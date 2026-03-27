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Canzonissima svela la seconda puntata con nuovi big e brani in gara

Canzonissima seconda puntata: dediche, nuovi big e omaggio a Gino Paoli

Chi: gli artisti di Canzonissima, guidati da Milly Carlucci, con l’ingresso di Arisa e Paolo Jannacci.
Che cosa: seconda puntata all’insegna del tema “La dedica” e tributo a Gino Paoli.
Dove: in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, su Rai1.
Quando: sabato 28 marzo, in prima serata, dopo l’esordio al 22,5% di share.
Perché: raccontare, attraverso grandi classici italiani e internazionali, persone, affetti e luoghi che hanno segnato la vita dei protagonisti.

In sintesi:

  • Ingresso in gara di Arisa e Paolo Jannacci, con brani-omaggio ai loro affetti più cari.
  • Serata tematica “La dedica”, con cover scelte per raccontare legami personali e momenti decisivi.
  • Apertura con tributo corale a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo a 91 anni.
  • Voto diviso tra giuria dei “magnifici 7”, artisti in gara e pubblico social.

Canzoni, dediche e nuovi ingressi: cosa vedremo nella seconda puntata

La seconda puntata di Canzonissima conferma il mix di nostalgia, repertorio d’autore e tv generalista costruito da Milly Carlucci per Rai1. Dopo il debutto al 22,5% di share, lo show punta a consolidare il pubblico familiare con un impianto ancora più emotivo. L’apertura sarà dedicata a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo: un omaggio strategico per intercettare sia memoria collettiva sia attenzione social.

Il tema della serata è “La dedica”: ogni artista canterà un brano non proprio, legandolo a una persona o a un momento centrale della propria biografia. Leo Gassmann proporrà Tanto pe’ canta’ dedicandola alla madre; Irene Grandi affronterà La Donna Cannone pensando all’amica che le è stata accanto in una fase critica; Fausto Leali interpreterà Almeno tu nell’universo per la moglie Germana; i Jalisse punteranno su Per sempre sì, brano vincitore di Sanremo 2026 di Sal Da Vinci, dedicandolo al loro amore.

L’ingresso di Arisa con La leva calcistica della classe ‘68, dedicata al cagnolino Nino, e di Paolo Jannacci con Vengo anch’io (no tu no), omaggio al padre, amplia il parterre di big e rafforza l’asse tra tradizione cantautorale e racconto televisivo. A dirigere l’orchestra di 25 elementi sarà il Maestro Luigi Saccà.

Giuria, ospiti e impatto sul pubblico delle generaliste

La struttura di voto resta tripartita e studiata per bilanciare competenza e engagement. I “magnifici 7” – Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini – rappresentano il panel “qualitativo”. Gli stessi cantanti, impossibilitati a votare per sé, introdurranno una dinamica di alleanze e riconoscimenti reciproci, mentre il pubblico social completerà il quadro con il voto popolare.

Gli ospiti confermano la linea editoriale di servizio pubblico: una performance da Notre Dame de Paris e la presenza di Vanessa Scalera, volto di Imma Tataranni – Sostituto procuratore e protagonista al cinema con Il Bene Comune di Rocco Papaleo e Il Dio dell’amore. L’attrice proporrà un monologo di canzoni e parole dedicato a Adriano Celentano, ulteriore ponte tra memoria musicale e racconto televisivo contemporaneo, pensato per intercettare anche l’audience di RaiPlay e dei social.

FAQ

Quando va in onda la seconda puntata di Canzonissima?

La seconda puntata di Canzonissima va in onda sabato 28 marzo, in prima serata su Rai1, dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Qual è il tema della seconda puntata di Canzonissima?

Il tema è “La dedica”: gli artisti cantano cover non proprie, scelte per omaggiare persone, animali, luoghi o momenti cruciali della loro vita.

Chi sono i nuovi concorrenti in gara a Canzonissima?

I nuovi concorrenti della seconda puntata sono Arisa e Paolo Jannacci, che debuttano con brani-omaggio ai loro affetti più cari.

Come funziona il sistema di voto a Canzonissima?

Il voto si compone di tre elementi: giuria dei “magnifici 7”, votazione incrociata tra i cantanti in gara e partecipazione del pubblico attraverso i canali social ufficiali.

Quali sono le fonti utilizzate per queste anticipazioni su Canzonissima?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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