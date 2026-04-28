Home / SPETTACOLI & CINEMA / Eva Grimaldi racconta l’intervento d’urgenza legato alle protesi al seno

Eva Grimaldi, nuova operazione d’urgenza al seno e rischi delle protesi

L’attrice Eva Grimaldi ha rivelato di essere stata operata d’urgenza a marzo 2026 per un’infezione legata alle protesi al seno. Il caso è emerso durante l’intervista con Caterina Balivo nel programma La volta buona, registrata a Roma. L’intervento si è reso necessario dopo forti dolori a ascella e braccio, dovuti a una capsulite di terzo grado e a un versamento di liquido vicino alla protesi. Senza un’azione immediata, la complicanza avrebbe potuto evolvere in un quadro settico potenzialmente letale. La stessa Grimaldi, già reduce in passato da gravi problemi con le protesi, descrive l’accaduto come un “incubo” rivissuto, ponendo l’accento sulla centralità della diagnosi precoce e sulla qualità del chirurgo plastico.

In sintesi:

Eva Grimaldi operata d’urgenza a marzo 2026 per complicanze alle protesi al seno.

operata d’urgenza a marzo 2026 per complicanze alle protesi al seno. Diagnosi di capsulite di terzo grado con forte dolore a ascella e braccio.

con forte dolore a ascella e braccio. In passato un’infezione alla protesi le aveva imposto un anno sul set con un solo seno.

L’attrice invita a valutare con attenzione rischi, controlli e scelta del chirurgo plastico.

Le complicanze raccontate da Eva Grimaldi e il ruolo decisivo dei medici

Ricostruendo quanto accaduto, Eva Grimaldi spiega di aver avvertito un dolore violento poco prima di partire per un viaggio.

Chiama il suo chirurgo, il dottor Lorenzetti, che le impone di recarsi subito in clinica per un intervento urgente a causa di una “capsulite di terzo grado”.

L’infiammazione, accompagnata da versamento di liquido attorno alla protesi, avrebbe potuto generare un’infezione grave se sottovalutata.

L’attrice ricorda che non è la prima volta che le protesi al seno mettono a rischio la sua salute.

Negli anni Novanta, dopo una serie di ritocchi progressivi – da una “taglia zero” fino alla quarta – una protesi si infetta nonostante si fosse affidata, dice, al “miglior chirurgo”.

*“Anziché operarmi e togliere la protesi infetta, me ne ha messa un’altra e il seno si è gonfiato”*, racconta.

La situazione degenera: febbre a 42 gradi, condizioni definite dalla stessa attrice come *“più morta che viva”*.

Solo l’intervento di un altro specialista, che decide di rimuovere il seno infetto, le salva la vita.

Quella scelta, clinicamente inevitabile, la costringe però a lavorare per un anno sul set con un solo seno, con pesanti ricadute psicologiche e professionali.

Lezioni per pazienti e medici tra chirurgia estetica e sicurezza

Il racconto di Eva Grimaldi illumina un punto cruciale: la chirurgia estetica non è mai un atto banale.

Dietro un intervento apparentemente “di routine” come l’aumento del seno si nascondono complicanze possibili – dalle infezioni alla capsulite, fino alla necessità di rimozione totale della protesi.

*“La mia è stata sfortuna. L’importante è che i medici siano in grado di intervenire sulle conseguenze”*, osserva l’attrice, ricordando il ruolo determinante della tempestività terapeutica.

Il suo percorso, segnato da più operazioni, mette in primo piano l’importanza di tre fattori: selezionare chirurghi plastici qualificati, accettare controlli periodici sulle protesi e non ignorare mai sintomi come dolore improvviso, gonfiore localizzato e febbre alta.

Per le pazienti, significa valutare i benefici estetici bilanciandoli con rischi reali e a lungo termine.

Per i professionisti, implica un obbligo deontologico di informazione chiara, consenso davvero informato e gestione rigorosa di ogni complicanza post-operatoria.

FAQ

Quali sintomi possono indicare problemi alle protesi al seno?

Possono indicarlo dolore improvviso, gonfiore, arrossamento, febbre sopra 38,5, indurimento del seno o cambiamenti evidenti di forma.

Che cos’è la capsulite di terzo grado nelle protesi mammarie?

È una contrattura capsulare grave, con dolore, seno duro e deformato, che spesso richiede sostituzione o rimozione chirurgica della protesi.

Ogni quanto vanno controllate le protesi al seno?

Devono essere controllate clinicamente almeno una volta l’anno e, secondo indicazione, con ecografia o risonanza ogni 2-3 anni.

Come scegliere un chirurgo plastico per l’aumento del seno?

È essenziale verificare iscrizione all’albo, specializzazione in chirurgia plastica, esperienza documentata, foto prima/dopo e struttura autorizzata.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso clinico?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.