Martina Miliddi chiarisce rapporto con Stefano De Martino e caso Samira Lui

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Martina Miliddi chiarisce il rapporto con Stefano De Martino e Samira Lui

Martina Miliddi, ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi, ha chiarito in un’intervista al settimanale Oggi e a Fanpage la natura del suo legame con il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino e i rumor su una presunta rivalità con Samira Lui. Le dichiarazioni arrivano nell’aprile 2026, mentre la danzatrice è nel cast fisso del game show di Rai 1.

Miliddi ha ribadito di essere sentimentalmente legata al ballerino e coreografo Simone Milani e di considerare De Martino solo un mentore e un amico.

Ha inoltre respinto come infondate le voci che la vorrebbero in competizione con Samira, valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5, sottolineando stima professionale e percorsi artistici differenti. L’intervento punta a disinnescare gossip insistenti e a restituire centralità al merito e al lavoro dietro alle principali produzioni d’intrattenimento televisivo.

In sintesi:

Martina Miliddi smentisce il flirt con Stefano De Martino , definendolo solo guida e amico.

, definendolo solo guida e amico. La ballerina conferma la relazione con il coreografo Simone Milani .

. Respinta la presunta rivalità con Samira Lui , indicata come collega stimata.

, indicata come collega stimata. Raccontato il difficile anno di stop lavorativo dopo l’esperienza ad Amici.

Come nasce il legame con De Martino e perché i gossip sono infondati

L’ingresso di Martina Miliddi nel cast di Affari Tuoi il 19 gennaio ha alimentato voci su una presunta intesa sentimentale con Stefano De Martino. La danzatrice, però, ricostruisce il rapporto in termini esclusivamente professionali.

«Tutto è nato ad Amici. Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero un’allieva. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice», racconta.

È stato proprio De Martino a volerla nel programma di Rai 1. Quando l’ha contattata, Miliddi era in vacanza alle Seychelles: «Mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi. Ero alle Seychelles quando mi ha convocato. Non ci ho pensato un secondo. Ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui».

A livello privato, la ballerina ribadisce di essere fidanzata con il coreografo Simone Milani, elemento che rende ancora meno plausibili le indiscrezioni su un flirt con il conduttore campano.

Carriera, periodo di stallo e rapporto con Samira Lui

Oltre a Stefano De Martino, Miliddi riconosce il sostegno di Fiorello, che nel 2022 l’ha voluta a Viva Rai2!. Nonostante la visibilità di Amici, l’ingresso nel mercato televisivo non è stato immediato: la ballerina racconta di aver vissuto oltre un anno senza ingaggi nel suo settore.

A Fanpage spiega: «Dopo Amici ho dovuto rimboccarmi le maniche e quasi ricominciare da capo. Ho passato circa un anno senza lavorare nella danza. Dovevo far capire che c’era un posto anche per me in questo ambiente, perché inizialmente era come se, agli occhi di molti, non avessi credibilità. In quel periodo ho capito che non c’era fretta: anche se gli altri andavano a duemila, io non dovevo correre per forza».

Sul fronte gossip, Miliddi liquida come prive di fondamento le voci di rivalità con Samira Lui, volto de La Ruota della Fortuna: «Ammiro e stimo enormemente Samira. Abbiamo due carriere completamente diverse. Lei ha un curriculum ben più denso del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone».

Né frecciate social né dichiarazioni pubbliche indicano tensioni tra le due, che condividono solo esposizione mediatica e ruolo di spalla di conduttori molto popolari.

Gossip, credibilità e nuove opportunità nel prime time televisivo

Il caso di Martina Miliddi evidenzia come l’esposizione nei grandi format di Rai 1 e Canale 5 generi automaticamente narrazioni parallele fatte di sospetti e confronti, spesso scollegati dal lavoro quotidiano.

Nel suo racconto emergono invece tre elementi centrali: la funzione dei talent come Amici come vetrina, ma non garanzia di continuità; il peso di mentori come Stefano De Martino e Fiorello nel tradurre il potenziale in contratti; la necessità, per i giovani professionisti, di presidiare la propria reputazione smentendo rapidamente fake news su presunti flirt o rivalità costruite.

Per Miliddi, l’obiettivo dichiarato resta consolidare credibilità nel tempo: più che alimentare il gossip, le sue ultime uscite mediatiche mirano a segnare una distanza netta tra narrativa social e realtà del set televisivo.

FAQ

Chi è Martina Miliddi e da dove arriva televisivamente?

Martina Miliddi è una ballerina sarda emersa ad Amici di Maria De Filippi, oggi nel cast di Affari Tuoi su Rai 1.

Qual è il reale rapporto tra Martina Miliddi e Stefano De Martino?

Il rapporto è dichiaratamente professionale e di amicizia. De Martino è stato prima giudice ad Amici, poi mentore e datore di lavoro ad Affari Tuoi.

Martina Miliddi è fidanzata e con chi condivide la vita privata?

Sì, Martina Miliddi afferma di essere sentimentalmente impegnata con il ballerino e coreografo Simone Milani, smentendo così i rumor su altri presunti legami.

Esiste davvero rivalità tra Martina Miliddi e Samira Lui?

No, secondo Miliddi le voci sono infondate. Dice di stimare molto Samira Lui e considera l’accostamento un complimento professionale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Martina Miliddi?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.