinci, la distanza tra percezione social e realtà privata è netta: online si parla di “irrispetto”, mentre i diretti interessati scelgono il registro della complicità professionale.

Per gli artisti mainstream, la capacità di accogliere la satira come termometro di popolarità diventa un asset strategico, soprattutto in un contesto in cui ogni sketch genera in tempo reale ondate di like, indignazioni e boicottaggi annunciati.

La videochiamata di Da Vinci, più dei commenti, suggerisce una possibile chiave di lettura: imparare a distinguere tra narrazione social e reale rapporto tra colleghi potrebbe diventare decisivo per preservare credibilità e autorevolezza nel lungo periodo.

FAQ

Chi è Francesco Cicchella e perché è centrale ad Amici?

Francesco Cicchella è un comico-imitatore napoletano, noto per imitazioni televisive di grande impatto, spesso chiamato nei serali di Amici per alzare livello di intrattenimento.

Cosa contestano i fan di Sal Da Vinci alla parodia ad Amici?

I fan contestano il tono giudicato eccessivamente irrispettoso verso un artista con circa 50 anni di carriera, sostenendo che la satira abbia oltrepassato il limite della semplice caricatura.

Sal Da Vinci si è offeso per l’imitazione di Francesco Cicchella?

No, secondo fonti vicine agli artisti, Sal Da Vinci ha videochiamato Cicchella dopo lo sketch, si è divertito e si è personalmente complimentato per la parodia.

Perché le parodie televisive generano così tante polemiche sui social?

Perché sui social prevale una fruizione emotiva e polarizzata: i fan difendono l’idolo, confondendo spesso il bersaglio della satira con un attacco personale al loro beniamino.

Quali sono le fonti originarie rielaborate in questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente verificati e rielaborati dalla nostra Redazione.