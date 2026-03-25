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Famiglia del bosco in Senato da La Russa per il caso Vannacci, l’avvocata annuncia giornata positiva

Famiglia del bosco in Senato da La Russa per il caso Vannacci, l’avvocata annuncia giornata positiva

La Russa incontra in Senato i genitori della “famiglia del bosco”

Roma, mercoledì 25 marzo 2026: il presidente del Senato Ignazio La Russa riceve a Palazzo Giustiniani Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la “famiglia del bosco”.
I tre figli della coppia, allontanati dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila con ordinanza del 20 novembre 2025, vivono oggi in una casa famiglia.
L’incontro, fissato per le 12.30, arriva dopo settimane di polemiche politiche sul ruolo delle istituzioni e dei servizi sociali nel caso, e intende chiarire contesto, tutele dei minori e limiti d’intervento della politica in un procedimento giudiziario ancora in corso.

In sintesi:

  • Il Senato, con La Russa, incontra oggi i genitori della “famiglia del bosco”.
  • I tre figli sono in casa famiglia per decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.
  • Catherine Birmingham è stata allontanata dalla casa famiglia con un nuovo provvedimento del 6 marzo.
  • L’invito di La Russa ha alimentato tensioni politiche alla vigilia del referendum.

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono partiti da Chieti poco dopo le 10, dopo un incontro nello studio di via Spaventa con l’avvocata Danila Solinas e il collega Marco Femminella, che li assistono nel procedimento minorile.
Con loro anche un’interprete, a conferma della complessità comunicativa e legale del caso.

Dallo scorso novembre i tre figli della coppia vivono in una casa famiglia individuata dai servizi sociali, sulla base delle decisioni del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Nella stessa struttura ha soggiornato fino al 6 marzo anche la madre, poi allontanata con un ulteriore provvedimento fondato sulle relazioni degli assistenti sociali.
Ai giornalisti che chiedevano *«che giornata sarà oggi?»*, l’avvocata Solinas ha risposto salendo in auto: *«una bella giornata!»*, lasciando intendere attese di ascolto istituzionale più che di svolte processuali immediate.

Dettagli sul caso e sul ruolo del Senato

L’incontro di oggi non modifica i poteri del Tribunale per i Minorenni, che resta titolare esclusivo delle decisioni su affidamento e responsabilità genitoriale di Trevallion e Birmingham.
Il colloquio con La Russa si colloca invece sul piano politico-istituzionale: verifica degli atti, attenzione alle garanzie procedurali, ascolto diretto dei genitori e monitoraggio dell’operato dei servizi sociali.

Il 16 marzo, il presidente del Senato aveva confermato pubblicamente l’invito: *«La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili»*. Le critiche di una parte dell’opposizione avevano evidenziato il rischio di pressione indiretta sulla magistratura, anche alla luce dell’imminente referendum nazionale.
Sul piano giuridico, la sospensione della responsabilità genitoriale è una misura temporanea e rivedibile: l’attenzione ora si concentra sulle prossime relazioni dei servizi sociali e sulle eventuali udienze di riesame, dove peseranno le condizioni di vita dei minori e i percorsi di supporto alla famiglia d’origine.

Scenari futuri per i minori e per il dibattito pubblico

L’esito concreto dell’incontro con La Russa sarà misurabile solo nei prossimi mesi, nei fascicoli del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e nelle relazioni dei servizi sociali.
Resta aperta la questione del bilanciamento tra diritto dei minori alla protezione, diritto dei genitori a un giusto processo familiare e ruolo di vigilanza delle istituzioni politiche.

Il caso della “famiglia del bosco” potrebbe diventare un precedente nel dibattito su trasparenza e verificabilità dei percorsi di allontanamento dei minori, spingendo verso linee guida più chiare su comunicazione pubblica, controlli incrociati e sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità estrema.

FAQ

Cosa ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila sulla famiglia del bosco?

Il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale e collocato i tre figli in casa famiglia, con provvedimento del 20 novembre 2025, soggetto a periodico riesame.

Perché Catherine Birmingham è stata allontanata dalla casa famiglia?

È stata allontanata il 6 marzo 2026 in base a un nuovo provvedimento fondato su aggiornate relazioni dei servizi sociali competenti.

Che valore ha l’incontro con Ignazio La Russa sul piano legale?

L’incontro ha valore politico-istituzionale: non modifica le decisioni giudiziarie, che restano prerogativa esclusiva del Tribunale per i Minorenni competente.

I figli possono rientrare in famiglia dopo la sospensione della responsabilità?

Sì, il rientro è possibile solo se il Tribunale, valutando relazioni e condizioni attuali, ritiene superati i motivi di rischio originari.

Da quali fonti è stata rielaborata questa ricostruzione giornalistica?

È stata elaborata sulla base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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