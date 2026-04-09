Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona attacca Belve e mette in discussione Francesca Fagnani

Le critiche di Fabrizio Corona al ritorno di Belve in prima serata

Il 9 aprile 2026, l’ex paparazzo Fabrizio Corona ha attaccato pubblicamente il talk di Rai2 Belve e la conduttrice Francesca Fagnani.

È accaduto sui social, in particolare su X, mentre su Rai2 andava in onda la prima puntata del nuovo ciclo del programma, seguita da 1.349.000 telespettatori.

Corona ha accusato Fagnani di imitare Maria De Filippi e ha definito il programma “morto” e “da Canale 5”, innescando un acceso dibattito televisivo e social sul format e sulla linea editoriale delle interviste di Belve.

In sintesi:

Fabrizio Corona stronca Belve e attacca Francesca Fagnani su X.

stronca Belve e attacca su X. Critiche al presunto tentativo di Fagnani di imitare Maria De Filippi .

. Corona aveva partecipato a Belve con un cachet dichiarato di 30 mila euro.

Nuove polemiche dopo il caso compenso su Belve Crime e Massimo Bossetti.

Cosa c’è dietro l’attacco di Corona a Belve e a Fagnani

Nel suo post su X, Fabrizio Corona ha scritto: “Belve è morto perché Francesca Fagnani ha provato in tutti i modi a trasformarsi in Maria De Filippi, e purtroppo è quasi riuscita a farlo. Belve fa schifo e merita di essere mandata in onda su Canale 5”.

Le parole, volutamente provocatorie, colpiscono tre bersagli: la conduttrice, il format di Belve e indirettamente Maria De Filippi e Mediaset, associando un programma “morto” alla rete di Canale 5.

Il giudizio arriva a distanza di tre anni dall’ospitata di Corona proprio a Belve, dove – secondo quanto dichiarato a Repubblica – avrebbe percepito un cachet di 30 mila euro. Nella stessa intervista l’ex re dei paparazzi parlava di 90 mila euro totali per tre partecipazioni tv: Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, Domenica In di Mara Venier e appunto Belve.

Il cambio di tono è netto: da protagonista ben remunerato del programma a detrattore radicale, in una fase in cui Francesca Fagnani difende il posizionamento del suo talk tra ascolti solidi e critiche sulla spettacolarizzazione delle interviste.

Dalle polemiche su Belve Crime alle reazioni del mondo tv

L’attrito tra Fabrizio Corona e Francesca Fagnani non nasce oggi.

Nel 2025, durante Belve Crime, Corona aveva sostenuto sui social che Massimo Bossetti avesse ricevuto un compenso molto elevato per l’intervista concessa alla giornalista.

Fagnani era intervenuta pubblicamente per smentire in modo secco, precisando che Bossetti non aveva percepito alcun pagamento, versione confermata anche dalla casa di produzione del programma.

Quel precedente ha rafforzato l’immagine di Corona come voce esterna e antagonista rispetto alla narrazione ufficiale di Rai2, ma ha anche spinto la redazione di Belve a ribadire trasparenza e rigore sui compensi.

Mentre Corona attacca, altre figure dello spettacolo, tra cui Patrizia Pellegrino, Noemi, Paola Iezzi ed Elena Barolo, hanno pubblicamente elogiato il lavoro di Francesca Fagnani e il ritorno di Belve.

Lo scontro narrativo intorno al programma, tra endorsement e bocciature radicali, alimenta l’attenzione mediatica e rende probabile una prosecuzione del dibattito anche nelle prossime puntate.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Fabrizio Corona su Belve e Fagnani?

Corona ha scritto su X che Belve è “morto”, che Francesca Fagnani imiterebbe Maria De Filippi e che il programma “fa schifo”.

Quando è andata in onda la prima puntata del nuovo ciclo di Belve?

La prima puntata del nuovo ciclo di Belve è andata in onda su Rai2 l’8 aprile 2026.

Quanto ha guadagnato Fabrizio Corona per la sua ospitata a Belve?

Secondo quanto dichiarato da Corona a Repubblica, il cachet per la partecipazione a Belve è stato di 30 mila euro.

Massimo Bossetti è stato pagato per partecipare a Belve Crime?

No, secondo le dichiarazioni ufficiali di Francesca Fagnani e della casa di produzione, Massimo Bossetti non ha ricevuto alcun compenso.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.