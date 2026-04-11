Home / SPETTACOLI & CINEMA / James Bond corsa al nuovo 007 spunta un candidato inatteso

James Bond verso un nuovo volto, giovane e sorprendente

La caccia al successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond si arricchisce di un nome inatteso: il giovane attore britannico Louis Partridge.

Secondo indiscrezioni riportate da Variety, Partridge sarebbe oggi tra i candidati presi in considerazione per interpretare l’iconico agente 007 nel prossimo film prodotto da Amazon MGM e affidato alla regia di Denis Villeneuve.

L’ipotesi di un Bond molto più giovane rispetto alla versione incarnata da Craig segnerebbe uno spartiacque per il franchise, in una fase cruciale di rilancio e riposizionamento globale del marchio cinematografico, mentre lo studio valuta quale direzione narrativa e commerciale imprimere alla saga.

In sintesi:

Louis Partridge entra tra i nomi in corsa per il ruolo di James Bond.

entra tra i nomi in corsa per il ruolo di James Bond. Le fonti indicano un progetto orientato a un 007 nettamente più giovane.

nettamente più giovane. La short list include anche Callum Turner , Jacob Elordi , Aaron Taylor‑Johnson , Harris Dickinson .

, , , . Amazon MGM e Denis Villeneuve non hanno ancora ufficializzato il casting.

Louis Partridge e la strategia di un Bond più giovane

Secondo Variety, Louis Partridge, già visto in Enola Holmes e Disclaimer – La vita perfetta, sarebbe ora incluso nella lista ristretta di possibili nuovi James Bond.

Pochi mesi fa, durante la promozione della serie House of Guinness, l’attore aveva ironizzato sull’idea di attirare l’attenzione dello sceneggiatore Steven Knight, incaricato di firmare il prossimo capitolo del franchise, dichiarando: “Forse potrei stare al bar, bevendo un martini, senza dire niente”.

Quella battuta, oggi, assume un peso diverso: le fonti sostengono che Partridge, 23 anni, sia effettivamente considerato per il ruolo, a conferma della volontà dei produttori di esplorare un 007 meno maturo, potenzialmente raccontato alle origini della carriera nei servizi segreti britannici.

La linea anagrafica del casting appare però ampia: accanto a Partridge, resterebbero in gioco attori come Callum Turner (36 anni), Jacob Elordi, Aaron Taylor‑Johnson e Harris Dickinson, ciascuno portatore di un diverso equilibrio tra giovinezza, intensità drammatica e riconoscibilità internazionale.

Amazon MGM e Denis Villeneuve non hanno rilasciato commenti ufficiali, lasciando il dibattito confinato al perimetro delle indiscrezioni.

La scelta del nuovo Bond, tuttavia, avrà un impatto strategico sul posizionamento globale del brand, sull’arco narrativo dei prossimi film e sui target generazionali cui la saga intende rivolgersi nei prossimi anni.

Il futuro di 007 tra reboot generazionale e rischi creativi

Un James Bond più giovane aprirebbe la strada a un vero e proprio reboot generazionale, con archi narrativi dilatati nel tempo e un progressivo sviluppo psicologico del personaggio.

Per Amazon MGM, significherebbe poter pianificare una nuova lunga fase del franchise, in linea con le logiche di serialità espansa e integrazione con piattaforme streaming.

La scommessa, però, è delicata: ringiovanire Bond può rinnovare la fanbase globale, ma comporta il rischio di alienare una parte del pubblico affezionato alla versione più matura e crepuscolare costruita con Daniel Craig.

La decisione finale su casting e tono del progetto definirà non solo il volto del prossimo 007, ma anche l’identità stessa della saga per il prossimo decennio.

FAQ

Chi è Louis Partridge e perché è legato a James Bond?

Louis Partridge è un giovane attore britannico, noto per Enola Holmes, indicato da fonti di Variety tra i possibili nuovi James Bond.

James Bond sarà davvero molto più giovane nel prossimo film?

Sì, le indiscrezioni convergono su un 007 sensibilmente più giovane rispetto alla versione di Daniel Craig, ipotizzando un arco narrativo d’origine.

Il casting del nuovo James Bond è stato ufficializzato?

No, al momento Amazon MGM e il regista Denis Villeneuve non hanno confermato né smentito alcun nome della lista circolata online.

Quali attori restano in corsa oltre a Louis Partridge?

Tra i nomi citati figurano ancora Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor‑Johnson e Harris Dickinson, con età e profili molto diversi.

Da quali fonti provengono le informazioni sul nuovo James Bond?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.