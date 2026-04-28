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Sal Da Vinci difende il brano di Sanremo e attacca le critiche

Sal Da Vinci difende il brano di Sanremo e attacca le critiche

Sal Da Vinci a Belve tra Sanremo, critiche e vita privata

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Il cantante Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo e prossimo rappresentante dell’Italia all’Eurovision, è protagonista della puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani su RaiDue. Nell’intervista, in onda questa sera dagli studi Rai di Roma, l’artista affronta le polemiche sul testo di Per Sempre Sì, le critiche del giornalista Aldo Cazzullo e alcuni aspetti della sua vita sentimentale e privata.
Tra ironia e difesa della propria identità musicale, Da Vinci spiega perché ha scelto il silenzio pubblico di fronte alle provocazioni e racconta un curioso episodio paranormale vissuto in hotel a Trani. L’intervista arriva a pochi giorni dall’esordio sul palco europeo, ampliando l’attenzione mediatica sul cantante napoletano.

In sintesi:

  • Sal Da Vinci ospite di Belve su RaiDue prima dell’Eurovision.
  • L’artista replica, senza scontro diretto, alle critiche di Aldo Cazzullo.
  • Focus sul testo di Per Sempre Sì e sul suo matrimonio di lunga data.
  • Racconto di un presunto “ospite invisibile” in hotel a Trani.

Critiche al brano, replica a Cazzullo e vita sentimentale

Nella conversazione con Francesca Fagnani, Sal Da Vinci torna sul dibattito nato dopo il trionfo a Sanremo e sul testo di Per Sempre Sì.
La giornalista ricorda in particolare le parole di Aldo Cazzullo, secondo cui il brano “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”. L’artista reagisce con una domanda secca: “Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra?”. Spiega di aver scelto di non rispondere pubblicamente e di aver chiesto anche ai fan di evitare repliche, per non alimentare lo scontro mediatico.

Quando la Fagnani cita ancora Cazzullo – secondo cui canzoni come la sua, in passato, arrivavano seconde o quinte, come L’Italiano di Totò Cotugno – Da Vinci ribatte: “È come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”.
Si passa poi alla sfera privata: il cantante ricorda la lunga relazione con la moglie, iniziata a 15 anni. Provocato da Fagnani sulla tentazione di un “tuffo dove il mare è più blu”, allude sorridendo: “Lei non mi ha mai detto niente e quindi neanche io le ho detto nulla”.

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In chiusura di intervista, Da Vinci racconta divertito un episodio in albergo a Trani, quando era convinto di avere in stanza un ospite invisibile: un aneddoto che aggiunge una nota leggera a un confronto segnato da polemiche e autoironia.

L’effetto Belve su immagine pubblica e corsa all’Eurovision

La partecipazione di Sal Da Vinci a Belve arriva in una fase cruciale, tra l’eco della vittoria a Sanremo e l’attesa per l’Eurovision. L’intervista permette al cantante di ricalibrare la propria immagine pubblica: da bersaglio di polemiche a protagonista consapevole del dibattito sul linguaggio nella musica pop italiana.
Il rifiuto di ingaggiare uno scontro frontale con Aldo Cazzullo e l’insistenza sul rispetto per il pubblico che lo ha votato possono rafforzare la percezione di affidabilità presso una platea più ampia, nazionale e internazionale.

Il racconto della vita coniugale di lunga durata e l’aneddoto dell’“ospite invisibile” offrono spunti narrativi spendibili anche in chiave social e su Google Discover, aumentando la curiosità verso la performance all’Eurovision e l’evoluzione della sua carriera dopo il successo sanremese.

FAQ

Quando va in onda l’intervista di Sal Da Vinci a Belve?

L’intervista va in onda questa sera in prima serata su RaiDue, dagli studi Rai di Roma, all’interno di Belve.

Perché Aldo Cazzullo ha criticato la canzone Per Sempre Sì?

Cazzullo ha paragonato il brano alla “colonna sonora di un matrimonio della camorra”, contestandone toni e immaginario narrativo usato da Sal Da Vinci.

Come ha reagito Sal Da Vinci alle critiche sul testo della canzone?

Ha reagito con fermezza ma senza polemiche dirette, chiedendo anche ai suoi fan di non rispondere alle provocazioni di Aldo Cazzullo.

Che rapporto ha Sal Da Vinci con la moglie raccontato a Belve?

Ha dichiarato di stare con la moglie da quando aveva 15 anni, accennando ironicamente alle tentazioni senza entrare in dettagli espliciti.

Quali sono le fonti di questa ricostruzione giornalistica sull’intervista?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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