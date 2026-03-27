Grande Fratello Vip anticipazioni sulla nuova puntata serale di venerdì

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Grande Fratello Vip, quarta puntata: scontri, crisi e nuove alleanze

Chi? I concorrenti del Grande Fratello Vip, guidati da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Che cosa? Una quarta puntata ad alta tensione, tra liti, crisi personali e intrecci sentimentali.

Dove? Nella Casa del reality e nello studio di Canale 5.

Quando? Stasera, venerdì 27 marzo, in prima serata.

Perché? Le dinamiche interne stanno cambiando rapidamente: vecchie rivalità riesplodono, nuove alleanze ridisegnano il gioco e alcuni concorrenti mettono in dubbio la propria permanenza.

In sintesi:

Scontro frontale tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini che spacca definitivamente la Casa.

e che spacca definitivamente la Casa. “Bigliettinogate” su Raimondo Todaro : sospetti di messaggi dall’esterno e regole a rischio.

: sospetti di messaggi dall’esterno e regole a rischio. Crisi profonda per GionnyScandal e racconto inedito della storia personale di Paola Caruso .

e racconto inedito della storia personale di . Nuove coppie in formazione e ritorno polemico di Dario Cassini contro alcuni ex coinquilini.

Scontri, sospetti e sentimenti: cosa succede nella quarta puntata

Gli equilibri del Grande Fratello Vip appaiono ormai compromessi. Al centro della serata spicca il duro confronto tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, protagoniste di un botta e risposta fitto di accuse, ironie taglienti e vecchie incomprensioni mai chiarite.

In parallelo, la tensione cresce anche tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, dopo un aperitivo in Casa degenerato in scontro sul rispetto delle regole del format. Proprio Raimondo è al centro del cosiddetto “bigliettinogate”: un messaggio trovato nelle sue scarpe, proveniente dall’esterno, pone interrogativi sulla trasparenza del gioco e sull’eventuale violazione dell’isolamento. In diretta sarà chiamato a spiegare contenuto e origine del biglietto.

Serata decisiva anche per GionnyScandal, visibilmente provato e incerto sulla permanenza nel programma. La produzione gli dedicherà un momento emotivo che potrebbe cambiare il suo percorso. Spazio infine alla testimonianza personale di Paola Caruso, pronta a mostrare fragilità e resilienza oltre l’immagine leggera costruita in televisione.

Nuove coppie, ritorni eccellenti e possibili svolte nel gioco

Il capitolo sentimentale promette sviluppi cruciali. Il “gioco delle coppie” coinvolge in particolare Lucia Ilardo e Renato Biancardi, oltre a Ibiza Altea e Nicolò Brigante, osservati speciali dal pubblico per sguardi, avvicinamenti e prime gelosie. La presenza di Blu Barbara Prezia introduce un elemento di imprevedibilità, potenzialmente in grado di sovvertire assetti affettivi e strategie di nomination.

Sul fronte dei ritorni, la puntata vedrà in studio Dario Cassini, primo eliminato di questa edizione. Il comico sembra intenzionato a “regolare i conti” con alcuni ex coinquilini, in particolare Antonella Elia e ancora Alessandra Mussolini, con cui i rapporti si sono chiusi in modo burrascoso. Le sue parole potrebbero influenzare la percezione del pubblico e l’autostima dei concorrenti ancora in gara.

L’esito di scontri, chiarimenti e confessioni di questa sera potrebbe ridefinire gerarchie, alleanze e traiettorie narrative del reality nelle prossime settimane.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip?

Va in onda stasera, venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5, come da palinsesto Mediaset ufficiale.

Chi conduce la puntata e chi sono le opinioniste in studio?

Conduce Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, presenti in studio per commenti e analisi.

Che cos’è il “bigliettinogate” che coinvolge Raimondo Todaro?

Si tratta di un biglietto trovato nelle scarpe di Raimondo Todaro, sospettato di provenire dall’esterno e potenzialmente lesivo delle regole.

Chi sono le coppie al centro delle dinamiche sentimentali in Casa?

Le attenzioni sono puntate soprattutto su Lucia Ilardo con Renato Biancardi e su Ibiza Altea con Nicolò Brigante, con Blu Barbara Prezia possibile ago della bilancia.

Qual è la fonte delle informazioni su questa puntata del Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.