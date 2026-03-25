Home / NEWS / Famiglia del bosco in Senato da La Russa per il caso Vannacci, l’avvocata annuncia giornata positiva

La Russa incontra in Senato i genitori della “famiglia del bosco”

Roma, mercoledì 25 marzo 2026: il presidente del Senato Ignazio La Russa riceve a Palazzo Giustiniani Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la “famiglia del bosco”.

I tre figli della coppia, allontanati dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila con ordinanza del 20 novembre 2025, vivono oggi in una casa famiglia.

L’incontro, fissato per le 12.30, arriva dopo settimane di polemiche politiche sul ruolo delle istituzioni e dei servizi sociali nel caso, e intende chiarire contesto, tutele dei minori e limiti d’intervento della politica in un procedimento giudiziario ancora in corso.

In sintesi:

Il Senato, con La Russa , incontra oggi i genitori della “famiglia del bosco”.

, incontra oggi i genitori della “famiglia del bosco”. I tre figli sono in casa famiglia per decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

Catherine Birmingham è stata allontanata dalla casa famiglia con un nuovo provvedimento del 6 marzo.

è stata allontanata dalla casa famiglia con un nuovo provvedimento del 6 marzo. L’invito di La Russa ha alimentato tensioni politiche alla vigilia del referendum.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono partiti da Chieti poco dopo le 10, dopo un incontro nello studio di via Spaventa con l’avvocata Danila Solinas e il collega Marco Femminella, che li assistono nel procedimento minorile.

Con loro anche un’interprete, a conferma della complessità comunicativa e legale del caso.

Dallo scorso novembre i tre figli della coppia vivono in una casa famiglia individuata dai servizi sociali, sulla base delle decisioni del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Nella stessa struttura ha soggiornato fino al 6 marzo anche la madre, poi allontanata con un ulteriore provvedimento fondato sulle relazioni degli assistenti sociali.

Ai giornalisti che chiedevano *«che giornata sarà oggi?»*, l’avvocata Solinas ha risposto salendo in auto: *«una bella giornata!»*, lasciando intendere attese di ascolto istituzionale più che di svolte processuali immediate.

Dettagli sul caso e sul ruolo del Senato

L’incontro di oggi non modifica i poteri del Tribunale per i Minorenni, che resta titolare esclusivo delle decisioni su affidamento e responsabilità genitoriale di Trevallion e Birmingham.

Il colloquio con La Russa si colloca invece sul piano politico-istituzionale: verifica degli atti, attenzione alle garanzie procedurali, ascolto diretto dei genitori e monitoraggio dell’operato dei servizi sociali.

Il 16 marzo, il presidente del Senato aveva confermato pubblicamente l’invito: *«La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili»*. Le critiche di una parte dell’opposizione avevano evidenziato il rischio di pressione indiretta sulla magistratura, anche alla luce dell’imminente referendum nazionale.

Sul piano giuridico, la sospensione della responsabilità genitoriale è una misura temporanea e rivedibile: l’attenzione ora si concentra sulle prossime relazioni dei servizi sociali e sulle eventuali udienze di riesame, dove peseranno le condizioni di vita dei minori e i percorsi di supporto alla famiglia d’origine.

Scenari futuri per i minori e per il dibattito pubblico

L’esito concreto dell’incontro con La Russa sarà misurabile solo nei prossimi mesi, nei fascicoli del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e nelle relazioni dei servizi sociali.

Resta aperta la questione del bilanciamento tra diritto dei minori alla protezione, diritto dei genitori a un giusto processo familiare e ruolo di vigilanza delle istituzioni politiche.

Il caso della “famiglia del bosco” potrebbe diventare un precedente nel dibattito su trasparenza e verificabilità dei percorsi di allontanamento dei minori, spingendo verso linee guida più chiare su comunicazione pubblica, controlli incrociati e sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità estrema.

FAQ

Cosa ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila sulla famiglia del bosco?

Il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale e collocato i tre figli in casa famiglia, con provvedimento del 20 novembre 2025, soggetto a periodico riesame.

Perché Catherine Birmingham è stata allontanata dalla casa famiglia?

È stata allontanata il 6 marzo 2026 in base a un nuovo provvedimento fondato su aggiornate relazioni dei servizi sociali competenti.

Che valore ha l’incontro con Ignazio La Russa sul piano legale?

L’incontro ha valore politico-istituzionale: non modifica le decisioni giudiziarie, che restano prerogativa esclusiva del Tribunale per i Minorenni competente.

I figli possono rientrare in famiglia dopo la sospensione della responsabilità?

Sì, il rientro è possibile solo se il Tribunale, valutando relazioni e condizioni attuali, ritiene superati i motivi di rischio originari.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata sulla base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.