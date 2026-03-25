Home / NEWS / Gino Paoli saluto intimo e riservato ceneri disperse sul mare di Boccadasse

Le ultime volontà di Gino Paoli tra riservatezza, mare e memoria

Il cantautore Gino Paoli, morto a 91 anni nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Genova, verrà salutato nel massimo riserbo richiesto dalla famiglia.

I funerali potrebbero tenersi in forma strettamente privata, senza camera ardente, in coerenza con una vita sempre distante dal clamore mediatico.

Le ceneri saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, luogo simbolo del suo legame viscerale con il mare e con la città.

Questo addio discreto chiude l’esistenza di uno dei più influenti cantautori italiani, autore di classici assoluti della canzone d’autore e protagonista di una biografia intensa, tra successi, crisi personali e impegno politico.

In sintesi:

Funerale di Gino Paoli previsto in forma privata, senza camera ardente pubblica.

previsto in forma privata, senza camera ardente pubblica. Ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse , quartiere genovese amatissimo dal cantautore.

, quartiere genovese amatissimo dal cantautore. Vita appartata ma segnata da brani entrati nel patrimonio della musica italiana.

Esistenza intensa: successi, amori complessi, crisi personali e impegno politico nel PCI.

Le scelte per l’addio e il legame con Genova e il mare

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia all’AdnKronos, le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, borgo marinaro caro al cantautore, da sempre metafora del suo rapporto con il mare e con la memoria.

La morte è avvenuta nella casa del Quartiere Azzurro, sulle alture tra Nervi e Quinto, zona amata per la vista ampia sul mare, quasi un osservatorio privato sul suo universo poetico.

La famiglia ha chiesto il rispetto della riservatezza e al momento non sono state diffuse indicazioni operative sulle esequie, che dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, senza alcuna camera ardente pubblica.

Una scelta in linea con il carattere dell’artista, che amava definirsi “in un angolo”, presente ma mai invadente, “come un gatto”, suo animale prediletto e protagonista simbolico del brano “La gatta”, divenuto emblema del suo immaginario.

L’eredità artistica e umana di un protagonista assoluto della canzone

Gino Paoli lascia un catalogo di canzoni che costituisce una parte strutturale della memoria collettiva italiana.

Brani come “Il cielo in una stanza”, “Che cosa c’è”, “Senza fine”, “Sapore di sale”, “Una lunga storia d’amore” e “Quattro amici al bar” raccontano, con pochi tratti essenziali, amori, solitudini e relazioni quotidiane, diventando romanzi tascabili in forma di canzone.

Ogni titolo è un frammento autobiografico o generazionale, tradotto in una poesia urbana capace di unire leggerezza narrativa e profondità emotiva.

La sua vita è stata segnata da successi straordinari, amori tormentati, crisi personali – incluso un tentato suicidio – e da un impegno pubblico che lo portò fino in Parlamento, eletto come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano.

Un percorso complesso che contribuisce oggi a rafforzarne l’immagine di autore autentico, radicalmente coerente con se stesso.

Un addio discreto e il futuro della memoria di Gino Paoli

L’addio senza cerimonie pubbliche a Gino Paoli apre ora la fase della sedimentazione culturale della sua opera, destinata a rimanere centrale nei repertori, nelle riletture discografiche e negli studi sulla canzone d’autore italiana.

È verosimile attendersi nuove antologie, ristampe editoriali, speciali televisivi e iniziative dedicate al rapporto tra Paoli e Genova, con possibili percorsi cittadini legati ai luoghi simbolo della sua biografia, da Boccadasse al Quartiere Azzurro.

La scelta delle ceneri disperse nel mare conferma una volontà di continuità con l’elemento naturale che ha nutrito la sua immaginazione, lasciando che a parlare, nel tempo, siano soprattutto le sue canzoni.

FAQ

Dove e quando è morto Gino Paoli?

È morto nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Genova, nel Quartiere Azzurro sulle alture tra Nervi e Quinto.

Come saranno celebrate le esequie di Gino Paoli?

Le esequie dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, senza camera ardente pubblica, nel pieno rispetto della riservatezza chiesta dalla famiglia.

Dove verranno disperse le ceneri di Gino Paoli?

Le ceneri saranno disperse sul lungomare di Boccadasse, quartiere genovese molto amato dal cantautore e spesso presente nel suo immaginario.

Quali sono le canzoni più famose di Gino Paoli?

Sono celebri soprattutto “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Senza fine”, “Che cosa c’è”, “Una lunga storia d’amore” e “Quattro amici al bar”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.