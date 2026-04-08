Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona provoca Meloni e Belen nello show Falsissimo

Perché l’ultima puntata di Falsissimo fa ancora discutere

L’ultima puntata di Falsissimo, il podcast d’inchiesta di Fabrizio Corona, pubblicata online nelle scorse ore, segna una svolta: meno indagini strutturate, più attacchi frontali a personaggi dello spettacolo, del giornalismo e della politica italiana.

Nel nuovo episodio, che supera le 700 mila visualizzazioni in poco più di un giorno, Corona chiude l’“affaire Alfonso Signorini” e apre un fuoco incrociato su Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli, sulla famiglia Berlusconi, fino ad arrivare alla premier Giorgia Meloni e al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Un’operazione che, oltre a rilanciare il personaggio Corona al centro del gossip digitale, consolida Falsissimo come format-editoriale e vero e proprio brand economico, in grado di trasformare ogni polemica in traffico, attenzione e introiti rilevanti.

In sintesi:

Corona chiude il caso Signorini e attacca nuovi bersagli tra TV, gossip e politica.

e attacca nuovi bersagli tra TV, gossip e politica. Belen Rodriguez e Ilary Blasi diventano i fulcri del nuovo bersaglio narrativo.

e diventano i fulcri del nuovo bersaglio narrativo. La strategia è “sparare nel mucchio” per mantenere visibilità e valore del brand.

Falsissimo genera entrate stimate fino a 300 mila euro al mese.

Dal caso Signorini agli attacchi a Belen, Blasi, Lucarelli e politica

Per comprendere l’ultima mutazione di Falsissimo occorre partire dal percorso recente di Fabrizio Corona. Dopo aver messo nel mirino Gerry Scotti – con le accuse sulle “letterine” di Passaparola – e soprattutto l’ex direttore di Chi, Alfonso Signorini, accusato di un presunto sistema di casting e favoritismi legati al GF Vip, Corona utilizza la puntata 23 come chiusura simbolica di quella stagione.

L’episodio si apre infatti con un lungo riepilogo del lavoro svolto, rivendicato come frutto di “tre mesi e quattro puntate”, ma poi cambia pelle: l’inchiesta lascia il posto a una vera e propria invettiva trasversale.

Il nome più dirompente è quello di Belen Rodriguez. Corona rompe il precedente equilibrio e accusa la showgirl di essere *“scesa a patti col potere”* accettando l’ospitata al Serale di Amici, letta come mossa per ricucire con Maria De Filippi e raffreddare voci scomode.

Subito dopo, il focus si sposta su Ilary Blasi, con riferimenti alla gestione del patrimonio condiviso con Francesco Totti e ad aspetti di vita privata rilanciati in chiave polemica.

Nel mirino finisce anche Selvaggia Lucarelli, chiamata in causa sul caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, suicida dopo una gogna mediatica alimentata anche da post social.

Infine la politica: Giorgia Meloni e Ignazio La Russa vengono attaccati nel quadro del referendum sulla giustizia, con Corona che arriva a collegare il risultato elettorale al presunto impatto del proprio lavoro mediatico e al podcast di Fedez e Marra. Una narrazione totale in cui, almeno nel racconto di Corona, “tutto si tiene”.

Falsissimo tra business digitale, tour teatrale e strategia del rumore

L’aspetto economico è decisivo per capire perché Corona continui a “sparare nel mucchio”. Falsissimo è oggi un ecosistema: canale YouTube, social, abbonamenti, sponsorizzazioni e persino un tour teatrale.

Secondo stime citate da Libero, le sole visualizzazioni YouTube – con puntate capaci di raggiungere 300 mila views in mezz’ora e centinaia di migliaia in poche ore – garantirebbero tra 3 mila e 6 mila euro al mese. A questi si aggiungono introiti pubblicitari social stimati tra 11.700 e 27.300 euro.

Le indiscrezioni più ambiziose parlano di fino a 300 mila euro mensili complessivi, considerando abbonamenti, sponsorizzazioni e accordi commerciali legati al brand Corona. In questo quadro, ogni nuova polemica diventa carburante: insulti, querele, richieste di rimozione, accuse di censura e di account oscurati alimentano la narrativa del *“sistema contro di me”*, rafforzando il legame con il pubblico più fidelizzato.

“Sparare nel mucchio”, quindi, non è solo stile comunicativo ma vera strategia industriale: moltiplicare i bersagli, tenere alta la tensione, trasformare il gossip in flusso continuo di attenzione monetizzabile.

Il prossimo passo del gossip digitale tra rischio boomerang e nuovi format

La traiettoria di Fabrizio Corona con Falsissimo anticipa una tendenza del gossip digitale italiano: meno esclusiva singola, più narrazione seriale, dove il vero prodotto è l’attesa della prossima rivelazione.

Questa scelta porta però con sé un rischio strutturale: saturare il pubblico con accuse sempre più estese può trasformare l’effetto “shock” in rumore di fondo, esponendo al tempo stesso a un contenzioso legale crescente e a possibili interventi delle piattaforme.

Allo stesso tempo, il successo numerico del format apre la strada a imitazioni e spin-off: podcast d’inchiesta borderline, ibridi tra intrattenimento e denuncia, costruiti sul confine sottile tra diritto di cronaca, marketing personale e spettacolarizzazione del privato. Sarà questo il futuro del gossip online o il sistema, tra tribunali e algoritmi, imporrà nuovi limiti?

FAQ

Chi è Fabrizio Corona e cosa rappresenta oggi Falsissimo?

Fabrizio Corona è l’ex “re dei paparazzi”. Oggi Falsissimo è il suo principale progetto mediatico, un podcast d’inchiesta-gossip con numeri da format industriale.

Perché l’ultima puntata di Falsissimo è così discussa?

È discussa perché Corona chiude il filone Signorini e attacca contemporaneamente Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e vertici politici nazionali.

Quanto guadagna Falsissimo tra YouTube e social network?

Guadagna, secondo stime, tra 3.000 e 6.000 euro al mese da YouTube e tra 11.700 e 27.300 euro dai soli introiti pubblicitari social.

Qual è il modello di business dietro il podcast di Corona?

Il modello di business combina advertising, abbonamenti, sponsorizzazioni, accordi commerciali e tour teatrale, con stime complessive fino a 300 mila euro mensili.

Da quali fonti è stata ricostruita questa analisi su Corona e Falsissimo?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.