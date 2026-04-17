Home / TURISMO / Europa a corto di carburante, possibili cancellazioni e ritardi dei voli in numerosi scali

Allarme carburante aereo in Europa: sei settimane per evitare il blocco dei voli

L’Europa rischia, tra maggio e giugno, una crisi senza precedenti nel trasporto aereo per scarsità di carburante. A lanciare l’allarme è l’Agenzia Internazionale dell’Energia, secondo cui le scorte di jet fuel disponibili nei principali hub europei garantiscono oggi appena sei settimane di autonomia.

Il problema nasce dal blocco dello Stretto di Hormuz, snodo marittimo cruciale controllato dall’Iran, che ha limitato drasticamente il flusso di petrolio verso l’Europa in un contesto di tensioni con Stati Uniti e Israele.

La dipendenza europea dal Medio Oriente – da cui proviene circa il 75% delle importazioni di carburante per jet – rende il sistema estremamente vulnerabile, con il rischio concreto di cancellazioni di voli e rincari dei biglietti a ridosso dell’alta stagione estiva.

In sintesi:

Scorte europee di jet fuel sufficienti per circa sei settimane, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Blocco dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran riduce drasticamente i flussi di petrolio verso l’Europa.

Prezzo del carburante aereo raddoppiato, compagnie come KLM ed EasyJet già in difficoltà.

ed già in difficoltà. Rischio estate 2026 con voli cancellati, aeroporti minori più esposti alle carenze.

Come il blocco di Hormuz mette in crisi il cielo europeo

Lo Stretto di Hormuz è uno dei corridoi energetici più strategici al mondo: attraverso questo passaggio, largo poche decine di chilometri tra Iran e Oman, transita circa un quinto del petrolio globale. La chiusura di fatto decisa da Teheran oltre un mese fa, in risposta all’escalation con Stati Uniti e Israele, ha spezzato la principale rotta di rifornimento di carburante aereo verso l’Europa.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che i flussi alternativi da Stati Uniti e Nigeria coprano, nel migliore dei casi, circa la metà del fabbisogno mancante. Le raffinerie europee, già sotto pressione per la riconversione verso carburanti a basse emissioni, non sono in grado di colmare rapidamente il gap.

Il risultato è un mercato in tensione estrema: il prezzo del jet fuel è salito a 1.838 dollari per tonnellata, più del doppio rispetto al periodo pre-crisi. Le compagnie aeree, soprattutto quelle con margini più sottili, stanno reagendo con tagli di capacità, rimodulazione delle rotte e incremento delle surcharge carburante sui biglietti.

Compagnie e passeggeri davanti a un’estate ad alta turbolenza

L’impatto operativo è già visibile. La compagnia olandese KLM ha cancellato una serie di collegamenti europei ritenuti meno redditizi, per concentrare le scarse risorse di carburante sulle rotte intercontinentali. EasyJet, uno dei principali vettori low cost del continente, ha segnalato costi aggiuntivi per decine di milioni di euro in un solo mese, cifra destinata a crescere se i prezzi resteranno ai livelli attuali.

Le associazioni di categoria chiedono a Commissione Europea e governi nazionali un pacchetto coordinato di misure: utilizzo prioritario delle riserve strategiche, corridoi logistici d’emergenza per il carburante aereo, sostegni mirati ai vettori più esposti. In assenza di interventi, gli esperti prevedono un’estate caratterizzata da cancellazioni selettive, con priorità garantita ai grandi hub come Francoforte, Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol, mentre gli aeroporti regionali rischiano carenze improvvise e frequenze ridotte.

Per i passeggeri europei, questo potrebbe tradursi in minore scelta, tariffe più elevate, maggiore incertezza sulle partenze e necessità di pianificare con largo anticipo.

FAQ

Quanto carburante aereo resta oggi in Europa?

Secondo le stime disponibili, le scorte europee di jet fuel garantiscono un’autonomia di circa sei settimane, includendo i principali hub di stoccaggio.

Perché il blocco dello Stretto di Hormuz colpisce così l’Europa?

Perché circa il 75% del jet fuel importato dall’Europa proviene dal Medio Oriente e transita proprio attraverso lo strategico Stretto di Hormuz.

Quali compagnie aeree stanno già tagliando voli?

Attualmente KLM ha annunciato cancellazioni di collegamenti europei, mentre EasyJet segnala costi extra significativi legati al caro carburante.

Cosa può fare l’Unione Europea per evitare il caos estivo?

L’Unione Europea può attivare riserve strategiche, facilitare nuove rotte di approvvigionamento e prevedere misure temporanee di sostegno alle compagnie.

Qual è la fonte delle informazioni su questa crisi del jet fuel?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.