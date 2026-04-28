Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elenoire Ferruzzi pronta a Belve, messaggio diretto a Francesca Fagnani

Elenoire Ferruzzi attacca Belve ma apre a un possibile invito

Elenoire Ferruzzi, performer e personaggio televisivo, è tornata a parlare di Belve e della conduttrice Francesca Fagnani. L’episodio nasce tra aprile 2026 e i mesi precedenti, tra discoteche e social network, dove Ferruzzi ha accusato il programma di ospitare solo personaggi con trascorsi giudiziari o di dipendenze.

Secondo lei, proprio l’assenza di scandali personali spiegherebbe il mancato invito in trasmissione.

Nonostante le parole durissime, Ferruzzi chiarisce ora che, qualora arrivasse una proposta ufficiale, accetterebbe di partecipare, a patto di un compenso adeguato e di poter impostare l’intervista secondo i propri codici espressivi.

In sintesi:

Elenoire Ferruzzi critica da mesi Belve e la conduttrice Francesca Fagnani .

critica da mesi e la conduttrice . Sostiene di non essere invitata perché senza precedenti penali o storie di dipendenze.

Rivendica titoli di studio, conoscenza di lingue e cura del linguaggio.

Dichiara che andrebbe a Belve subito, in cambio di un “lauto compenso”.

Le accuse a Belve e il ribaltamento di posizione

Dai locali alle piattaforme social, Elenoire Ferruzzi ha definito Belve *“un programma commerciale che fa schifo”* e Francesca Fagnani *“fallita”*, accusando la trasmissione di selezionare ospiti solo tra persone con precedenti, tossicodipendenti o escort.

Online ha ribadito di non essere mai stata chiamata perché, come scrive, *“non ho nessun tipo di avviso di custodia cautelare”* e *“non ho nemmeno mai fatto uso di sostanze stupefacenti e alcol”*. Sottolinea inoltre di parlare *“perfettamente italiano e altre cinque lingue”* e di avere *“due lauree con 110 e lode”*, elementi che la renderebbero, a suo dire, estranea alla narrazione privilegiata dal format.

Pur giudicando la conduttrice *“non in grado di sostenere un’intervista con me”*, Ferruzzi afferma di potersi adattare alla *“forma autoriale del programma”* richiamando i suoi vecchi video, accettando comunque – se invitata – di sedersi sullo sgabello già occupato da Genny Urtis, Rita De Crescenzo, Taylor Mega, Francesco Chiofalo e Francesca Cipriani.

Dalla polemica social alle prospettive per il talk televisivo

La svolta emerge su Instagram, dove Elenoire Ferruzzi risponde a chi le contesta l’andare a La Zanzara dopo aver demolito Belve: *“Beh lì mi pagano non capisco perché non ci dovrei andare!”*.

In un lungo commento accusa i follower di non cogliere il senso del suo sfogo, ribadendo che il post serviva solo a spiegare i motivi del mancato invito e che, in caso di chiamata, parteciperebbe *“immediatamente e ovviamente con lauto compenso”*.

La vicenda mostra come la percezione di autorevolezza di un talk d’intervista passi anche dal tipo di ospiti selezionati e come personaggi polarizzanti come Ferruzzi possano usarne l’eco mediatico per negoziare visibilità e condizioni economiche. Resta da capire se la produzione di Belve deciderà di trasformare questa polemica in contenuto televisivo.

FAQ

Perché Elenoire Ferruzzi critica il programma Belve?

Ferruzzi critica Belve perché ritiene che ospiti principalmente persone con precedenti penali, problemi di dipendenze o scandali personali.

Elenoire Ferruzzi parteciperebbe a Belve se invitata?

Sì, Ferruzzi afferma chiaramente che accetterebbe subito un invito a Belve, purché accompagnato da un compenso economico significativo.

Quali titoli di studio dichiara di avere Elenoire Ferruzzi?

Sì, sostiene di possedere due lauree conseguite con voto di 110 e lode e di parlare perfettamente italiano e altre cinque lingue.

Che ruolo hanno i social nella polemica Ferruzzi-Belve?

I social amplificano la polemica: Ferruzzi usa Instagram per spiegare il mancato invito e confrontarsi duramente con i propri follower critici.

Qual è la fonte delle informazioni su Elenoire Ferruzzi e Belve?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.