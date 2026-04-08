Regno Unito blocca ingresso a Kanye West, esplodono polemiche in Italia

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Regno Unito vieta l’ingresso a Kanye West, polemiche e riflessi sull’Italia

Il governo del Regno Unito ha negato l’ingresso a Kanye West, oggi noto come Ye, bloccandone la partecipazione al Wireless Festival di Londra, previsto tra il 10 e il 12 luglio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, su impulso diretto del premier laburista Keir Starmer, dopo le forti polemiche legate alle note dichiarazioni antisemite e razziste dell’artista. L’intervento dell’Home Office ha portato alla revoca dell’Electronic Travel Authorisation necessaria per l’ingresso nel Paese. La vicenda ha avuto un’eco immediata anche in Italia, dove monta la contestazione contro il concerto di West in programma il 18 luglio a Reggio Emilia, al Campovolo, con richieste di annullamento e possibili ripercussioni sul resto del tour europeo.

In sintesi:

Il Regno Unito nega l’ingresso a Kanye West per le passate posizioni antisemite e razziste.

Il Wireless Festival di Londra viene cancellato insieme all’esibizione di Ye.

In Italia crescono le pressioni per fermare il concerto di Reggio Emilia.

La controversia può influenzare l’intero tour europeo dell’artista.

Divieto d’ingresso, festival annullato e reazioni politiche e comunitarie

La scelta di Keir Starmer è stata politica e simbolica. Attraverso l’Home Office, il premier ha imposto il divieto d’ingresso a Kanye West, bloccando la procedura automatica per l’Eta, lo strumento che regola i soggiorni brevi nel Regno. “Questo governo è fermamente al fianco della comunità ebraica”, ha dichiarato Starmer, promettendo di combattere il “veleno dell’antisemitismo”.

L’esibizione di Ye avrebbe dovuto essere l’evento di punta del Wireless Festival a Finsbury Park, nonché la principale tappa britannica di un tour europeo pensato come rientro sui palchi dopo cinque anni di polemiche. L’artista aveva tentato un’operazione di riabilitazione, dichiarando di volere dimostrare con i fatti un cambiamento: “So che le parole non bastano e dovrò dimostrare di essere cambiato con le azioni”, promettendo uno show all’insegna di “pace e amore attraverso la musica”.