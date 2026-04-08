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Regno Unito blocca ingresso a Kanye West, esplodono polemiche in Italia

Regno Unito blocca ingresso a Kanye West, esplodono polemiche in Italia

Regno Unito vieta l’ingresso a Kanye West, polemiche e riflessi sull’Italia

Il governo del Regno Unito ha negato l’ingresso a Kanye West, oggi noto come Ye, bloccandone la partecipazione al Wireless Festival di Londra, previsto tra il 10 e il 12 luglio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, su impulso diretto del premier laburista Keir Starmer, dopo le forti polemiche legate alle note dichiarazioni antisemite e razziste dell’artista. L’intervento dell’Home Office ha portato alla revoca dell’Electronic Travel Authorisation necessaria per l’ingresso nel Paese. La vicenda ha avuto un’eco immediata anche in Italia, dove monta la contestazione contro il concerto di West in programma il 18 luglio a Reggio Emilia, al Campovolo, con richieste di annullamento e possibili ripercussioni sul resto del tour europeo.

In sintesi:

  • Il Regno Unito nega l’ingresso a Kanye West per le passate posizioni antisemite e razziste.
  • Il Wireless Festival di Londra viene cancellato insieme all’esibizione di Ye.
  • In Italia crescono le pressioni per fermare il concerto di Reggio Emilia.
  • La controversia può influenzare l’intero tour europeo dell’artista.

Divieto d’ingresso, festival annullato e reazioni politiche e comunitarie

La scelta di Keir Starmer è stata politica e simbolica. Attraverso l’Home Office, il premier ha imposto il divieto d’ingresso a Kanye West, bloccando la procedura automatica per l’Eta, lo strumento che regola i soggiorni brevi nel Regno. “Questo governo è fermamente al fianco della comunità ebraica”, ha dichiarato Starmer, promettendo di combattere il “veleno dell’antisemitismo”.

L’esibizione di Ye avrebbe dovuto essere l’evento di punta del Wireless Festival a Finsbury Park, nonché la principale tappa britannica di un tour europeo pensato come rientro sui palchi dopo cinque anni di polemiche. L’artista aveva tentato un’operazione di riabilitazione, dichiarando di volere dimostrare con i fatti un cambiamento: “So che le parole non bastano e dovrò dimostrare di essere cambiato con le azioni, promettendo uno show all’insegna di “pace e amore attraverso la musica.

Melvin Benn, che chiedeva “un po’ di perdono” per il 48enne, è bastato. La credibilità di West resta compromessa da frasi come “amare i nazisti”, dal brano ‘Heil Hitler’ e da operazioni di merchandising con la svastica, che gli sono costate contratti commerciali e buona parte della fanbase. L’anno scorso anche il governo australiano gli aveva negato il visto.

La comunità ebraica britannica, rappresentata dal Board of Deputies of British Jews, guidato da Phil Rosenberg, aveva posto una condizione chiara: disponibilità all’incontro solo dopo l’annullamento dello show londinese. “La comunità ebraica vuole vedere un rimorso e un cambiamento genuini”, ha sottolineato Rosenberg, ritenendo inappropriato il palco del Wireless come sede di un presunto pentimento.

Bufera a Reggio Emilia e possibili effetti sul tour europeo

La scelta di Londra ha immediatamente acceso i riflettori sull’appuntamento italiano di Kanye West al Campovolo di Reggio Emilia, in calendario il 18 luglio. L’Anpi di Reggio Emilia, i sindacati e figure simboliche della memoria antifascista come Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli fucilati dai nazifascisti nel 1943, chiedono un intervento per impedire l’esibizione.

Parallelamente, Ye ha cercato di accreditare una nuova immagine pubblicando all’inizio del 2026 una pagina sul Wall Street Journal, in cui spiegava di essere in cura per una patologia neurologica e di aver vissuto un “episodio maniacale di quattro mesi”, caratterizzato da comportamenti “psicotici, paranoidi e impulsivi”. Tuttavia, l’onda lunga delle sue esternazioni continua a produrre effetti politici, etici e commerciali.

Le polemiche italiane potrebbero spingere promoter e amministrazioni locali a riconsiderare non solo l’evento di Reggio Emilia, ma l’intera tournée europea, aprendo un nuovo fronte di discussione sul rapporto fra libertà artistica, responsabilità pubblica e contrasto ai discorsi d’odio.

FAQ

Perché il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye West?

Il divieto è stato deciso per le reiterate dichiarazioni antisemite e razziste dell’artista, ritenute incompatibili con l’impegno governativo contro l’odio verso la comunità ebraica.

Chi ha preso la decisione di bloccare Kanye West in Gran Bretagna?

La decisione è stata assunta dal governo guidato da Keir Starmer, tramite l’Home Office, che ha negato l’Electronic Travel Authorisation (Eta) all’artista.

Cosa è successo al Wireless Festival di Londra dopo il divieto?

A seguito del divieto d’ingresso a Kanye West, gli organizzatori hanno cancellato l’intera kermesse del Wireless Festival prevista a Finsbury Park.

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è già stato annullato?

Al momento non risulta ufficialmente annullato, ma crescono le richieste di stop da parte di associazioni, sindacati e personalità antifasciste locali.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Kanye West?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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